Z první řady bude český jezdec startovat letos posedmé. Už pětkrát se v této sezoně prosadil na stupně vítězů a před osmnáctým závodem mu v průběžném pořadí patří sedmé místo. V Austrálii se mu nikdy předtím zatím nedařilo, jeho nejlepším výsledkem na Phillip Islandu je předloňské 14. místo. Loňský závod nejel kvůli zranění ramene.
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Sprint královské třídy MotoGP ovládl Španěl Marc Márquez po velké bitvě s krajanem Jorgem Martínem, který upadl a trať opustil na nosítkách. Vyšetření odhalilo, že si dosavadní vedoucí muž kubatury zlomil pravé zápěstí, takže o nedělní závod přijde.
Márquez vyhrál sprint před svým bratrem Álexem a vystřídal Martína v čele světového šampionátu. V neděli navíc bude mít sedminásobný mistr světa MotoGP výhodu pole position, protože byl nejlepší také v kvalifikaci, i když upadl.