Šoltys o loňské tragédii na Dakaru: Divák pod dunou nefotil, kolejí musel jít

„Tragédií je na Dakaru hodně. Tato nebyla jediná. Stávají se motorkářům, každou chvíli je nějaké rozbité auto. Je to nepříjemné. Loni se přihodilo velké neštěstí, bohužel to k našemu sportu patří,“ říkal Martin Šoltys ještě v době, kdy se chystal na svůj start.

Řidiči kamionů v dunách leckdy ani nemají šanci fanoušky zahlédnout. „Dávám si na diváky pozor, ale když jedete v brázdě a vyjetá kolej je i na duně a vy se přes ní přehoupnete, nemáte už šanci s autem vůbec nic udělat,“ líčí Šoltys. „I kdybych šlápl na brzdy, auto je odlehčené a působí obrovská setrvačnost. Vždyť ten kamion váží deset tun. Ještě navíc v kabině sedíte tak utažený, že není šance něco vidět.“

Loprais nevěděl, že ke kolizi došlo. Řekli mu o ní až po dojezdu do cíle etapy. Srážka byla z jeho strany nezaviněná.

„Říkalo se, že ten člověk za dunou fotil. Tomu já ale nevěřím. Podle mě chtěl prostě jen vyběhnout na dunu a běžel v koleji, kde se dá nejsnadněji pohybovat,“ uvažuje Šoltys. „V písku vedle se boříte, zato kolej je pevná. Myslím si, že se snažil vyškrábat nahoru, bohužel to nestihl a stalo se, co se stalo. Aleš to vidět absolutně nemohl.“

Martin Šoltys

Pořadatelé pro ročník 2024 slibují nejnáročnější trasu, ale Šoltys to považuje spíš za marketingové vyjádření. „Oni říkají pokaždé, že právě ten aktuální ročník bude nejtěžší,“ tvrdí. „Dakar je Dakar, ten vždycky byl a bude těžký. Piloti si můžou malovat scénáře, ale pak přijdou jako loni deště, kroupy, a všechno se změní. Nikdo přesně neví, co na jezdce čeká.“

Místo Šoltyse osedlá vůz Tatra Buggyra Evo3 náhradník Pascal de Baar. Nový speciál se dodělával v Roudnici nad Labem chvíli před odjezdem na Dakar, auto se stihlo dokončit na poslední chvíli.

„Z 80 procent ho máme vyzkoušené z Phoenixe. Je v něm stejný motor, stejná převodovka, stejný podvozek. Co se změnilo k lepšímu, to jsou tlumiče s pružinami. Je to hodně znát na jízdě a pohodlí,“ popisuje Šoltys. „Měchy nikdy nebudou fungovat tak jako péra, pružiny. Je to nová generace tlumičů. Samozřejmě můžeme dojet na ložisko ve vrtuli za 30 korun, může se zadřít a skončili jsme. Ale to je prostě Dakar.“

Kamion s čumákem Buggyra vyzkoušela jen krátce. Nizozemec De Baar se do něj dokonce posadí bez jakéhokoli testování. „Jezdili jsme dva dny. Ač je to možná neskutečné, neměli jsme vůbec žádný problém. Řešili jsme jen detaily, přestalo nám svítit jedno světlo. Jinak nic, auto fungovalo parádně,“ uklidňuje ho na dálku Šoltys.

A za nový speciál poděkoval i mechanikům. „Povedla se neskutečná věc, že za dva měsíce byli schopní postavit takové auto. Kapotové je pro posádku daleko pohodlnější než trambusové, je to prostě příjemnější jízda. A psychologicky je to takové bezpečnější, protože přece jen před sebou vidíte čumák, pak se líp jezdí.“

Výhled si ovšem bude užívat De Baar, Šoltyse čeká Dakar jen v televizi.