Ogier je blízko devátému titulu mistra světa, lídr šampionátu Evans měl defekt

  13:38
Francouz Sébastien Ogier má blízko k devátému titulu mistra světa, jímž by vyrovnal rekord krajana Sébastiena Loeba. Nahrál mu defekt lídra seriálu Elfyna Evanse v druhé etapě Saúdské rallye, po němž britský jezdec nabral ztrátu minutu a půl.

Sébastien Ogier s navigátorem Vincentem Landaisem během Saúdské rallye. | foto: Profimedia.cz

Po jedenácté rychlostní zkoušce poslední rallye sezony klesl Evans na průběžné desáté místo. Na sedmého kolegu z Toyoty Ogiera to znamenalo manko přes dvě a půl minuty. Druhou etapu završí 14. měřený test. V sobotu budou na programu závěrečné tři erzety.

„Ráno jsem nechtěl moc riskovat, natož po Elfynově defektu. Ale pro nás se nic nemění. Cílem je udržet si náskok před Kallem (Rovanperä), který je hned za námi,“ řekl Ogier, který na druhém místě průběžného pořadí mistrovství světa ztrácí na Evanse tři body. Rovanperä na třetí pozici má na lídra manko 24 bodů.

V čele Saúdské rallye je stále Francouz Adrien Fourmaux z týmu Hyundai.

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

Baráž odehrají fotbalisté doma. Nejdřív je čeká Irsko, ve finále Dánsko, či Makedonie

Gianni Infantino, prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA, při losu...

V semifinále doma s Irskem, v případném finále opět v domácím prostředí proti Dánsku, nebo Severní Makedonii. Čeští fotbalisté znají cestu, kterou se v březnu mohou dostat na mistrovství světa 2026....

OBRAZEM: Modelky, sportovci, zpěváci. Jaké celebrity dorazily na formule ve Vegas

Lewis Hamilton (uprostřed) se fotí se známými osobnostmi ve Vegas. Zprava...

Velká cena formule 1 v Las Vegas už tradičně představovala obrovskou show, která přilákala i řadu celebrit. Přišli sportovci, ale také modelky, herci nebo další známé tváře. A mnoho z nich neuniklo...

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

OBRAZEM: Zlatíčka, tyrkysová nádhera, naducaný Patera aneb extraliga pro Gen Z

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Extraliga pro generaci Z a ještě menší děti. Hokejové Karlovy Vary se v úterý blýskly školním zápasem, který se proměnil v nevšední zážitek. Mattoni Arena byla plná, podruhé v sezoně po derby s...

Boj o titul, McLaren to zkusil na Piastriho: Vzdáš se své šance a pomůžeš Landovi?

Oscar Piastri (vlevo) a Lando Norris slaví double McLarenu na Velké ceně...

Do konce sezony zbývají dva víkendy. O titul stále bojují tři jezdci, byť jeden z nich, Lando Norris, k němu má výrazně blíž. A možná i proto se v McLarenu před Velkou cenou Kataru zkusili zeptat...

