Safari rallye se po letech jede v březnu, jezdci očekávají deštivou loterii

Safari rallye se pojede jako součástí MS počtvrté za sebou. V minulých letech se soutěž konala v červnu, teď se vrací do velikonočního termínu. Závodníci se proto chystají na proměnlivé počasí s dešťovými přeháňkami. Místo prašných cest se nedají vyloučit „bahenní lázně“.

Týmy proto mohou vozy vybavit takzvanými „šnorchly“. Speciálně zkonstruované sání na horní straně čelního skla zajistí, že motor je i při průjezdu brodem zásobován vzduchem a nikoliv vodou.

„Počasí bude letos hlavní výzvou. Přesunutí rallye na březen z ní dělá vzhledem k očekávaným dešťům trochu loterii. Uvidíme, jestli bude naše pozice na startu výhoda, nebo nevýhoda,“ řekl Neuville, který vzhledem k vedení v šampionátu odstartuje do úvodní etapy jako první.

„Potřebujeme, aby auto bylo hlavně spolehlivé. To je hlavní věc, když etapy jsou nepředvídatelné. Nemusí být nejrychlejší, ale musí být schopné přežít v náročných podmínkách,“ podotkl pětatřicetiletý jezdec, jehož nejlepším výsledkem v Keni je páté místo z roku 2022. Loni byl původně osmý, ale dodatečně byl vyloučen, neboť využil pomoc blíže nespecifikované osoby, která jej upozornila zejména na kameny na trati.

Zatímco Neuville nepovažuje Safari rallye za oblíbený závod, jezdci Toyoty se do Afriky těší. Na startu nebude chybět ani úřadující šampion Kalle Rovanperä z Finska, který letos startuje jen ve vybraných soutěžích.

„Je skvělé, že se vracím do Keni. Pro mě i tým je to docela dobrá rallye, na které jsme dosáhli výborných výsledků. I atmosféra tam byla skvělá, těším se,“ řekl Rovanperä, který rallye vyhrál v roce 2022 a loni byl druhý za Sébastienem Ogierem z Francie. „Bude zajímavé se tam vydat v tuto roční dobu, v období dešťů. Očekáváme, že by mohlo být mnohem blátivěji, a už v minulých letech jsme viděli, že když trochu prší, tak jsou tratě fakt složité a kluzké,“ uvedl šampion z předešlých dvou let.

Jedničkou týmu a hlavním aspirantem na titul je Brit Elfyn Evans, který v průběžném pořadí MS ztrácí tři body na Neuvillea. „Safari rallye je nejextrémnější závod v kalendáři. Je to více o dobrodružství než o čistém vzrušení z jízdy, ale těším se na to jako vždy. Sezonu jsme zahájili slušně, získali jsme dobré body, ale Safari může být trochu loterie,“ řekl Evans, který v předešlých dvou letech nechyběl na pomyslných stupních vítězů. V roce 2022 byl druhý, loni třetí.