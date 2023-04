Poprvé za volantem Škody Fabie. Legendární závodník Loeb si premiéru užil

„Chtěl jsem si to jen užít s přítelkyní, ale nakonec jsme jeli vážně rychle,“ podotkl Loeb, který letos v lednu obsadil druhé místo na Dakaru. „Když cítím, že do toho můžu jít, přece nezůstanu mimo hru.“

Specializovaný server Dirtfish napsal, že pokud by před dvěma dekádami někdo chtěl posadit Loeba do škodovky, vzbudilo by to spoustu úsměvů. Ale dnes je situace jiná. Pro start na Azorech si Francouz mohl zvolit jakoukoliv značku kategorie Rally2, bez velkého přemýšlení si vybral Škodu. Všechny modely Fabie v této kategorii jsou synonymem úspěchu.

Sébastien Loeb na Azorské rally.

„Na začátku sezony vidíme celou řadu špičkových jezdců, kteří startují s novou generací fabie v mistrovství světa nebo mistrovství Evropy. Sébastien Loeb si vybral náš nový speciál pro Azorskou rally i na základě jejich pozitivních ohlasů,“ poznamenal šéf Škody Motorsport Michal Hrabánek. „Potěšilo nás, že dokázal hned poprvé za volantem modelu Škoda vyhrát.“

Co rozhodnutí nejúspěšnějšího rallyového jezdce všech dob usednout do škodovky předcházelo?

Soutěž na turisty oblíbeném ostrově Sao Miguel uprostřed Atlantiku dlouhé roky patřila do mezinárodního kalendáře. Pořadatelé se letos ale nedohodli na podmínkách s promotérem mistrovství Evropy, takže uspořádali jen volný podnik, který nepatřil do žádného pravidelného seriálu. Peníze ušetřené za poplatek za zápis do šampionátu investovali do samotných jezdců. Proto pozvali nejenom Loeba, ale také bývalého mistra světa kategorie WRC2 Andrease Mikkelsena nebo nadějného Čecha Erika Caise. Ti rovněž pilotovali vůz české výroby.

„Přijel jsem se pobavit a poznat nádherný ostrov, který znám jenom z obrázků,“ hlásil Loeb před startem.

I tak se na něj soustředila maximální pozornost. Přestože už řídil vše možné včetně monopostu formule 1, s modelem kategorie Rally2 má jen minimum zkušeností. Ale na trati mu to vůbec nevadilo.

„Slyšel jsem, že škodovka je ve své kategorii nejlepší,“ povídal Loeb. „Řídí se opravdu velmi dobře. Podvozek je podobný jako v modelu WRC, ale motor není kvůli předpisům tak silný. Přesto jsem od prvního setkání měl z auta dobrý pocit.“

Ten předvedl i na azorských šotolinách. Přestože šlo o jeho první klasickou rally v roce 2023, po boku své přítelkyně Lauréne Godeyové šel hned v prvním testu do čela a už ho nepustil. Druhého Mikkelsena předčil o necelých 20 sekund.

„Andreas jel velmi rychle a musel jsem hodně tlačit,“ přiznal Loeb. „Byl to opravdu velký souboj.“

Mikkelsen, který se na vývoji nové fabie podílel, nebyl z porážky příliš zklamaný. Naopak zářil nadšením, že se mohl srovnávat s Loebem ve stejném voze.

„To, že tady Sébastien jel, bylo skvělé pro jezdce i pro fanoušky,“ poznamenal. „Pro nás jezdce proto, že je měřítkem. A pro fanoušky? Je přece úžasné vidět takového pilota, jak řídí škodovku.“

Sébastien Loeb odjel Azorskou rally se svou přítelkyní Lauréne Godeyovou.

Z toho, jak Loeb rally zvládl, jsou v Mladé Boleslavi nadšeni.

„Pozitivní hodnocení vozu od takto zkušeného jezdce povzbudilo celý náš tým, který poslední dva roky šel za cílem vyvinout špičkové rallyové auto s velkým nasazením,“ uvedl Hrabánek.

Usedne soutěžní legenda ještě někdy za volant fabie? To v tuto chvíli není jasné. Ale svým startem na Azorech se vyrovnal svému krajanu a osminásobnému šampionovi Sébastienu Ogierovi, který má s českým vozem rovněž zkušenosti. Ovšem daleko větší. V roce 2012, kdy se s Volkswagenem chystal na vstup na nejvyšší scénu, odjel celý ročník mistrovství světa v tehdejším modelu – Fabii S2000. Ve své kategorii byl pokaždé nejrychlejší. Skvělé výkony pak vyšperkoval na Sardinii, kde dojel pátý absolutně.