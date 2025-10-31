Šance pro debutanta Bulegu. Sezonu MotoGP dokončí místo šampiona Márqueze

„Jsem rád, že můžu takovouhle sezonu zakončit tímhle překvapením na poslední chvíli. Debut v MotoGP je snem každého kluka, který touží stát se jezdcem,“ řekl Bulega, který prohrál boj o titul v superbicích s Turkem Toprakem Razgatliogluem jen o 13 bodů. „Navíc možnost jet poslední dva závody sezony na motorce mistra světa to všechno ještě vyšperkuje,“ dodal.
MotoGP 2025: program, výsledky, kde sledovat, jak dopadl závod v Brně?
Bulega jezdí s ducati i v superbikovém šampionátu a stroj MotoGP testoval. Márquez musel předčasně ukončit sezonu po pádu v Indonésii začátkem října, při kterém si poranil rameno a musel na operaci. V následujících závodech v Austrálii a Malajsii za něj zaskočil testovací jezdec Ital Michele Pirro. Už sedmý titul v MotoGP si dvaatřicetiletý Španěl zajistil koncem září v Japonsku.