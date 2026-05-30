Salač odstartuje do Velké ceny Itálie z první řady, v kvalifikaci byl druhý

Kvalifikaci v závodě mistrovství světa vyhrál Salač dosud jednou v roce 2023 ve Velké ceně Portugalska. V Mugellu jezdec týmu OnlyFans American Racing ztratil 249 tisícin sekundy na nejrychlejšího Manuela Gonzáleze. První řadu doplnil další Španěl Álex Escrig.
„Jsem spokojený. Škoda, že to není pole position. Věřil jsem si na ni, to kolo bylo fantastické. Říkal jsem si, že to bude stačit, tak jsem chtěl pomoci svému týmovému kolegovi, ale jsem spokojený. Je to super výchozí pozice do startu. Doufám, že zopakuju minimálně to co v Le Mans,“ řekl Salač televizi Nova Sport.
Do nedělního závodu tak půjde v ideálním rozpoložení. „Věřím si hrozně moc, jsem sebevědomý. Rychlost jsem ukázal, teď už to potřebuju dotáhnout do konce,“ dodal jediný český účastník MS.
Sprint MotoGP vyhrál poprvé v kariéře Španěl Raúl Fernández, jenž k triumfu využil start z druhého místa. Druhý skončil jeho krajan a bývalý mistr světa Jorge Martín, třetí byl Ital Fabio Di Giannantonio.
Lídrovi šampionátu Marcu Bezzecchimu start z pole position nevyšel a skončil čtvrtý. Druhou šanci bude mít Ital v neděli v hlavním závodu. Pátým místem se do šampionátu vrátil úřadující mistr světa Marc Márquez ze Španělska, jenž po pádu ve sprintu v Le Mans začátkem měsíce podstoupil dvě operace.
Velká cena Itálie v Mugellu
Závod mistrovství světa silničních motocyklů
Kvalifikace:
Moto2: 1. González (Šp./Kalex) 1:48,474, 2. Salač (ČR/Kalex) -0,249, 3. Escrig (Šp./Forward) -0,367.
Moto3: 1. Almansa (Šp./KTM) 1:54,862, 2. Danish (Malaj./KTM) -0,018, 3. Kelso (Austr./Honda) -0,125.
MotoGP – sprint: 1. R. Fernández 19:28,408, 2. Martín -1,289, 3. Di Giannantonio (It./Ducati) -3,287.