Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Skvělý Salač dojel v Moto2 sedmý na Sachsenringu. Polepšil si o osm míst

Autor: ,
  13:52
Filip Salač ve Velké ceně Nizozemska.

Filip Salač ve Velké ceně Nizozemska. | foto: Reuters

Filip Salač si společně s diváky v Brně užívá třetí místo ve Velké ceně České...
Filip Salač si užívá třetí místo v závodě Moto2 v Brně.
Filip Salač v cíli závodu Moto2 v Brně.
Spokojený Filip Salač po závodě Moto2 v Brně, kde vybojoval třetí místo.
37 fotografií
Filip Salač dojel ve Velké ceně Německa ve třídě Moto2 sedmý a posedmé za sebou se v závodech mistrovství světa prosadil do nejlepší desítky. Startoval přitom až z 15. místa.

Na Sachsenringu zvítězil Španěl Iván Ortolá, který v závěru odrazil útok krajana Daniela Holgada.

Čtyřiadvacetiletý Salač startoval až z páté řady, dokázal se však posouvat vpřed. V polovině závodu na 25 kol byl už jedenáctý a po pádu Kolumbijce Davida Alonsa pak ještě předjel další tři soupeře.

Závod na Sachsenringu označil za stíhací jízdu s řadou předjížděcích manévrů. „Jakmile jsem někoho dojel, tak jsem hnedka předjížděl, což bylo určitě pozitivní. Byly tam jeden nebo dva pády, jestli se nepletu, ale zbytek jsem si vybojoval sám. Škoda na konci, že jsem ještě nedal toho (lídra MS Manuela) Gonzáleze na šesté místo, ale hlavně škoda té včerejší kvalifikace,“ řekl televizi Nova.

Po druhém místě v Maďarsku a třetím v české Grand Prix na Masarykově okruhu v Brně byl Salač minule v Nizozemsku osmý. V šampionátu nyní bodoval poosmé za sebou a v průběžném pořadí Moto2 udržel osmé místo.

V kategorii Moto3 sice španělský lídr šampionátu Maximo Quiles těsně prohrál s krajanem Brianem Uriartem, ale v čele průběžného pořadí má v polovině sezony už více než stobodový náskok.

Velká cena Německa, závod mistrovství světa silničních motocyklů na Sachsenringu:

Moto3: 1. B. Uriarte 33:02,694, 2. Quiles (oba Šp./KTM) -0,063, 3. Bertelle (It./KTM) -5,053, 4. Morelli (Arg./KTM) -5,060, 5. Salmela (Fin./KTM) -5,139, 6. A. Fernández (Šp./Honda) -8,626.

Průběžné pořadí (po 11 z 22 závodů): 1. Quiles 231, 2. B. Uriarte 127, 3. Carpe (Šp./KTM) 126, 4. Morelli 115, 5. 5. Almansa (Šp./KTM) 109, 6. Pratama (Indon./Honda) 90.

Moto2: 1. Ortolá 35:00,119, 2. Holgado (oba Šp./Kalex) -0,614, 3. Guevara (Šp./Boscoscuro) -3,229, 4. Agius (Austr./Kalex) -7,430, 5. Furusato (Jap./Kalex) -7,489, 6. González (Šp./Kalex) -9,460, 7. Salač (ČR/Kalex) -9,725.

Průběžné pořadí (po 11 z 22 závodů): 1. González 195,5, 2. Guevara 144, 3. Agius 136, 4. Alonso (Kol./Kalex) 116, 5. Holgado 115, 6. Ortolá 113,5, ...8. Salač 83.

14:00 MotoGP

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Česko vs. RumunskoBasketbal - - 12. 7. 2026:Česko vs. Rumunsko //www.idnes.cz/sport
12. 7. 15:30
  • 1.18
  • 15.70
  • 5.26
Sinner vs. ZverevTenis - Dvouhra - finále - 12. 7. 2026:Sinner vs. Zverev //www.idnes.cz/sport
12. 7. 17:00
  • 1.20
  • -
  • 5.01
Slavia vs. RužomberokFotbal - - 12. 7. 2026:Slavia vs. Ružomberok //www.idnes.cz/sport
12. 7. 17:00
  • 1.43
  • 4.72
  • 5.73
Svrčina vs. DimitrovTenis - - 13. 7. 2026:Svrčina vs. Dimitrov //www.idnes.cz/sport
13. 7. 10:00
  • 2.74
  • -
  • 1.44
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Češky dobyly Wimbledon! Muchová přežila mečbol, ve finále bude hrát proti Noskové

Linda Nosková tomu nemůže uvěřit. Postoupila do finále Wimbledonu!

Ve Wimbledonu se poprvé v historii uskuteční ryze české finále! Karolína Muchová v nesmírně dramatickém duelu proti Američance Coco Gauffové přežila mečbol a vyhrála 6:2, 1:6, 7:6. O grandslamový...

Wimbledonskou šampionkou je Nosková! Proti Muchové proměnila šestý mečbol

Linda Nosková pózuje s wimbledonskou trofejí.

Diváci na centrálním kurtu ikonického Wimbledonu sledovali famózní podívanou. A po dvou a půl hodinách také dojatou Lindu Noskovou! Česká tenistka ve finále travnatého majoru porazila krajanku...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Semifinalisté jsou kompletní, Senegal odvolal trenéra

Sledujeme online
Julián Álvarez slaví gól ve čtvrtfinále MS.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

KVÍZ: Velký test Tour de France. Jak znáte nejslavnější cyklistický závod?

Stíhačky a francouzská trikolóra vítají peloton během 21. etapy Tour de France...

Cyklistický svátek jménem Tour de France je v plném proudu. Jak znáte jeho historii, současnost, slavné kopce či stopu, kterou na něm zanechali čeští zástupci? Otestujte své znalosti. Schválně,...

Tour ONLINE: Horko zkrátilo etapu. O únik se tvrdě bojuje, aktivní je i Vacek

Sledujeme online
Francouz Paul Seixas (uprostřed) se společně s kolegy z Decathlonu chladí před...

Původně se mělo jet 185 kilometrů, nakonec ale devátá etapa Tour de France kvůli výstraze před vysokými teplotami měří o třicet kilometrů méně. Očekává se tuhý boj a obrovská tlačenice do úniku. Jak...

12. července 2026  14:25

Zamíří Satoranský do Izraele? Podle médií už má smlouvu a bude brzy představen

Tomáš Satoranský na tréninku české reprezentace před startem kvalifikace MS...

Po konci v Barceloně, kde v uplynulé sezoně plnil i roli kapitána, má basketbalista Tomáš Satoranský nakročeno k dalšímu euroligovému angažmá. Podle médií se dohodl s izraelským celkem Hapoel Tel...

12. července 2026  14:21

Skvělý Salač dojel v Moto2 sedmý na Sachsenringu. Polepšil si o osm míst

Filip Salač ve Velké ceně Nizozemska.

Filip Salač dojel ve Velké ceně Německa ve třídě Moto2 sedmý a posedmé za sebou se v závodech mistrovství světa prosadil do nejlepší desítky. Startoval přitom až z 15. místa.

12. července 2026  13:52

České finále Wimbledonu vidělo na Primě 764 tisíc diváků, hokej to ale nepřekonalo

Tenistka Linda Nosková se raduje ze svého senzačního wimbledonského triumfu.

Ryze české finále ženské dvouhry Wimbledonu mezi Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou v sobotu sledovalo v televizi Prima 764 000 diváků. Podíl na celkové sledovanosti činil téměř 37 procent,...

12. července 2026  13:01

Kouč Krupa o Noskové: Je brutální, jak je silná. Ale stoprocentní profík ještě není

Linda Nosková se raduje z wimbledonského triumfu ve svém boxu.

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Wimbledonské finále zažil trenér Tomáš Krupa už s Tomášem Berdychem (2010), vedl i Karolínu Plíškovou či Barboru Strýcovou. Na vrchol ale vystoupal až nyní s Lindou Noskovou. „Ze všech svých svěřenců...

12. července 2026  12:53

Postupujeme, ale trpěli jsme, přiznal Scaloni. Messi půjde poprvé proti Anglii

Julián Álvarez slaví vítězný gól proti Švýcarsku, s ním vlevo Jose Lopez a...

Znovu si to neudělali jednoduché, přesto fotbalisté Argentiny oslavili postup. „Je pravda, že jsme trpěli,“ přitakal trenér Lionel Scaloni. Jeho svěřenci udolali Švýcarsko 3:1 v prodloužení a v...

12. července 2026  12:40

ZÁPISNÍK: Bavička i nezdolná válečnice. Výjimečnost Noskové shrnuje jediná věta

Premium
Tenistka Linda Nosková se raduje ze svého senzačního wimbledonského triumfu.

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Jen den před začátkem Wimbledonu tenistka Linda Nosková prohlásila: „Turnaj je otevřený, což je skvělé pro nás všechny.“ Koho by napadlo, že za dva týdny toho nejvíc využije právě ona? Takhle její...

12. července 2026  11:52

Kdo vyhraje Tour de France 2026? Aktuální kurzy a favorité

Tadej Pogačar slaví vítězství v úvodní etapě závodu Kolem Švýcarska.

Tour de France 2026 odstartovala 4. července úvodní časovkou v Barceloně. Kdo slavný cyklistický závod vyhraje? Přinášíme aktualizovaný přehled kurzů sázkové kanceláře SynotTip, statistickou bilanci...

12. července 2026  11:42

Nosková snad nemá nervy. Na tenisový svátek v Přerově dorazil i Michal David

V momentě, kdy Nosková trefuje vítězný úder, publikum bouří nadšením. Křik,...

Velký sobotní svátek nejen pro Přerov, ale pro celý český tenis. Ve finále Wimbledonu se utkává přerovská tenistka Linda Nosková s Karolínou Muchovou, která podstatnou část své tenisové cesty spojila...

12. července 2026  11:40

Kdo vyhraje MS 2026: Aktuální kurzy a favorité MS ve fotbale

Kylian Mbappé z Francie slaví svůj druhý gól v utkání mistrovství světa proti...

Světový šampionát v Severní Americe vstoupil do vyřazovací fáze. Sázkaři i fanoušci řeší otázku, kdo vyhraje MS 2026. Přinášíme přehled aktuálních kurzů sázkové kanceláře Synot Tip a přesné...

12. července 2026  11:27

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Tuchel byl po výhře kritický. Asi neví, jak těžké je Nory bránit, reagoval Bellingham

Anglický záložník Jude Bellingham a trenér Thomas Tuchel po zápase s Norskem.

Bezprostředně po zápase se na dálku tak trochu poštěkal s vlastním trenérem Thomasem Tuchelem. „Říkal, že jsme měli štěstí? No, to je jedno. Bylo to náročné a každý hráč zápas odmakal,“ oddechoval...

12. července 2026  10:53

Vémola se vrací do klece, čeká ho zápas s Neandrtálcem. Kincl znovu vyhrál

Karlos Vémola a Frédéric Leonhard Vosgröne na Oktagonu v Kolíně nad Rýnem.

Na sobotním turnaji Oktagon 91 v Kolíně nad Rýnem byl v akci i český bijec Patrik Kincl. A vedl si náramně. Po profesorském výkonu ukončil ve druhém kole na submisi Hojata Khajevanda a v žebříčku...

12. července 2026  10:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.