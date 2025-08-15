Ve volném tréninku český jezdec předčil o 88 tisícin Španěla Aróna Caneta, který je druhý i v průběžném pořadí mistrovství světa. Salačovi patří v seriálu před třináctým závodem sezony 12. místo.
Hlavní trénink Moto2 vyhrál Španěl Manuel González časem 1:33,290. Salačův traťový rekord pokořili také druhý Canet, třetí Iván Ortolá ze Španělska a čtvrtý Ital Celestine Vietti. Český závodník za svým výkonem z volného tréninku zaostal o 12 tisícin.
Na Red Bull Ringu ve Spielbergu pokračuje motocyklový šampionát po téměř měsíční pauze, kterou měl po Velké ceně České republiky. V Brně skončil Salač osmý.