F1 píše díky Kubicovi další velký příběh. Toho však čeká nejistá sezona

Robert Kubica nebyl v pátečních trénincích Velké ceny Austrálie nejrychlejší, ale to nikdo nečekal. Ani on sám. S vozem williams nebude vítězit ani ve zbytku sezony. Zatím jen dokázal, že monopost formule 1 uřídí. Ačkoliv jeho vyzáblá a zkroucená pravá ruka funguje pouze na 25 procent. Ačkoliv by v normálním životě dostal invalidní důchod a mohl by koukat na formule z křesla u televize. Ale to by určitě nebyl šťastný konec, takhle má alespoň šanci.



Robert Kubica je jiný člověk než v roce 2010, kdy ho všichni tipovali za budoucího mistra světa. A není to jen omezená hybnost ruky, která ho odlišuje. „Jsem dnes citlivější, otevřenější člověk, což není pro formuli 1 zrovna ideální,“ prozrazuje čtyřiatřicetiletý závodník. „Pokud však dokážete kontrolovat své emoce, myslím, že to může být i pozitivum.“

Robert Kubica netvrdí, že je na tom nějak extra dobře. Ani si neodvažuje tipovat, jak jeho mise dopadne. Jen tvrdě maká a čeká. „Když se mě ptají, zdali jsem si jistý, že dělám správný krok, říkám, že ano. Ale na druhou stranu vím, že budu čelit situacím, které jsem nemusel řešit spoustu let.“

Do formule 1 se někdejší vítěz závodu s vozem BMW-Sauber snažil vrátit už dlouho. V srpnu 2017 testoval monopost Renault, koncem roku poté také Williams, ale svými výkony šéfy týmu nepřesvědčil. Námluvy s týmem Williams však pokračovaly i v minulé sezoně a nakonec mu pomohl fakt, že se miliardář Lawrence Stroll dohodl se stájí Racing Point a převelel tam nejen svého syna Lanceho, ale také svou finanční podporu. Williams přišel o hlavního sponzora, a tak dvacet milionů dolarů od polského závodníka přišlo stáji z Grove vhod.

Robert Kubica z Williamsu na testech v Abú Zabí

27. února 2019 již Kubica seděl v oficiálních předsezonních testech v monopostu Williams a mohl se poprvé poměřit se svými budoucími soupeři. Za volantem závodního monopostu FW41 absolvoval celkem 45 kol, zajel sedmý čas a byl rychlejší než Sergej Sirotkin s druhým strojem britského týmu. V dalších dnech se však trápil. Na vině byl zejména technický stav vozu Williams a situace v týmu. Celkově Kubica absolvoval před sezonou 268 kol. Méně než kterýkoliv jiný jezdec F1. Jeho vůz trápily poruchy a poslední dny mu už chyběly náhradní díly.



„Je to situace, s kterou nic neudělám,“ postěžoval si. „Nezbývá mi, než se ujistit, že jsem já osobně odvedl vše, co bylo možné. Zatím vím tak dvacet procent věcí, které k plnohodnotnému návratu do kokpitu F1 potřebuji. Vždyť jsem neodjel delší jízdu než patnáct kol.“

Úspěch návratu Roberta Kubici do formule 1 závisí tedy nejen na tom, zdali dokáže ovládat monopost F1 s jednou rukou fungující na 25 procent a vydrží se svým pochroumaným tělem fyzický zápřah tří set kilometrů v kokpitu, ale také na konkurenceschopnosti monopostu Williams. A ta je se začátkem sezony více než nejistá.