Grosjean se v Abú Zabí kvůli popáleninám loučit s kariérou v F1 nebude

„Je hodně smutné, že nebudu moci absolvovat svůj poslední závod v Abú Zabí, ale bylo by to příliš velké riziko pro mé zotavení, zdraví i bezpečnost. Nečekal jsem, že takto ukončím kariéru ve formuli 1. Bylo to jedno z nejtěžších rozhodnutí v životě, ale zároveň nejrozumnější,“ uvedl pilot stáje Haas.

Před týdnem při Velké ceně Bahrajnu jako zázrakem unikl po půlminutě z hořící formule, která vzplála po nárazu do bariéry. Tři dny strávil v nemocnici.

Od propuštění je každý den na závodní trati v Sáchiru a v sobotu se opět posadil během návštěvy týmu do kokpitu. V neděli oznámil, že rozlučku v Abú Zabí nestihne. I ve finále sezony ho zastoupí Brazilec Pietro Fittipaldi.



„Nemám své obvyklé závodní rukavice, ale sedět tady znovu je vážně skvělý pocit. Jsem šťastný,“ napsal Grosjean k fotografii na svém instagramu. V seriálu mistrovství světa F1 jezdil za stáj Haas od jejího vzniku všechny čtyři roky a v jejích barvách absolvoval 96 závodů. Celkem odjel 179 Grand Prix.

Rád by se v lednu rozloučil s F1 alespoň formou testů. „Zavolám každému týmu a uvidím, jestli mi někdo začátkem roku nabídne soukromý test,“ řekl. Mistrovský Mercedes už se nechal slyšet, že by byl ochoten mu přání splnit. „Pokud nám to bude dovoleno a nikdo jiný ze stájí, za které závodil, by mu takovou příležitost neposkytl, uděláme to,“ reagoval ředitel Toto Wolff. Před angažmá u Haasu Grosjean závodil za Lotus, nynější Renault.