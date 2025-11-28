Ogier je blízko devátému titulu mistra světa, lídr šampionátu Evans měl defekt

Po jedenácté rychlostní zkoušce poslední rallye sezony klesl Evans na průběžné desáté místo. Na sedmého kolegu z Toyoty Ogiera to znamenalo manko přes dvě a půl minuty. Druhou etapu završí 14. měřený test. V sobotu budou na programu závěrečné tři erzety.
„Ráno jsem nechtěl moc riskovat, natož po Elfynově defektu. Ale pro nás se nic nemění. Cílem je udržet si náskok před Kallem (Rovanperä), který je hned za námi,“ řekl Ogier, který na druhém místě průběžného pořadí mistrovství světa ztrácí na Evanse tři body. Rovanperä na třetí pozici má na lídra manko 24 bodů.
V čele Saúdské rallye je stále Francouz Adrien Fourmaux z týmu Hyundai.