Moje chyba. Jsem zničený, hlesl Norris. V Rusku přišel o vítězství

V sobotu mu déšť pomohl k prvnímu pole position kariéry, v neděli ho připravil o premiérové vítězství. V kvalifikaci se totiž včas přizpůsobil podmínkám, zajel nejrychlejší kolo a mohl sledovat, jak Lewis Hamilton nezvládá na mokru řízení. V neděli si role prohodili.



„Pokud by nezačalo pršet, těžko bych ho porazil,“ uznal po závodě mistr světa Hamilton. „Jel skvěle, na rovinkách je mclaren hodně rychlý. Měl jsem štěstí, že se rozhodli zůstat na trati.“

Úřadující šampion totiž v Rusku od startu nepatřil k nejlepším. V prvních zatáčkách si vybral špatnou stopu, soupeři ho zblokovali a propadl se až na sedmé místo. Jakoby nestačila čtvrtá příčka z kvalifikace. Zatímco tedy Norris kroužil po dráze jako druhý a chystal útok na Carlose Sainze v pomalejším ferrari, Hamilton se pral s Alonsem, Strollem nebo Ricciardem.

Norris poskočil ve 13. kole do čela závodu, Hamilton ztrácel za pomalejšími jezdci. Vše se zdálo být tak jasné. „Pokud nepočítáme poslední dvě, tři kola, opět Lando podal působivý výkon. Stejně jako v kvalifikaci poodjel zbytku pole. Je to úžasné, když si vezmete, že absolvuje teprve třetí sezonu ve formuli 1,“ vyprávěl po závodě šéf McLarenu Andreas Seidl.

Zastávky v boxech pomohly rychlejším a Lewis Hamilton se brzo objevil na druhém místě, vypořádat se s ferrari Carlose Sainze pro něj nebyl těžký úkol. Vpředu ovšem čekal jiný soupeř. Ačkoliv Norrise dojel patnáct kole před cílem, ani se nepokusil o předjetí, mclaren byl příliš rychlý, jeho mladší krajan si s přehledem držel první místo. Poté vše změnil déšť.

Začínal pomalu, postupně v pár zatáčkách a jen po kapkách. Většina okruhu zůstávala suchá, mrholení nevypadalo nebezpečně. „Dojedeme až do cíle s hladkými gumami?“ ptali se inženýři ještě šest kol před cílem. „Ano!“ odpověděli svorně Hamilton i Norris.

Poté však první jezdci v čele s Verstappenem, který neměl na sedmém místě co ztratit, zajeli pro drážkované pneumatiky a okamžitě byli rychlejší. „Ano, jdeme na to,“ souhlasil Hamilton. „Nenene! Dojedu to do cíle,“ dohadoval se s inženýry Norris. Přesvědčil tým, že nejlepší bude zůstat na dráze. Bohužel tři kola před cílem déšť zesílil. Už bylo zřejmé, jakou chybu udělal.

V 51. kole dostal další smyk, tentokrát v páté zatáčce a Hamilton převzal vedení. Ztráta dvaceti vteřin ze zastávky v boxech byla náhle bezvýznamná. „Stále se učí a tohle je součást toho všeho,“ říká Seidl o Norrisovi. „Na vině je celý tým, musíme používat lepší argumenty a příště lépe jezdci vysvětlil potřebu zastavit.“

Lando Norris v kvalifikaci na Velkou cenu Ruska formule 1

Norris však věděl, kdo za prohru může. „Bylo to mé rozhodnutí. Začalo pršet víc, než tým předpokládal a já to špatně vyhodnotil. Jsem hodně smutný, jsem zničený, nezvládl jsem to,“ popisoval 21letý mladík v rozhovoru pro britskou televizi Sky. „Pokud by to bylo dvacet kol před cílem, nikdo by neváhal. Ale když vám zbývá pár kilometrů, věříte si, že už to zvládnete, že do cíle dojedete a nechcete riskovat ztrátu v boxech.“



K sedmému místu stihl ještě Norris přidat bod za nejrychlejší kolo. Přesto v McLaren panovala ponurá nálada. Měli spolu s mercedesem na dráze v Soči nejrychlejší auto, na stupních vítězů však slavili jezdci jiných stájí. „Teď toho hodně litujeme, ale všechno zlé je k něčemu dobré. Čeká nás analýza, poučíme se a příště situaci vyřešíme lépe,“ plánuje Seidl, který přišel do stáje před třemi lety a od té chvíli letí McLaren výkonnostně vzhůru. A nezdá se, že se jeho růst měl zastavit.