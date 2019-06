Ve Francii jsme nesplnili žádný z našich cílů, říká Vettel

Ikonická stáj z Maranella má za sebou dva závody, na které by chtěli všichni co nejrychleji zapomenout. Před čtrnácti dny v Kanadě vedl Vettel od startu do cíle a prohrál až sporným rozhodnutím sportovních komisařů, při Velké ceně Francie se pro změnu nedostal za celý závod ani na dostřel stupňů vítězů a bral pouze body za páté místo.



Na okruhu Paul Ricard to vypadalo zcela jinak než v Montrealu. Rychlý a jednoduchý okruh na východě Kanady Ferrari výjimečně sedl, na bývalé testovací trati u letiště Le Castellet však jen rychlost na rovinkách nestačí a Mercedes opět vládl pevnou rukou.

Dvě prohry najednou. „Měli jsme pro tento víkend dva cíle - v zákulisí, kde jsme přinesli nové důkazy a pokusili se zvrátit rozhodnutí o penalizaci v Montrealu a na trati, kde jsme s novým předním křídlem a dalšími díly plánovali stáhnout výkonnostní ztrátu na Mercedes a sebrat mu nějaké body. A v obou směrech jsme selhali,“ uvedl trpce bývalý čtyřnásobný mistr světa.

Při závodě byla podle Vettela pro Ferrari problémem vysoká teplota, přes 35 °C. Za takových teplot rychleji odcházejí pneumatiky a není žádným tajemstvím, že s těmi pro sezonu 2019 umí zdaleka nejlépe pracovat tým Mercedes. „Myslím, že zásadním faktorem bylo horko,“ nechal se slyšet německý závodník. „Za takových podmínek nedokážeme získat dostatek přilnavosti a to ještě zhoršuje problém v zatáčkách.“

Jízdní vlastnosti letošního vozu ferrari jsou jiné než toho loňského. V přímce je to nejrychlejší monopost na startu, selhává ale v porovnání aerodynamiky. „Je to zcela jasné - jsme rychlí na rovinkách, ale nikoliv v zatáčkách. Takže záleží na profilu okruhu, na některých se nám daří, jinde máme problém. O Paul Ricardu jsme věděli, že nebude okruhem pro nás, ale výkonnostní odstup byl značný. Selhali jsme, ale nevzdáváme se,“ zakončil německý závodník větu alespoň trochu pozitivně.

Podle Vettela musí inženýři jeho týmu pochopit, proč některé součásti jejich vozu nefungují podle představ a najít řešení. „Už máme pár odpovědí a okruh v Rakousku, kde se jede za týden, by nám mohl sedět, tak uvidíme.“