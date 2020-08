Chytrý tah Vettelem. Ve Ferrari je z něj otloukánek, přesto sbírá body

Sebastianu Vettelovi se nedaří, atmosféra v jeho týmu je na bodu mrazu. Ferrari je pomalé a Vettelovi už nikdo nevěří. Jakoby už v Maranellu nikoho nezajímal, mohlo by se zdát podle chladných odpovědí do vysílačky.



Italští novináři začali před pár dny spekulovat o tom, že Vettel ve Ferrari ani nedokončí sezonu. Šéf stáje Mattia Binotto něco takové razantně odmítl a dokonce tvrdí, že mezi německým závodníkem a zbytkem týmu žádné napětí není a nebylo. Dění při Velké ceně Španělska však jeho slova nepotvrdilo.

Sebastian Vettel kroužil po startu mimo desítku nejlepších, nedokázal nikoho předjet, naopak se bránil dotírajícím jezdcům formátu Daniila Kvjata nebo Daniela Ricciarda a ani po zastávce v boxech to nebylo lepší - jeho pozice se nezlepšila. Když o chvíli později odstoupil kvůli závadě elektroniky Charles Leclerc, mohlo Ferrari začít balit. Sebastian Vettel byl však proti.



„Co kdybys zkusil dojet na těch gumách až do cíle,“ uslyšel patnáct kol před cílem ve vysílačce. „Vždyť jsem vám to před chvíli říkal sám!“ odpověděl trochu naštvaně mechanikům Vettel.

Držel páté místo. Dostal se na něj jen díky tomu, že jeho soupeři ze středu pole již byli podruhé v boxech. Jakmile by nazul nové gumy i on, spadl by na dvanáctou příčku. A jak ukázal předchozí průběh závodu, na předjíždění nemohl ani pomyslet. Dokroužit do cíle na sjetých, dvacet kol starých, měkkých pneumatikách viděl jako jedinou šanci na body.

Dlouho se nerozhodovali, konečné slovo měl Vettel: „OK, nemáme co ztratit, zkusím to,“ sdělil do vysílačky.

Pro všechny byl scénář jasný - Vettel si gumy sjede skoro až na ráfek, auto mu nebude držet na trati a všichni ho nakonec stejně předjedou. Jenže to se nestalo. Jen dva soupeři byli nad jeho síly - po pár kolech se kolem něj prohnal Lance Stroll v loňském mercedesu nabarveném na růžovo, pohodlně ho předjel také Carlos Sainz s mclarenem.

Sebastian Vettel

Třiatřicetiletý bývalý šampion s nimi nebojoval, poslušně je pustil před sebe. Nemělo to smysl, zbytečně by si ničil pneumatiky. Soustředil se pouze na sebe a na své auto, hlídal si každou stopu, přesný průjezd každou zatáčkou. Musel dojet až do cíle! Když kolem něj projel mercedes Lewise Hamiltona a nadělil mu ztrátu celého kola, nehnul ani brvou. Nebyl čas všímat si nepodstatných věci. A dokázal to.

Po Strollovi a Sainzovi před sebe už nikoho nepustil. Vykryl útoky Alexandera Albona v red bullu. Tomu nepomohly ani o dvacet kol novější pneumatiky. „Poslední kola byla moc, moc náročná. Ale byla to moje jediná šance, musel jsem to zvládnout,“ popisoval Vettel, kterého po zásluze vyhlásili fanoušci v oficiálním hlasování jezdcem dne.

Celkem to bylo 37 kol. A body za sedmé místo. Na pneumatikách, které v Barceloně neměly vydržet víc než dvacet. Sebastian Vettel zase jednou, po hodně dlouhé době, ukázal, proč se stal čtyřikrát mistrem světa.