Salač nedokončil Velkou cenu Katalánska. Po pádu ho zasáhla motorka do hlavy

Salač dobře odstartoval a z pátého místa, na které ho posunuly tresty pro soupeře, se na chvíli dostal i na třetí příčku. Pak se však pořadím propadl. Při průjezdu čtvrtou zatáčkou byl vytlačen z trati a klesl až na 28. místo.
Závod pro Salače skončil v první zatáčce devátého kola, ve které do něj zezadu najel Jorge Navarro. Při pádu třiadvacetiletého jezdce stáje Elf Marc VDS zasáhla motorka do hlavy a Salač putoval na vyšetření.
„Jsem rád, že můžu sdílet tuhle story. Dneska jsem měl smůlu, ale přitom strašně velký štěstí. Díky všem za zprávy. Snad budu brzy ok,“ napsal Salač na instagramu.
Holgado zvítězil před Britem Jakem Dixonem, Salačův týmový kolega ztratil dvě a půl sekundy. Třetí dojel Daniel Muňoz, čtvrtý byl lídr šampionátu Manuel González. Španěl má na kontě 217 bodů a průběžné pořadí vede o 38 bodů před krajanem Arónem Canetem, který dnešní závod nedokončil. Salačovi patří se 79 body třináctá příčka.
Velká cena Katalánska, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Barceloně:
Moto3: 1. Piqueras 32:40,24, 2. Rueda (oba Šp./KTM) -0,081, 3. Furusato (Jap./Honda) -0,156, 4. Almansa -0,229, 5. Adrián Fernández (oba Šp./Honda) -0,542, 6. Pini (It./KTM) -0,587.
Průběžné pořadí MS (po 15 z 22 závodů): 1. Rueda 270, 2. Piqueras 206, 3. Quiles 168, 4. David Muňoz 163, 5. Carpe (všichni Šp./KTM) 149, 6. Kelso (Austr./KTM) 149.
Moto2: 1. Holgado (Šp./Kalex) 36:21,444, 2. Dixon (Brit./Boscoscuro) -2,500, 3. Daniel Muňoz (Šp./KTM) -3,119, 4. González (Šp./Kalex) -4,497, 5. Guevara (Šp./Boscoscuro) -5,859, 6. Vietti (It./Boscoscuro) -6,823, ...Salač (ČR/Boscoscuro ) nedokončil.
Průběžné pořadí MS (po 15 z 22 závodů): 1. González 217, 2. Canet (Šp./Kalex) 179, 3. Moreira (Braz./Kalex) 175, 4. Baltus (Belg./Kalex) 153, 5. Dixon 152, 6. Vietti 116, ...13. Salač 79.
14:00 MotoGP