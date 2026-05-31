Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Salač si dojel pro nejlepší výsledek sezony. V Mugellu skončil pátý

Autor: ,
  14:26aktualizováno  15:22
Český jezdec Filip Salač ve Velké ceně Itálie Moto2 v Mugellu dojel po startu z druhého místa pátý a zaznamenal nejlepší výsledek v probíhající sezoně. Vyhrál Španěl Manuel González a upevnil si průběžné vedení.

Filip Salač během tréninků kubatury Moto2 v italském Mugellu | foto: Fabio Averna / Sipa USA Profimedia.cz

Závod královské třídy MotoGP vyhrál domácí Marco Bezzecchi a čtvrtým vítězstvím v sezoně si upevnil první místo v průběžném pořadí. Druhý dojel Španěl Jorge Martín a třetí Ital Francesco Bagnaia.

Salač po startu s přehledem udržel druhou příčku, ale postupně začal na nejlepší trochu ztrácet. Ve čtvrtém kole se před něj dostal Iván Ortolá a ve dvanáctém ho předjel další Španěl Daniel Holgado.

Ani čtvrtou příčku však Salač neudržel. Tři kola před koncem nestačil na Sennu Agiuse z Austrálie a chvíli na to ani na domácího Celestina Viettiho. Kolo před koncem ale kvůli poruše odstoupil Ortolá a Salač tak obsadil konečné páté místo.

„Závod jsem si užil. Měl jsem dobrý start, to bylo klíčové, protože z toho jsem byl nejvíc nervózní. Do první zatáčky jsem najížděl druhý, a pak jsem se držel vpředu,“ řekl čtyřiadvacetiletý Salač v rozhovoru pro Nova Sport.

„Ale od chvíle, co mě předjel Ortolá, jsem cítil, že nemáme úplně super nastavený předek. Odcházela guma a já kvůli tomu začal dělat chyby. Je to škoda, měli jsme na pódium, ale všichni vidí, že jdeme nahoru,“ dodal.

Člen stáje OnlyFans American Racing tak potvrdil stoupající formu, když si ve třetím závodě za sebou si vylepšil sezonní maximum. V Le Mans byl devátý a v Barceloně se poté posunul na sedmou pozici.

Salač odstartuje do Velké ceny Itálie z první řady, v kvalifikaci byl druhý

Pátá příčka je pro Salače čtvrtým nejlepším výsledkem v dosavadní kariéře v Moto2. Jeho maximem jsou druhá místa z Thajska 2022 a Le Mans 2023. Jednou byl také třetí a čtvrtý.

González zvítězil před Viettim a Holgadem. Připsal si druhý triumf za sebou a v průběžném pořadí šampionátu má náskok 34,5 bodu před krajanem Izanem Guevarrou. Salač se ziskem 30 bodů figuruje stále na třinácté příčce.

Bezzecchi vyhrál před Martínem o 3,6 sekundy a pošesté ze sedmi dosavadních závodů se umístil na pódiu. Kromě čtyř vítězství byl dvakrát druhý a jeho nejhorším výsledkem v sezoně je čtvrté místo.

V celkové klasifikaci je Bezzecchi na prvním místě se ziskem 173 bodů. Martín na druhém místě ztrácí 17 bodů.

Sedminásobný mistr světa MotoGP Španěl Marc Márquez, který po dvou operacích vynechal dva závody, se vrátil sedmou příčkou. Jeho mladší bratr Álex v Mugellu chyběl poté, co před dvěma týdny v Barceloně utrpěl zlomeninu klíční kosti a prasklinu krčního obratle.

Velká cena Itálie

závod mistrovství světa silničních motocyklů v Mugellu

Moto3: 1. Uriarte 33:07,801, 2. Carpe (oba Šp./KTM) -0,418, 3. Danish (Malaj./KTM) -0,456, 4. A. Fernández (Šp./Honda) -0,482, 5. Esteban (Šp./KTM) -0,842, 6. O’Shea (Brit./Honda) -0,970.
Průběžné pořadí (po 7 z 22 závodů): 1. Quiles (Šp./KTM) 145, 2. 3. Carpe 93, 3. A. Fernández 89, 4. Uriarte 67, 5. Pratama (Indon./Honda) 66, 6. Morelli (Arg./KTM) 61.

Moto2: 1. González (Šp./Kalex) 35:12,315, 2. Vietti (It./Boscoscuro) -5,327, 3. Holgado (Šp./Kalex) -5,462, 4. Agius (Austr./Kalex) -5,479, 5. Salač (ČR/Kalex) -7,568, 6. López (Šp./Kalex) -9,987.
Průběžné pořadí (po 6 z 22 závodů): 1. González 129,5, 2. Guevara (Šp./Boscoscuro) 95, 3. Vietti 93, 4. Agius 78, 5. Holgado 65, 6. Alonso (Kol./Kalex) 58, ...13. Salač 30.

MotoGP: 1. Bezzecchi (It./Aprilia) 40:57,347, 2. Martín (Šp./Aprilia) -3,559, 3. Bagnaia (It./Ducati) -5,098, 4. Ogura (Jap./Aprilia) -5,132, 5. Di Giannantonio (It./Ducati) -5,453, 6. Acosta (Šp./KTM) -7,467.
Průběžné pořadí (po 7 z 22 závodů): 1. Bezzecchi 173, 2. Martín 156, 3. Di Giannantonio 134, 4. Acosta 103, 5. Ogura 92, 6. R. Fernández (Šp./Aprilia) 88.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Švýcarsko vs. JordánskoFotbal - - 31. 5. 2026:Švýcarsko vs. Jordánsko //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • -
  • 45.00
  • 170.00
Kanada vs. NorskoHokej - O 3. místo - 31. 5. 2026:Kanada vs. Norsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 1.54
  • 5.00
  • 5.00
Česko vs. KosovoFotbal - - 31. 5. 2026:Česko vs. Kosovo //www.idnes.cz/sport
31. 5. 16:00
  • 1.85
  • 3.38
  • 4.40
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, o zlato si zahraje Švýcarsko s Finskem

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Giro ONLINE: Vingegaard slaví titul. A kdo ovládne dojezd v Římě?

Sledujeme online
Jonas Vingegaard v růžovém dresu přejíždí se skupinou favoritů vrchol...

Italské Giro dospělo ke svému konci. Cyklisté v jedenadvacáté etapě urazí už jen posledních 131 kilometrů a budou se vyhlašovat vítězové. Kdo v Římě ovládne závěrečný díl? Sledujte od 15.45 hodin v...

31. května 2026  15:45

Baráž o fotbalovou ligu 2026: Výsledky všech zápasů, systém

Fotbalisté ostravského Baníku se radují z první branky proti Dukle Praha.

Baník Ostrava a Slovácko. Dva tradiční ligové kluby, které musely hájit příslušnost k elitě v baráži. A oba si poradily naprosto suverénně. Baník ukázal rozdíl mezi první a druhou ligou Táborsku,...

26. května 2026  8:49,  aktualizováno  31. 5. 15:40

ONLINE: Kanada - Norsko 0:1. Duel o bronz, hrubou chybu brankáře trestá Pettersen

Sledujeme online
Norští hokejisté slaví gól Emilia Pettersena.

Na hokejovém mistrovství světa v Curychu startuje utkání o bronz. Proti sobě stojí Kanada, která překvapivě prohrála semifinálové utkání s Finskem (2:4), a Norsko. To zase nestačilo na domácí...

31. května 2026  15:30,  aktualizováno  15:39

Salač si dojel pro nejlepší výsledek sezony. V Mugellu skončil pátý

Filip Salač během tréninků kubatury Moto2 v italském Mugellu

Český jezdec Filip Salač ve Velké ceně Itálie Moto2 v Mugellu dojel po startu z druhého místa pátý a zaznamenal nejlepší výsledek v probíhající sezoně. Vyhrál Španěl Manuel González a upevnil si...

31. května 2026  14:26,  aktualizováno  15:22

Od pozlátka ke zlatu. Enrique změnil DNA týmu a fotbal žije v době pařížské

Pařížští fotbalisté slaví i s trenérem Luisem Enriquem vítězství v Lize mistrů.

Úspěšnější klub v Evropě za poslední měsíce nehledejte. Od léta 2024 sebrali osm z deseti trofejí. Nepozlatili pouze letošní ročník Francouzského poháru a také loňské mistrovství světa klubů ve...

31. května 2026  15:15

ONLINE: Česko - Kosovo, v sestavě Krejčí, Sojka či Kuchta. Hrají i Douděra s Hložkem

Sledujeme online
Vladimír Darida bojuje o míč s Victorem Froholdtem.

Čeští fotbalisté hrají první přípravné utkání před nadcházejícím mistrovstvím světa. Na pražské Letné je jejich soupeřem Kosovo, zápas má výkop v 16 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online...

31. května 2026  15:10

Slovácko - Artis 3:0, domácí s přehledem udrželi první ligu, hosté bez šance

Fotbalisté Slovácka se radují z gólu Tihomira Kostadinova.

První utkání na půdě soupeře otočili a zvítězili přesvědčivě 4:1. A v odvetě baráže už fotbalisté Slovácka žádné drama nepřipustili, když na domácím hřišti triumfovali 3:0. O nedělním vítězství...

31. května 2026  15:08

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Reprezentanti jdou na Kosovo. Jaká bude sestava?

Sledujeme online
Čeští reprezentanti na předzápasovém tréninku na Letné.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

31. května 2026  14:39

Další šok na Roland Garros, Šwiateková končí. Siniaková je ve čtvrtfinále čtyřhry

Aktualizujeme
Nešťastná Iga Šwiateková v osmifinále Roland Garros.

Tenistka Kateřina Siniaková postoupila do čtvrtfinále čtyřhry na Roland Garros. S Američankou Taylor Townsendovou porazily ukrajinsko-japonskou dvojici Nadija Kičenoková, Makoto Ninomijaová 6:4, 6:2....

31. května 2026  13:30,  aktualizováno  14:03

Legendární Ambühl doufá: Snad Švýcarsko udělá další krok! Řečnění? Horší než zápas

Švýcarský útočník Andres Ambühl (10) dostává ocenění za odehrání rekordního...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Cristiano Ronaldo v portugalské fotbalové reprezentaci, Lionel Messi v té argentinské. Tyto příklady propojení sportovní dlouhověkosti s národními týmy vás asi napadnou okamžitě. Ale co v hokeji? Tam...

31. května 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Fantazie! Perušič a Sedlák se probili do finále ostravského turnaje

Jiří Sedlák se raduje z bodu v utkání s Američany.

Senzace nekončí! Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák jsou ve finále ostravského turnaje Beach Pro Tour Elite. V semifinále porazili Američany Taylora Crabba a Andrewa Beneshe 2:1 (-19, 12,...

31. května 2026  13:42,  aktualizováno  13:58

Provod na pět let, Holeš na dva, novou smlouvu ve Slavii má i Chytil

Slávistický záložník Lukáš Provod pózuje s dresem s číslovkou 2031. Právě na...

Než v neděli večer po přípravném utkání proti Kosovu odcestují s národním mužstvem do dějiště mistrovství světa ve Spojených státech, Lukáš Provod, Tomáš Holeš a Mojmír Chytil svou budoucnost...

31. května 2026  13:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.