Salač si vylepšil letošní maximum v Moto2, v Barceloně dojel na sedmé pozici

  14:27
Motocyklista Filip Salač obsadil ve Velké ceně Katalánska v kategorii Moto2 sedmé místo a připsal si nejlepší výsledek v sezoně mistrovství světa silničních motocyklů. V Barceloně vyhrál domácí Manuel González, jenž si upevnil vedení v průběžném hodnocení seriálu.

Filip Salač na okruhu v Barceloně | foto: Profimedia.cz

Salač po druhém nejlepším kvalifikačním výsledku sezony a startu ze sedmého místa se v prvním kole propadl na desátou pozici.

„Odpich na startu nebyl úplně špatný, ale pak v prvních zatáčkách to byla docela tlačenice, propadl jsem se a možná to první kolo jsem šetřil zadní pneumatiku až moc, nechal jsem se předjet spoustou jezdců. Říkal jsem si, že závod bude dlouhý,“ řekl v rozhovoru pro Nova Sport.

Po devíti kolech ale dotáhl ztrátu na skupinu bojující o šestou příčku, posunul se na 8. místo a se soupeři pak bojoval o další posun dopředu. Po závodě litoval, že při snaze dostat se přes soupeře hodně opotřeboval přední pneumatiku.

„Škoda, zasekl jsem se za nima, nemohl jsem se přes ně dostat, možná musím být příště agresivnější. Teď mě to zpětně trošku mrzí,“ posteskl si.

Po útoku v posledním kole se ale dostal na sedmé místo, které už s přehledem udržel. „I tak, nejlepší výsledek sezony pro mne. Myslím si, že pětka byla hratelná, ale progres jde pořád nahoru, takže já jsem s výsledkem spokojený,“ dodal.

Sedmým místem si Salač o dvě pozice vylepšil dosavadní maximum, kterým bylo deváté místo z předchozí Grand Prix ve Francii.

Velká cena Katalánska, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Barceloně

Moto3: 1. Quiles 32:28,964, 2. Carpe -0,094, 3. Muňoz -0,098, 4. Uriarte -0,128, 5. Almansa (všichni Šp./KTM) -0,552, 6. Morelli (Arg./KTM) -0,581.

Průběžné pořadí (po 6 z 22 závodů): 1. Quiles 140, 2. A. Fernández (Šp./Honda) 76, 3. Carpe 73, 4. Morelli 58, 5. Pratama (Indon./Honda) 58, 6. Perrone (Arg./KTM) 56.

Moto2: 1. González (Šp./Kalex) 36:06,295, 2. Vietti (It./Boscoscuro) -0,203, 3. Guevara -4,205, 4. Ortolá (oba Šp./Boscoscuro) -6,338, 5. Holgado (Šp./Kalex) -7,971, 6. Alonso (Kol./Kalex) -8,080, 7. Salač (ČR/Kalex) -9,636.

Průběžné pořadí (po 6 z 22 závodů): 1. González 104,5, 2. Guevara 86, 3. Vietti 73, 4. Agius (Austr./Kalex) 65, 5. Alonso 58, 6. Ortolá 52,5, ...13. Salač 19.

