Salač si 14. místem v Moto2 v Jerezu dojel pro nejlepší výsledek v sezoně

Pak už si dokázal polepšit jen o místo a nakonec do cíle dojel na předposlední bodované pozici. Na Agiuse čtyřiadvacetiletý český závodník ztratil 15,5 sekundy.
Salač bodoval podruhé v sezoně, v předchozích třech závodech bylo jeho maximem 15. místo z Brazílie. Na kontě má také 19. pozici z Thajska a 21. příčku z USA, oba závody přitom dokončil po těžkých pádech. V průběžném pořadí je se třemi body dvacátý.
Agius vyhrál před Manuelem Gonzálezem ze Španělska, třetí byl Collin Veijer z Nizozemska. V průběžné klasifikaci se dvacetiletý Australan posunul na druhé místo se ztrátou 9,5 bodu za vedoucím Gonzálezem.
Ve slabší Moto3 si druhé vítězství v sezoně připsal lídr seriálu Máximo Quiles. Osmnáctiletý Španěl zatím střídá první a druhá místa a pořadí už vede s komfortním náskokem 37 bodů před krajanem Álvarem Carpem.
Velká cena Španělska v Jerezu
závod mistrovství světa silničních motocyklů:
Moto3: 1. Quiles (Šp./KTM) 33:23,556, 2. A. Fernández (Šp./Honda) -1,991, 3. David Muňoz (Šp./KTM) -2,009, 4. Morelli (Arg./KTM) -2,049, 5. Carpe (Šp./KTM) -9,926, 6. Pratama (Indon./Honda) -10,027.
Moto2: 1. Agius (Austr./Kalex) 35:17,948, 2. González (Šp./Kalex) -0,885, 3. Veijer (Niz./Kalex) -1,107, 4. Alonso (Kol./Kalex) -2,032, 5. Vietti (It./Boscoscuro) -4,212, 6. Daniel Muňoz (Šp./Kalex) -10,013, ...14. Salač (ČR/Kalex) -15,539.
14:00 MotoGP.