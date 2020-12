Tři dny po ohnivém pekle opustil popálený Grosjean nemocnici

Jeho tým Haas oznámil, že po hrozivé havárii v nedělní Velké ceně Bahrajnu bude pokračovat v rekonvalescenci po popáleninách rukou mimo kliniku a asijskou zemi, v níž se pojede hned o víkendu další závod, zatím neopustí.

Čtyřiatřicetiletý jezdec stáje Haas měl být původně propuštěn už v úterý, ale z preventivních důvodů ještě zůstal pod dohledem lékařů o den déle.



Popáleniny mu zatím nedovolují řídit a o nadcházejícím víkendu při druhém závodě v Sáchiru jej nahradí Pietro Fittipaldi, vnuk brazilské legendy Emersona Fittipaldiho.

V příštím týdnu v závěrečné Grand Prix sezony v Abú Zabí by už ale Grosjean rád závodil a byla by to jeho rozlučka s Haasem. V týmu končí smlouva jemu i Dánovi Kevinu Magnussenovi a od příští sezony je nahradí Mick Schumacher a Nikita Mazepin.

Grosjean těžkou havárii přežil s velkým štěstím. Jeho vůz se po nárazu do bariéry rozlomil, explodoval a začal hořet. Z plamenů se mu jako zázrakem podařilo po téměř půlminutě uniknout.