Odepisovaný muž je zpět. Přijde po Singapuru Vettelovo vzkříšení?

Přes rok čekal čtyřnásobný mistr světa na další triumf v F1 a leckdo už mínil, že to nejlepší za sebou. Že teď ve Ferrari nastal čas mladého Charlese Leclerca, jenž v neděli útočil na třetí výhru v řadě.

Měl – tedy mohl – vyhrát i tentokrát, avšak stáj Ferrari z taktických důvodů povolala Vettela k výměně pneumatik o kolo dřív než parťáka. A světe div se, undercut – jak se této strategické variantě říká – vyšel Vettelovi tak, že se ze třetího místa během jediného kola posunul na první.

Sebastian Vettel z Ferrari se raduje z vítězství ve Velké ceně Singapuru.

Leclerc láteřil, cítil se „okradený“, týmový šéf Mattia Binotto však vysvětloval: „Byla to naše nejlepší příležitost, aby se Seb pokusil předjet Lewise Hamiltona (byl druhý). Když se vrátil na trať, tak s novými gumami jel velmi dobře a proto skončil před Charlesem.“



Že od šéfů nedostal příkaz pozici „vrátit“, mělo možná i ozdravující důvod. Vettel se výsledkově měsíce trápil a před závodem v Singapuru pro BBC přiznal: „Není to moje nejlepší období a není to úroveň, na které bych chtěl zůstat.“

Dostával nařezáno od týmového kolegy, se kterým prohrál osm kvalifikací za sebou. Statisticky v každém třetím závodě výrazně chyboval, od sportovních komisařů sbíral trestné body a je dál ve velkém ohrožení, že za trest přijde o závod. „Vettel se trápí a trpí. A když trpíte, děláte chyby,“ všiml se Juan Pablo Montoya, bývalý jezdec F1.



Rovněž se vyrojily spekulace, že příští rok po vypršení kontraktu u Ferrari, ukončí kariéru. A tak snad jediná chvála za poslední dobu přišla za to, že se Vettel chová ekologicky. V Maďarsku sbíral v padoku plastové lahve, neboť nebyly roztříděné. Ze Švýcarska, kde bydlí, přijel do Monzy vlakem. Soukromý let i cestu autem odmítl.

Ovšem také našel mnoho zastánců včetně jeho největších soků, kteří předvídali, že se z krize brzy dostane. Je to jen pár dní, co bývalý mistr světa Nico Rosberg, tvrdil: „Na F1 je skvělé to, že má velmi krátkou paměť a rychle se mění. Když vyhraje jeden závod, vše bude zapomenuto a bude zase velký hrdina.“

Toto Wolff, šéf stáje Mercedes, přidal: „Rozdíl mezi skvělými a dobrými jezdci je v tom, že skvělí se z krize umí dostat. A on skvělý je.“



V neděli to se štěstím dokázal. David Coulthard, bývalý pilot F1, který s ním dělal rozhovor, mu zkraje řekl: „Vítej zpět.“ A Josef Král, tuzemský expert, tvrdí: „Je strašně důležité pro F1, že se Vettel vrátil mezi piloty, kteří mohou zvítězit.“

Zvýší konkurenci, navzdory tomu, že šest závodů před koncem ztrácí na Hamiltona 102 bodů.

Ale možná je to začátek vzkříšení.