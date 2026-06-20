Král Salač, prezident Pavel. Hlava státu dorazila do Brna těsně po rekordu tratě

Salač po vydařené jízdě sršel nadšením. „Užil jsem si to. Při prvním výjezdu jsem jel na použitých pneumatikách a stíhal jsem Ortolovi, který jel na nových. Troufnu si říct, že tempo, co jsme měli, bylo nejrychlejší. Už v ten moment jsem věděl, že trénink vyhraju,“ uvedl Salač pro Nova Sport.
Necelou půlhodinu po českém úspěchu dorazil na brněnský Autodrom i prezident Petr Pavel. Hlava státu tradičně dorazila na své motorce a stejně jako loni přijela hlavně fotografovat. Sotva prezident slezl ze svého BMW F900GS a vysvlékl kombinézu, vyrazil na trať se svým fotoaparátem značky Canon, jak naznačovala jeho kšiltovka.
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Prezident Pavel fotografem v Le Mans. Na slavném závodě sledoval triumf Toyoty
Pro Pavla není návštěva motosportu žádnou novinku, kromě zmiňované loňské návštěvy MotoGP v Brně, kde prakticky zapadl mezi fotografy, minulý týden fotografoval čtyřiadvacetihodinový závod v Le Mans ve Francii, kde se setkal i se slavným závodníkem Jacky Ickxem. Šlo o jejich druhé setkání, poprvé se jejich cesty zkřížily v únoru v Praze.
Kromě závodů motorových vozidel se prezident pravidelně objevuje i na různých kulturních akcích. Po návratu z Francie si v rámci hudebního festivalu Rock for People poslechl koncert britské heavymetalové kapely Iron Maiden. Se skupinou měl možnost setkat se i osobně. „Před koncertem měl krátkou příležitost debatovat se zpěvákem Bruce Dickinsonem,“ informoval mluvčí prezidenta Vojtěch Šeliga.