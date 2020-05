Vettel: Arrivederci Ferrari! Teď musím promyslet, co je pro mě podstatné

A dost možná je to pro čtyřnásobného světového šampiona i konec kariéry v F1.

„Abyste mohli dosáhnout na nejlepší výsledky, musíte s týmem pracovat v dokonalé harmonii. Ale my jsme došli k závěru, že už to tak není. Otázka financí v rozhodnutí nehrála roli. Takhle já neuvažuji a ani nebudu,“ uvedl Vettel.

Je nutné si uvědomit, že jde o prohlášení, které jezdec vydal společně s týmem. Slova jsou pečlivě zahlazená armádou marketingových manažerů, aby veřejnost měla pocit, že neprodloužení smlouvy je vlastně cosi přirozeného, žádná válka Roseových. Přesto z nich lze vyčíst vzájemné rozladění.



Italský list La Gazzetta dello Sport před pár dny informoval, že nový kontrakt troskotá právě na financích a jeho délce. Ferrari mělo učinit dvě oficiální nabídky – v té první nabízelo prodloužení smlouvy o rok, zatímco Vettel chtěl dlouhodobější kontrakt.

Ta druhá už sice byla víceletá, jenže místo 40 milionů dolarů, což je nynější Vettelova roční gáže, navrhovala příjem ve výši 12 milionů. Zhruba stejně jako bere Charles Leclerc, druhý jezdec Ferrari a loňský velký objev.

Když zohledníte přicházejí ekonomickou krizi, loňské výsledky obou pilotů (Leclerc Vettela porazil) i jejich věk (Vettel je o deset let starší), a tedy budoucnost, není zvláštní důvod Vettela výrazně přeplácet. Je otázka, zda mu flek jiná stáj – v úvahu u něj přichází asi jen Mercedes, Red Bull či McLaren.

„Vzhledem k tomu, co se ve světě v posledních měsících děje, tak si hodně z nás uvědomilo, co jsou opravdu důležité věci. Takže i já si musím promyslet, co je pro mě opravdu podstatné, než rozhodnu o budoucnosti,“ řekl Vettel.



Bez velkých fanfár tak tentokrát končí německý pokus o italské vzkříšení. Vettel byl už od teenagerovských let přirovnáván k Michaelu Schumacherovi. Vyrůstali na stejné motokárové dráze, mluvili o sobě s úctou a mladší z Němců se po čtyřech titulech u Red Bullu vydal v době své nejlepší formy k Ferrari, aby stáj zase naučil vyhrávat.

Tak jak to dokázal na začátku tisíciletí Schumacher. Jenže ten měl k sobě i francouzsko-britské šéfy, kteří ve Ferrari ponechali italskou vášeň, ale zkrotili zdejší chaos a nastavili řád. Takoví Vettelovi chyběli.

Navíc teď F1 dominuje někdo jiný, což krásně ukazují čísla: když Vettel přišel v roce 2015 do Ferrari, měl na kontě 39 výher a Hamilton 33. Teď jich má Brit o 51 víc a atakuje rekordní Schumacherův zápis (91), zatímco Vettel je na 53.

14 vítězství zažil Vettel u Ferrari. U Red Bullu, kde strávil také šest sezon, jich bylo 38.

Mimochodem, milník velkého „Schumiho“ částečně ovlivňuje, kdo Vettela nahradí. Není tajemstvím, že už loni se pokoušel John Elkann, šéf koncernu FIAT, do kterého Ferrari patří, získat Lewise Hamiltona. Ten byl zprvu angažmá nakloněný, ale nakonec se rozhodl i po této sezoně zůstat u Mercedesu. „Hlavním důvodem je, že chce zlomit Schumacherův rekord, a tím pádem i Ferrari,“ napsal informovaný italský novinář Leo Turrini.

A tak musí Italové hledat jinde. Číslem 1 mezi kandidáty je teď údajně Španěl Carlos Sainz. Rokování už je prý tak daleko, že španělská média tvrdí, že dohodu oznámí Ferrari nejpozději během čtvrtka.