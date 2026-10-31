Motocyklista Filip Salač obsadil v kvalifikaci na Velkou cenu Malajsie 16. místo a do nedělního závodu mistrovství světa silničních motocyklů Moto2 odstartuje v Sepangu ze šesté řady. Pro jezdce týmu OnlyFans American Racing to je třetí nejhorší kvalifikační výsledek v sezoně.
Salač musel v Malajsii po 15. místě v pátečním hlavním tréninku už do první části kvalifikace, v níž si s přehledem pohlídal jedno z postupových míst do druhé části. V ní vyjel na trať až v závěru a rychlé kolo se mu zajet nepodařilo.
Kvalifikace na Velkou cenu Malajsie
Závod MS silničních motocyklů v Sepangu
Moto GP:
Kvalifikace: 1. A. Márquez 1:56,493, 2. M. Márquez (oba Šp./Ducati) -0,070, 3. Acosta (Šp./KTM) -0,084.
Sprint: 1. Acosta 20:04,098, 2. M. Márquez -0,578, 3. Bezzecchi (It./Aprilia) -1,310.
Průběžné pořadí: 1. M. Márquez 374, 2. Martín (Šp./Aprilia) 355, 3. Bezzecchi 322, 4. Acosta 275, 5. Ogura (Jap./Aprilia) 265, 6. Di Giannantonio (It./Ducati) 257.
Moto2: 1. Holgado 2:02,875, 2. Piqueras (oba Šp./Kalex) -0,541, 3. Guevara (Šp./Boscoscuro) -0,611, ...16. Salač (ČR/Kalex) -1,510.
Moto3: 1. Quiles 2:10,396, 2. Uriarte (oba Šp./KTM) -0,084, 3. Danish (Malaj./KTM) -0,133.