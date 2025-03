Tänakovi zavařily technické problémy, do čela keňské Safari rallye se vyhoupl Evans

Průběžnému pořadí dlouho dominoval Estonec Ott Tänak, který zvládl nejlépe čtvrteční úvodní dva krátké úseky.

Mistr světa z roku 2019 si i díky čtyřem vyhraným měřeným testům vypracoval náskok 46 sekund, ale kvůli technickým problémům svého vozu Hyundai v závěrečných dvou rychlostních zkouškách dne klesl na třetí místo. Na Evanse ztrácí přes 55 sekund.

Täkanovi se porouchala hnací hřídel a v závěru dne jel pouze s pohonem zadních kol. „Pro Otta je to samozřejmě škoda. Tady nikdy nevíte, jestli je to proto, že auto dostalo ránu, nebo je to běžná porucha. Měl smůlu, protože jel dobře,“ řekl Evans.

Šestatřicetiletý Velšan bojuje o první vítězství v Keni, kde byl dosud nejlépe druhý v roce 2022. „Byl to těžký den. Někdo měl potíže, ale k Safari to patří. Někdy je to trochu frustrující, protože máte pocit, že můžete trochu více riskovat a jet rychleji, ale já si pořád připomínám, kde jsme,“ uvedl.