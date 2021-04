Stesky nikoho nezajímají, slyší Vettel kritiku. Co mu poradil Schumacher?

„Myslím, že tohle fňukání by už mělo skončit. Nikoho to nezajímá,“ nechal se například slyšet pro Sport1.de.bývalý závodník Ralf Schumacher.

Vettel, který vloni stanul jen jednou na stupních vítězů a zažil po konečném 13. místě jednu z nejhorších sezon, zvažoval i konec kariéry. Nakonec se ale nechal zlákat novým projektem multimilionáře Lawrence Strolla, který vrátil slavnou značku Aston Martin do F1 po 61 letech.

Začátek v novém prostředí však třiatřicetiletému Němci nevyšel. V Bahrajnu dostal penalizaci za kolizi s Estebanem Oconem, dojel daleko od bodovaných příček a navíc měl i potíže v kvalifikaci. Nedostal se ani do druhé části. Kvůli porušení žlutých vlajek dokonce startoval až na konci. Výkonnostní rozdíl ještě víc umocnil jeho týmový kolega Lance Stroll, který dojel na bodované desáté příčce.

„Sebastiana je mi líto. S jeho vozem je určitě problém a bude to chtít čas, než se vše spraví. Nicméně tyhle stesky nikoho nezajímají. Navíc jsme ve formuli 1 a on si rovněž přijde na hodně peněz. Je to zkušený závodník a několikanásobný mistr světa. I když Aston Martin nevypadá jako vítězný vůz, musí se teď hlavně uklidnit, sednout si svým parťákem a to další přijde časem,“ radil mu Schumacher.

Zkušený Vettel naposledy v šampionátu dominoval v roce 2013 s monopostem Red Bull. Po odchodu do Ferrari však nedokázal zastavit v přímé bitvě o titul Lewise Hamiltona z Mercedesu a experti mu vytýkali, že v klíčových momentech dělal velké množství chyb. Na to nyní upozornil i bývalý jezdec Gerhard Berger, jenž podotkl, že „Sebastian nemá tlak rád.“

Sebastian Vettel (vpravo) a Lance Stroll představují formuli Aston Martin.

I proto jeho kontinuální pokračování ve formuli 1 některé funkcionáře překvapilo. „Můj názor, který jsem říkal už dřív, je, že si měl dát rok pauzu, přebrat si to a zeptat se sám sebe, co chce,“ uvedl v rozhovoru pro Formel1.de například jeho bývalý šéf a konzultant Red Bullu Helmut Marko.

„Věřím, že v příštím roce by měl v F1 spoustu možností. Jenže to neudělal a teď sedí v Aston Martinu, který má podobné problémy jako Mercedes,“ narážel Marko na konstrukci nižšího sklonu vozu, který bude muset Aston Martin během sezony co nejvíce eliminovat.

Další závod, Velká cena Emilia Romagny, se koná 18. dubna.