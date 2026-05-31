Salač si dojel pro nejlepší výsledek sezony. V Mugellu skončil pátý

Závod královské třídy MotoGP vyhrál domácí Marco Bezzecchi a čtvrtým vítězstvím v sezoně si upevnil první místo v průběžném pořadí. Druhý dojel Španěl Jorge Martín a třetí Ital Francesco Bagnaia.
Salač po startu s přehledem udržel druhou příčku, ale postupně začal na nejlepší trochu ztrácet. Ve čtvrtém kole se před něj dostal Iván Ortolá a ve dvanáctém ho předjel další Španěl Daniel Holgado.
Ani čtvrtou příčku však Salač neudržel. Tři kola před koncem nestačil na Sennu Agiuse z Austrálie a chvíli na to ani na domácího Celestina Viettiho. Kolo před koncem ale kvůli poruše odstoupil Ortolá a Salač tak obsadil konečné páté místo.
„Závod jsem si užil. Měl jsem dobrý start, to bylo klíčové, protože z toho jsem byl nejvíc nervózní. Do první zatáčky jsem najížděl druhý, a pak jsem se držel vpředu,“ řekl čtyřiadvacetiletý Salač v rozhovoru pro Nova Sport.
„Ale od chvíle, co mě předjel Ortolá, jsem cítil, že nemáme úplně super nastavený předek. Odcházela guma a já kvůli tomu začal dělat chyby. Je to škoda, měli jsme na pódium, ale všichni vidí, že jdeme nahoru,“ dodal.
Člen stáje OnlyFans American Racing tak potvrdil stoupající formu, když si ve třetím závodě za sebou si vylepšil sezonní maximum. V Le Mans byl devátý a v Barceloně se poté posunul na sedmou pozici.
Pátá příčka je pro Salače čtvrtým nejlepším výsledkem v dosavadní kariéře v Moto2. Jeho maximem jsou druhá místa z Thajska 2022 a Le Mans 2023. Jednou byl také třetí a čtvrtý.
González zvítězil před Viettim a Holgadem. Připsal si druhý triumf za sebou a v průběžném pořadí šampionátu má náskok 34,5 bodu před krajanem Izanem Guevarrou. Salač se ziskem 30 bodů figuruje stále na třinácté příčce.
Bezzecchi vyhrál před Martínem o 3,6 sekundy a pošesté ze sedmi dosavadních závodů se umístil na pódiu. Kromě čtyř vítězství byl dvakrát druhý a jeho nejhorším výsledkem v sezoně je čtvrté místo.
V celkové klasifikaci je Bezzecchi na prvním místě se ziskem 173 bodů. Martín na druhém místě ztrácí 17 bodů.
Sedminásobný mistr světa MotoGP Španěl Marc Márquez, který po dvou operacích vynechal dva závody, se vrátil sedmou příčkou. Jeho mladší bratr Álex v Mugellu chyběl poté, co před dvěma týdny v Barceloně utrpěl zlomeninu klíční kosti a prasklinu krčního obratle.
Velká cena Itálie
závod mistrovství světa silničních motocyklů v Mugellu
Moto3: 1. Uriarte 33:07,801, 2. Carpe (oba Šp./KTM) -0,418, 3. Danish (Malaj./KTM) -0,456, 4. A. Fernández (Šp./Honda) -0,482, 5. Esteban (Šp./KTM) -0,842, 6. O’Shea (Brit./Honda) -0,970.
Moto2: 1. González (Šp./Kalex) 35:12,315, 2. Vietti (It./Boscoscuro) -5,327, 3. Holgado (Šp./Kalex) -5,462, 4. Agius (Austr./Kalex) -5,479, 5. Salač (ČR/Kalex) -7,568, 6. López (Šp./Kalex) -9,987.
MotoGP: 1. Bezzecchi (It./Aprilia) 40:57,347, 2. Martín (Šp./Aprilia) -3,559, 3. Bagnaia (It./Ducati) -5,098, 4. Ogura (Jap./Aprilia) -5,132, 5. Di Giannantonio (It./Ducati) -5,453, 6. Acosta (Šp./KTM) -7,467.