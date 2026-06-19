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González byl naštvaný, že jsem ho porazil. Ani mě nepozdravil, říká po tréninku Salač

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  16:49
Páteční předehra Velké ceny se pro českého jezdce Moto2 nesla ve znamení stříbra. Čtyřiadvacetiletý Filip Salač v brněnských trénincích dvakrát vyjel druhé místo, dopoledne ho porazil španělský lídr kategorie Manuel González, odpoledne na něj vyzrál Kolumbijec David Alonso. „Kdyby mě Huerta nezbrzdil, tak bych vyhrál,“ míní český jezdec ze stáje OnlyFans American Racing Team. Poklidně postoupil přímo do druhé části sobotní kvalifikace a odpověděl i na kvízové otázky.
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Oficiální fanzóna MotoGP v Brně láká mnoho českých i zahraničních fanoušků. Show s jezdci MotoGP přitáhla na náměstí Svobody stovky milovníků silničních motorek. Na snímku závodník Moto2 Filip Salač. (18. června 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

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Ve druhém tréninku jste se neustále předjížděli s lídrem Moto2 Manuelem Gonzálezem. Skvělé druhé místo. Jak jízdu hodnotíte?
Ze začátku to bylo docela vtipné, trochu jsme si hráli na kočku a myš. Musel jsem jet boxem, protože mě nechtěl vyvážet, ale nenechal jsem se. A možná jsem ho i trochu rozhodil v hlavě, což je taky důležité. Rychlí jsme byli už ráno, kdy jsme byli také druzí, a odpoledne taky. Rychlost tam je, ale určitě máme ještě nějaké mouchy, které musíme na zítra vychytat, abychom se ještě zlepšili. Co se týče tempa, jsme rychlí, ale nejsme nejlepší a já chci vítězství, takže se ještě musíme vylepšit.

Z tribun se zdálo, že jste v některých místech volil jinou stopu než González. Je to dané vaší vyježděností tady?
To je spíš jízdní styl. Brněnský okruh je nejširší v celém seriálu, takže je tu víc stop, které se dají jet, a každý si podle jezdeckého stylu zvolí tu, která mu sedí víc.

Salač v tréninku navnadil Brno druhým místem. Na rozpáleném asfaltu se padalo

Postupně se oteplovalo. Byl to faktor do druhé části kvalifikace po červené vlajce?
Určitě to bylo těžší. Mohli jsme vidět, že v tom druhém nebo třetím výjezdu už ke konci moc lidí nezrychlovalo. Já jsem to kolo zajel hned na začátku, i když jsem se ještě zlepšoval, ale pak mě na konci trochu zbrzdili, což je samozřejmě škoda. Jinak bych vyhrál. V sobotu má být ještě větší teplo, takže to určitě bude hrát velkou roli.

Červená vlajka zavlála po pádu Baltuse. Ovlivnilo vás to?
To je pro mě novinka. Vím, že byla červená vlajka, ale ani jsem nevěděl, že spadl Baltus. Možná nám to trochu pomohlo, protože já už jsem byl v boxu, takže nám to ušetřilo trochu času při změnách na motorce.

Upravujete nějak svůj režim v takovém vedru?
Jsem zvyklý. Jediné je, že tady mám spoustu ostatních aktivit, rozhovorů a tím pádem trávím víc času na sluníčku a v horku, takže musím víc pít a víc na to dávat pozor. Je to důležité.

Byl to z Vašeho pohledu podařený den směrem k víkendu? V tom smyslu, že jste si potvrdil formu?
Jsem rád, že jsem na to navázal. Byla teď čtrnáctidenní pauza, takže je super vrátit se zase v uvozovkách na vrchol. Důležité to ale bude v sobotu. Dneska jsme přece jenom o nic nehráli. Ukázalo nám to, že rychlost máme, ale vím, že v kvalifikaci se vždycky jede ještě větší palba, takže to bude náročnější a rozdíly jsou poměrně malé. Doufám, že budu mít štěstíčko na svojí straně a že klapne ta první řada.

Pátečními dopoledními volnými tréninky začal program Velké ceny České republiky v Brně. Na snímku český jezdec Moto2 Filip Salač. (19. června 2026)

Říkal jste, že rychlost tam je, jinak byste vyhrál. Necháváte si tedy nějakou drobnou rezervu?
Rezerva, to se úplně říct nedá. Vyhrál bych, kdyby mě tam nezbrzdil Huerta, což bylo vidět i v televizi. Myslím si, že všichni jedeme naplno. V kvalifikaci se potom ještě trošku víc riskuje – buď to vyjde, nebo ne. Doufám, že v sobotu budu mít to závodnické štěstí, protože bude velmi důležité startovat dopředu do tohohle závodu, a těším se na to.

Cítil jste už v pátek podporu tribun?
Určitě, lidí byla spousta. Je to husté, že i v takovém vedru ti lidi přijdou, a musí to pro ně být hrozné, pařit se na tom sluníčku. Takže je obdivuju a jsem rád, že tam jsou a podporují mě.

„Kvízové“ otázky

Jaký je váš nejvíc nevšední zážitek při závodění na motorce?
Jednou mi vosa vlítla do kombinézy, tak to bylo nepříjemné.

Jak jste to řešil?
Pěkně mě popíchala.

Co musí jezdec během závodu zvládat – přetížení, fyzická data, kolik kalorií spálí… Nějaké zajímavosti?
Spousta lidí si myslí, že si jen vozíme zadek, ale my ten skoro čtyřicetiminutový závod jedeme v tepech 180–190, což je zóna pět, ve které normální člověk vydrží třeba půl minuty. Takže jsme určitě profesionální sportovci a musíme na sobě makat i mimo závody. Přetížení je velké hlavně na brzdách. Výbava, kterou máme – kombinéza, helma –, nám přidává dalších deset kilo a v takovém horku, když jsme zalehlí na rovince a jde na nás ten výfukový vzduch za kapotami, které chladí, tak je opravdu hic.

Před rokem jste měl s jiným týmem zázemí přímo v boxu na hlavní pit lane. Letos jste ve stanu za pevnou budovou, a přesto jste se před začátkem tréninku přesunul právě před pitlane. Jaký je důvod?
Chtěl jsem, protože González vyhrál první trénink a z dat jsem viděl, že je na pár místech silnější. My sdílíme data skrze výrobce výrobce motorky Kalex, takže jsem za ním chtěl jet, Věřím, že to bude můj největší rival tenhle víkend, a chtěl jsem vidět, kdo je rychlejší – nejen v datech, ale i v reálu. Abych ho stihl, musel jsem být na pit lane. Stejně tak tam budu v sobotu v kvalifikaci, to tam bude moci být víc týmů. Je škoda, že nejsme v boxu, ale musíme hrát s kartami, které máme.

Netěší vás, že jste Gonzáleze v tom druhém tréninku porazil?
Popravdě je mi to jedno. Myslím si, že mu to udělalo trošičku, v uvozovkách, bordel v hlavě. Byl určitě naštvaný, protože když jsme se pak v paddocku míjeli, tak mě nepozdravil. Uvidíme.

Jsou to takové psychologické hrátky mezi vámi, že si to takhle dáváte najevo třeba i tím, že se nepozdravíte?
Určitě to není úplně úmyslné. Ta hra se však hraje nejenom na trati. Já nejsem úplně typ, který by chtěl hrát hry, ale když už se jede o vítězství, tak proč ne. Musím hrát všechny karty, co mám, a musím to zahrát co nejlépe.

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Živě2:6, 7:6, 4:4
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USA vs. AustrálieFotbal - Skupina D - 19. 6. 2026:USA vs. Austrálie //www.idnes.cz/sport
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Výsledky

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