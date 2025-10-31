Šance pro debutanta Bulegu. Sezonu MotoGP dokončí místo šampiona Márqueze

  14:15
Marka Márqueze, zraněného španělského šampiona MotoGP, nahradí v týmu Ducati v závěrečných dvou letošních Velkých cenách Portugalska a Valencie úřadující vicemistr světa v závodech superbiků Nicoló Bulega. Šestadvacetiletého Itala čeká premiéra v královské třídě mistrovství světa. V letech 2015 až 2021 startoval v kategoriích Moto3 a Moto2.
Nicoló Bulega v akci. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

„Jsem rád, že můžu takovouhle sezonu zakončit tímhle překvapením na poslední chvíli. Debut v MotoGP je snem každého kluka, který touží stát se jezdcem,“ řekl Bulega, který prohrál boj o titul v superbicích s Turkem Toprakem Razgatliogluem jen o 13 bodů. „Navíc možnost jet poslední dva závody sezony na motorce mistra světa to všechno ještě vyšperkuje,“ dodal.

Bulega jezdí s ducati i v superbikovém šampionátu a stroj MotoGP testoval. Márquez musel předčasně ukončit sezonu po pádu v Indonésii začátkem října, při kterém si poranil rameno a musel na operaci. V následujících závodech v Austrálii a Malajsii za něj zaskočil testovací jezdec Ital Michele Pirro. Už sedmý titul v MotoGP si dvaatřicetiletý Španěl zajistil koncem září v Japonsku.

Šance pro debutanta Bulegu. Sezonu MotoGP dokončí místo šampiona Márqueze

31. října 2025  14:15

