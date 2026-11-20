Portugalsko je předposlední zastávkou šampionátu a Salačovi patří v průběžném pořadí Moto2 sedmé místo. Agius se s náskokem 13 bodů řadí o jednu pozici před něj, vede Španěl Manuel González.
V Portimau se může už v sobotu rozhodnout o mistru světa v královské třídě MotoGP. Třiatřicetiletý španělský jezdec Marc Márquez si zajistí celkový triumf, pokud vyhraje sprint nebo v něm získá alespoň o dva body více než jeho největší rival Jorge Martín.
V kategorii Moto3 je už nějaký čas rozhodnuto, šampionem je osmnáctiletý Španěl Máximo Quiles. Mistrovství světa vyvrcholí příští týden ve Valencii.