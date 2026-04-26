Salač si 14. místem v Moto2 v Jerezu dojel pro nejlepší výsledek v sezoně

  13:34
Český jezdec Filip Salač obsadil ve Velké ceně Španělska Moto2 v Jerezu 14. místo a zaznamenal nejlepší výsledek v sezoně. Druhé vítězství za sebou si připsal Australan Senna Agius.Salač po nepovedené sobotní kvalifikaci odstartoval až z 23. pozice, ale v polovině závodu už byl na 15. příčce.

Filip Salač na trati v Jerezu. | foto: Profimedia.cz

Pak už si dokázal polepšit jen o místo a nakonec do cíle dojel na předposlední bodované pozici. Na Agiuse čtyřiadvacetiletý český závodník ztratil 15,5 sekundy.

Salač bodoval podruhé v sezoně, v předchozích třech závodech bylo jeho maximem 15. místo z Brazílie. Na kontě má také 19. pozici z Thajska a 21. příčku z USA, oba závody přitom dokončil po těžkých pádech. V průběžném pořadí je se třemi body dvacátý.

Agius vyhrál před Manuelem Gonzálezem ze Španělska, třetí byl Collin Veijer z Nizozemska. V průběžné klasifikaci se dvacetiletý Australan posunul na druhé místo se ztrátou 9,5 bodu za vedoucím Gonzálezem.

Ve slabší Moto3 si druhé vítězství v sezoně připsal lídr seriálu Máximo Quiles. Osmnáctiletý Španěl zatím střídá první a druhá místa a pořadí už vede s komfortním náskokem 37 bodů před krajanem Álvarem Carpem.

Velká cena Španělska v Jerezu

závod mistrovství světa silničních motocyklů:

Moto3: 1. Quiles (Šp./KTM) 33:23,556, 2. A. Fernández (Šp./Honda) -1,991, 3. David Muňoz (Šp./KTM) -2,009, 4. Morelli (Arg./KTM) -2,049, 5. Carpe (Šp./KTM) -9,926, 6. Pratama (Indon./Honda) -10,027.
Průběžné pořadí (po 4 z 22 závodů): 1. Quiles 90, 2. Carpe 53, 3. A. Fernández 49, 4. Perrone (Arg./KTM) 47, 5. Morelli 45, 6. Pratama 37.

Moto2: 1. Agius (Austr./Kalex) 35:17,948, 2. González (Šp./Kalex) -0,885, 3. Veijer (Niz./Kalex) -1,107, 4. Alonso (Kol./Kalex) -2,032, 5. Vietti (It./Boscoscuro) -4,212, 6. Daniel Muňoz (Šp./Kalex) -10,013, ...14. Salač (ČR/Kalex) -15,539.
Průběžné pořadí (po 4 z 22 závodů): 1. González 59,5, 2. Agius 50, 3. Guevara (Šp./Boscoscuro) 45, 4. Vietti 43, 5. Holgado (Šp./Kalex) 38, 6. Alonso 37, ...20. Salač 3.

Výsledky

Nejen dokonalé fotky. Atletka Schmidtová přiblížila realitu, fanoušci ji chválí

Alica Schmidtová, Berlín, 2024

Alica Schmidtová ví, jak oslovit své fanoušky. Německá atletka a influencerka, která bývá označována za jednu z nejkrásnějších sportovkyň světa, se na svém Instagramu podělila o neobvyklý příspěvek....

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Na Slovensku začalo hokejové mistrovství světa hráčů do 18 let. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých hokejových hvězd...

KVÍZ: Sledujete cyklistiku? Poznejte známé závodníky podle fotky

Tadej Pogačar kontroluje pozici Wouta van Aerta během závodu Paříž-Roubaix,

Přestože když slezou z kola, jsou jasně rozeznatelní, v závodě mají s rozpoznáním jednotlivých cyklistů problém i někteří experti. Helmy, brýle, jednotné týmové barvy – to vše jejich identifikaci...

KVÍZ: Nejen pro tenisové znalce. Poznáte všechny světové jedničky v historii?

Jannik Sinner se raduje z vítězství ve finále turnaje v Monte Carlu.

Od zavedení tenisového světového žebříčku v srpnu roku 1973 se na prvním místě objevilo 29 hráčů. Jde o nejexkluzivnější společnost, jakou tento sport nabízí. Poznáte podle fotografií všechny její...

Strýcová zvládla na Bostonském maratonu osobák. Běželi i Clintonová a Chára

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí večer vyjímaly i...

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí v Bostonu vyjímaly i některé známé tváře. Nejprestižnější maratonské klání si poprvé vyzkoušela i bývalá tenistka Barbora Strýcová, potřetí...

Historický maraton v Londýně. Dva běžci pod dvě hodiny, rekordmanem Sawe

Sabastian Sawe v cíli Londýnského maratonu.

Keňan Sabastian Sawe jako první běžec v historii pokořil při maratonu v regulérních podmínkách hranici dvou hodin. V Londýně to třicetiletý obhájce prvenství dokázal přesně o půl minuty a časem...

26. dubna 2026  14:33

Lehečka v Madridu do osmifinále prosvištěl, dál jde i Nosková. Siniaková končí

Jiří Lehečka na turnaji v Madridu

Jiří Lehečka na turnaji série Masters v Madridu porazil Alexe Michelsena 6:4, 6:2 a postoupil do osmifinále. Do něj se dostala i Linda Nosková, jejíž soupeřka Ljudmila Samsonovová k zápasu...

26. dubna 2026  14:04,  aktualizováno  14:09

Nezmar Čachotský: Nádrž byla prázdná. Baráž? Zakázali nám o ní mluvit

Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o hokejovou extraligu. Útočník...

Už 44 let, 70 zápasů v sezoně. Kapitán jihlavských hokejistů Tomáš Čachotský je nezničitelný, ale taková nálož dostala i jeho. Po baráži, kterou po sobotním krachu 0:5 v Litvínově ztratila jeho Dukla...

26. dubna 2026  9:30,  aktualizováno  13:21

Slávistická rezerva nestačila na Zbrojovku, béčko Sparty remizovalo s Opavou

Trenér Zbrojovky Martin Svědík křičí na své hráče během derby s Artisem.

Fotbalisté Zbrojovky Brno zvítězili v 25. kole druhé ligy na hřišti B-týmu Slavie 1:0. Svěřenci trenéra Martina Svědíka, kteří si již v pondělí s předstihem zajistili návrat do nejvyšší soutěže po...

26. dubna 2026  12:47

V Itálii skončil šéf fotbalových rozhodčích. Pomáhal Interu?

Předseda komise italských fotbalových rozhodčích Gianluca Rocchi odstoupil...

Předseda komise italských fotbalových rozhodčích Gianluca Rocchi odstoupil kvůli podezření ze sportovního podvodu z funkce. Podle médií vytvářel nátlak na sudí v Serii A, ve které navíc přímo při...

26. dubna 2026  12:44

Průšvih za brankou. Chybujícího Vladaře mrzely dva góly: Nebýt jich, vyhráli jsme

Rickard Rakell (vpravo) a Sidney Crosby oslavují gól Pittsburghu. Vlevo je...

Vybral si snad první smolné momenty v letošním play off NHL. A zrovna během pár minut. „Nikdo není dokonalý,“ reagoval hokejový brankář Dan Vladař na otázky po čtvrtém utkání série s Pittsburghem, v...

26. dubna 2026  12:34

Ede: Chci jednat, ale vydírají mě. Konec Dynama, odchod, pokračování? Záleží na městu

Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede jednala se zástupci kraje a města. (14....

Nigerijská majitelka českobudějovického Dynama Nneka Ede se ostře vymezila proti postupu města a Jihočeského kraje, které podle ní vyvíjejí tlak na prodej klubu. V rozhovoru pro iDNES.cz označuje...

26. dubna 2026  12:16

Tady bude olympiáda. U dálnic a raftařů. Dva tisíce kilometrů od Los Angeles

Premium
Olympijský areál v Oklahoma City, centrum vodního slalomu na hrách v Los...

Jen 300 metrů odtud se kříží dvě rušné dálnice, vedoucí do Texasu a Mexika. Přesto se podle nedávných statistik zároveň nacházíme ve městě se třetím nejčistším vzduchem ve Spojených státech.

26. dubna 2026

Euro Hockey Tour 2026: program a termíny turnajů, výsledky, kde sledovat

Útočník Dominik Kubalík pálí v přesilové hře na finského brankáře Harriho...

Euro Hockey Tour (EHT) je série turnajů určená pro nejlepší evropské hokejové reprezentace. Dlouhá léta se jí účastnily týmy Švédska, Finska, Česka a Ruska. Po vyloučení Ruska v roce 2022 kvůli...

26. dubna 2026  11:17

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

České hokejové hry 2026: Program, výsledky, Češi, kde sledovat

Dominik Kubalík po utkání s Rakouskem gratuluje brankáři Petru Kváčovi.

Hokejové mistrovství světa 2026 se blíží, elitní evropské týmy před ním absolvují ještě dva turnaje Euro Hockey Tour. Prvním z nich jsou České hokejové hry v Č. Budějovicích. Hrát se bude od čtvrtka...

26. dubna 2026  11:08

Když skončí sezona. Jak odpočívají medailistky z letošní olympiády?

Když skončí sezona. Jak odpočívají letošní olympijské medailistky?

Letošní olympijské hry byly pro řadu sportovců vrcholem čtyřletého snažení, a tak si nyní dopřávají zasloužený odpočinek. Medailistky z her v Miláně a Cortině si po náročné sezoně užívají volnější...

26. dubna 2026

