Skvělý Salač dojel v Moto2 sedmý na Sachsenringu. Polepšil si o osm míst

Na Sachsenringu zvítězil Španěl Iván Ortolá, který v závěru odrazil útok krajana Daniela Holgada.
Čtyřiadvacetiletý Salač startoval až z páté řady, dokázal se však posouvat vpřed. V polovině závodu na 25 kol byl už jedenáctý a po pádu Kolumbijce Davida Alonsa pak ještě předjel další tři soupeře.
Závod na Sachsenringu označil za stíhací jízdu s řadou předjížděcích manévrů. „Jakmile jsem někoho dojel, tak jsem hnedka předjížděl, což bylo určitě pozitivní. Byly tam jeden nebo dva pády, jestli se nepletu, ale zbytek jsem si vybojoval sám. Škoda na konci, že jsem ještě nedal toho (lídra MS Manuela) Gonzáleze na šesté místo, ale hlavně škoda té včerejší kvalifikace,“ řekl televizi Nova.
Po druhém místě v Maďarsku a třetím v české Grand Prix na Masarykově okruhu v Brně byl Salač minule v Nizozemsku osmý. V šampionátu nyní bodoval poosmé za sebou a v průběžném pořadí Moto2 udržel osmé místo.
V kategorii Moto3 sice španělský lídr šampionátu Maximo Quiles těsně prohrál s krajanem Brianem Uriartem, ale v čele průběžného pořadí má v polovině sezony už více než stobodový náskok.
Velká cena Německa, závod mistrovství světa silničních motocyklů na Sachsenringu:
Moto3: 1. B. Uriarte 33:02,694, 2. Quiles (oba Šp./KTM) -0,063, 3. Bertelle (It./KTM) -5,053, 4. Morelli (Arg./KTM) -5,060, 5. Salmela (Fin./KTM) -5,139, 6. A. Fernández (Šp./Honda) -8,626.
Průběžné pořadí (po 11 z 22 závodů): 1. Quiles 231, 2. B. Uriarte 127, 3. Carpe (Šp./KTM) 126, 4. Morelli 115, 5. 5. Almansa (Šp./KTM) 109, 6. Pratama (Indon./Honda) 90.
Moto2: 1. Ortolá 35:00,119, 2. Holgado (oba Šp./Kalex) -0,614, 3. Guevara (Šp./Boscoscuro) -3,229, 4. Agius (Austr./Kalex) -7,430, 5. Furusato (Jap./Kalex) -7,489, 6. González (Šp./Kalex) -9,460, 7. Salač (ČR/Kalex) -9,725.
Průběžné pořadí (po 11 z 22 závodů): 1. González 195,5, 2. Guevara 144, 3. Agius 136, 4. Alonso (Kol./Kalex) 116, 5. Holgado 115, 6. Ortolá 113,5, ...8. Salač 83.
14:00 MotoGP