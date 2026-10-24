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Nadějná pozice pro Salače. Do Velké ceny Austrálie odstartuje z první řady

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  8:15

Filip Salač jede Velkou cenu Rakouska. | foto: Reuters

Filip Salač zajel v kvalifikaci na Velkou cenu Austrálie silničních motocyklů třetí čas a do nedělního závodu Moto2 tak odstartuje z první řady. V kvalifikaci byli rychlejší jen lídr mistrovství světa Španěl Manuel González a Belgičan Barry Baltus, za kterým český jezdec zaostal jen o devět tisícin sekundy. Na prvního Gonzáleze ztratil Salač 115 tisícin.

Z první řady bude český jezdec startovat letos posedmé. Už pětkrát se v této sezoně prosadil na stupně vítězů a před osmnáctým závodem mu v průběžném pořadí patří sedmé místo. V Austrálii se mu nikdy předtím zatím nedařilo, jeho nejlepším výsledkem na Phillip Islandu je předloňské 14. místo. Loňský závod nejel kvůli zranění ramene.

MotoGP - VC Austrálie 2026 v TV: kde sledovat živě i s Filipem Salačem

Sprint královské třídy MotoGP ovládl Španěl Marc Márquez po velké bitvě s krajanem Jorgem Martínem, který upadl a trať opustil na nosítkách. Vyšetření odhalilo, že si dosavadní vedoucí muž kubatury zlomil pravé zápěstí, takže o nedělní závod přijde.

Márquez vyhrál sprint před svým bratrem Álexem a vystřídal Martína v čele světového šampionátu. V neděli navíc bude mít sedminásobný mistr světa MotoGP výhodu pole position, protože byl nejlepší také v kvalifikaci, i když upadl.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Boulterová vs. SiniakováTenis - Semifinále - 24. 10. 2026:Boulterová vs. Siniaková //www.idnes.cz/sport
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Liberec B vs. Horní ŘediceFotbal - 12. kolo - 24. 10. 2026:Liberec B vs. Horní Ředice //www.idnes.cz/sport
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  • 1.35
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Neratovice vs. ChrudimFotbal - 12. kolo - 24. 10. 2026:Neratovice vs. Chrudim //www.idnes.cz/sport
24. 10. 10:15
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Ml. Boleslav B vs. ČáslavFotbal - 12. kolo - 24. 10. 2026:Ml. Boleslav B vs. Čáslav //www.idnes.cz/sport
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  • 1.46
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  • 4.54
Povltavská vs. Příbram BFotbal - 12. kolo - 24. 10. 2026:Povltavská vs. Příbram B //www.idnes.cz/sport
24. 10. 10:15
  • 3.21
  • 3.58
  • 1.74
Program a výsledky
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Výsledky

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