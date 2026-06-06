Z první řady startoval v květnu i ve Francii, kde byl v kvalifikaci třetí. Minulý víkend v Mugellu dojel z druhého místa na startu v závodě pátý a zaznamenal nejlepší výsledek v sezoně.
Kvalifikaci na závod mistrovství světa vyhrál Salač dosud jednou v roce 2023 ve Velké ceně Portugalska. Dnes jezdci týmu OnlyFans American Racing k vítězství chybělo 24 tisícin, které ztratil na Španěla Izana Guevaru. První řadu zkompletoval Australan Senna Agius, jenž za Salačem ve vyrovnané kvalifikaci zaostal o 11 tisícin. Všech 17 klasifikovaných jezdců ve finále kvalifikace se vešlo do jedné sekundy.
Kvalifikace na Velkou cenu Maďarska
závod mistrovství světa silničních motocyklů v Balaton Parku:
Moto3: 1. Almansa 1:45,686, 2. Quiles -0,064, 3. Uriarte (všichni Šp./KTM) -0,637.
MotoGP:
15:00 sprint.