Dakar v Jižní Americe a v Arábii. Jak velký je to rozdíl?
Vážně velký. Pro mě největší v tom, že Saúdy moc Dakar nezajímá. V Jižní Americe měl obrovskou atmosféru. Před bivakem jsme zažili i dvoukilometrovou frontu lidí, přes které jsme se nemohli dostat. Byl to závod nabitý energií, diváci ho milovali a dávali to najevo. Na zahájení a vyhlášení vítězů přišlo několik tisíc fanoušků, tady jich je sotva dvacet. A ještě jedna věc je dost jiná…
Ano?
Když po čtrnácti hodinách práce přijedete, bylo by fajn dát si k večeři pivko, červené víno. Ale tady to nejde, je tu zákaz alkoholu. Jižní Amerika byla navíc obecně o dost barvitější, nádherná. Procestovali jsme Peru, Uruguay, Bolívii, Argentinu, všechno krásné země. Tady jsme pořád v jednolité poušti.
Strach mám tady každý den, když sednu za volant! Saúdové totiž řídí strašně. Nechápu, jak můžou mít řidičák, je to fakt šílené, protože každý den vidíme vážné nehody.