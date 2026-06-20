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Král Salač, prezident Pavel. Hlava státu dorazila do Brna těsně po rekordu tratě

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  11:33
Krátce po úspěchu Filipa Salače v dopoledním tréninku Moto2, kde český závodník stáje OnlyFans American Racing dominoval a v traťovém rekordu vylepšil dvě páteční druhá místa, dorazil na brněnský Autodrom prezident Petr Pavel. „Věřil jsem, že se to stane, a nakonec to bylo super, povedl se traťový rekord. První člověk na světě na Moto2 pod 1:58,“ radoval se Salač, který magickou hranici pokořil o 22 setin sekundy.

Salač po vydařené jízdě sršel nadšením. „Užil jsem si to. Při prvním výjezdu jsem jel na použitých pneumatikách a stíhal jsem Ortolovi, který jel na nových. Troufnu si říct, že tempo, co jsme měli, bylo nejrychlejší. Už v ten moment jsem věděl, že trénink vyhraju,“ uvedl Salač pro Nova Sport.

Necelou půlhodinu po českém úspěchu dorazil na brněnský Autodrom i prezident Petr Pavel. Hlava státu tradičně dorazila na své motorce a stejně jako loni přijela hlavně fotografovat. Sotva prezident slezl ze svého BMW F900GS a vysvlékl kombinézu, vyrazil na trať se svým fotoaparátem značky Canon, jak naznačovala jeho kšiltovka.

Prezident Pavel fotografem v Le Mans. Na slavném závodě sledoval triumf Toyoty

Pro Pavla není návštěva motosportu žádnou novinku, kromě zmiňované loňské návštěvy MotoGP v Brně, kde prakticky zapadl mezi fotografy, minulý týden fotografoval čtyřiadvacetihodinový závod v Le Mans ve Francii, kde se setkal i se slavným závodníkem Jacky Ickxem. Šlo o jejich druhé setkání, poprvé se jejich cesty zkřížily v únoru v Praze.

Kromě závodů motorových vozidel se prezident pravidelně objevuje i na různých kulturních akcích. Po návratu z Francie si v rámci hudebního festivalu Rock for People poslechl koncert britské heavymetalové kapely Iron Maiden. Se skupinou měl možnost setkat se i osobně. „Před koncertem měl krátkou příležitost debatovat se zpěvákem Bruce Dickinsonem,“ informoval mluvčí prezidenta Vojtěch Šeliga.

Závod MotoGP v Brně navštívil v sobotu také prezident České republiky Petr Pavel. Přijel stylově na motorce a vyrazil mezi fotografy, tak jako loni.
Závod MotoGP v Brně navštívil v sobotu také prezident České republiky Petr Pavel. Přijel stylově na motorce a vyrazil mezi fotografy, tak jako loni.
Závod MotoGP v Brně navštívil v sobotu také prezident České republiky Petr Pavel. Přijel stylově na motorce a vyrazil mezi fotografy, tak jako loni.
Závod MotoGP v Brně navštívil v sobotu také prezident České republiky Petr Pavel. Přijel stylově na motorce a vyrazil mezi fotografy, tak jako loni.
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Žilina vs. OpavaFotbal - - 20. 6. 2026:Žilina vs. Opava //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.00
  • 2.70
  • 4.80
Žižkov vs. JihlavaFotbal - - 20. 6. 2026:Žižkov vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
Živě2:3
  • 11.00
  • 4.40
  • 1.31
Vlašim vs. Dukla PrahaFotbal - - 20. 6. 2026:Vlašim vs. Dukla Praha //www.idnes.cz/sport
Živě2:3
  • 13.00
  • 4.60
  • 1.26
Zlín vs. PetržalkaFotbal - - 20. 6. 2026:Zlín vs. Petržalka //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 1.90
  • 2.60
  • 6.00
Ku vs. ViďmanováTenis - - 20. 6. 2026:Ku vs. Viďmanová //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.77
  • -
  • 2.03
Plíšková vs. BouzkováTenis - - 20. 6. 2026:Plíšková vs. Bouzková //www.idnes.cz/sport
20. 6. 12:30
  • 2.00
  • -
  • 1.86
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