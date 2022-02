Velkou cenu Ruska nepojedu, vzkázal Vettel. Vedení F1 situaci na Ukrajině sleduje

„Ranní zprávy mě šokovaly. Je hrozné vidět, co se děje. O to víc, když se pak podíváte do kalendáře a vidíte, že máme v Rusku naplánovaný závod,“ řekl Vettel na tiskové konferenci při testování v Barceloně. „Můj názor je, že bych tam neměl jet. Nepojedu. Je mi líto všech nevinných lidí, kteří přicházejí o život z hloupých důvodů,“ uvedl bývalý pilot Ferrari nebo Red Bullu.

Čtyřiatřicetiletý Vettel je ředitelem Asociace jezdců F1 (GPDA), s ostatními ale o možných krocích nemluvil. „Jsem si ale jistý, že na to řeč přijde. Já už se rozhodl,“ dodal Vettel.