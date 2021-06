Republikový šampionát na dlouhé ploché dráze se pojede až v září

Teď je jasné, že tak to v žádném případě nebude, pandemie to tak nenechala.

„V původním termínu, 19. června, pojedou jenom děti svoje mistrovství republiky na malé dráze,“ potvrzuje Miroslav Musil z mariánskolázeňského pořadatelského sboru. Den předem, v pátek od 18 hodin, pojedou mladé naděje Český pohár a v sobotu dopoledne tréninky a odpoledne závod mistrovství republiky.

„Koncipovalo se to tak z toho důvodu, že jsme pro ně loni pořádali třídenní soustředění a jim se to tak líbilo, že jsme byli požádáni, jestli bychom nerozšířili původní sobotní program ještě o pátek,“ vysvětluje Musil.

Mezinárodní mistrovství republiky na dlouhé dráze přesunuli na 11. září. Hlavní důvody jsou dva. V důsledku neustálé změny termínů evropské ploché dráhy vznikla situace, že Josef Franc jede den před původním termínem v italském Terenzanu a už by se nestihl přesunout. A potom není možné takovou akci připravit během pár dnů.

„Jezdci z Anglie, Německa, Francie a dalších zemí zasypávali našeho sportovního manažera Karla Kadlece dotazy, kdy se pojede a my nevěděli co vlastně bude platit. Abychom rozeslali závazné informace a smlouvy jezdcům a nakonec je byli nuceni zrušit, tak jsme se mohli dostat do organizačních, finančních potíží,“ vysvětluje Musil.

Hlavním mariánskolázeňským závodem letošního roku tedy bude, stejně jako loni, Mezinárodní mistrovství České republiky na dlouhé ploché dráze. A to není žádný „béčkový“ podnik, jak ukázal už minulý rok.

„Úroveň je velice podobná prvnímu kolu mistrovství světa. Loni z toho byl závod na obrovské úrovni. Zazářili také čeští jezdci, pan jezdec Josef Franc, ale i ostatní, Martin Málek, Hynek Štichauer to nandávali jezdcům, se kterými se utkávají při mistrovství světa,“ vypočítává.

Zahraniční konkurence, i těch největších hvězd, byla opravdu velká a nejinak by tomu mělo být letos. Proto je třeba pečlivě zvolit termín, aby mohla být zachována kvalita, na jakou jsou diváci zvyklí.

Od roku 2007 lázeňský ovál navázal na tradici pořádání seriálu mistrovství světa, který se zde jel poprvé v roce 1972. Obnovení tradice je zásluhou malé party nadšenců, malé v porovnání s velikostí závodu, která se o znovuobrození tohoto sportu u nás zasloužila. V roce 2002 si Miroslav Musil půjčil sto tisíc a začal tradici pomalu oživovat závody mistrovství republiky a za pět let se do Mariánských Lázní už sjížděl svět.

Letos se bude během mezinárodního mistrovství republiky současně konat mistrovství Evropy veteránů. A stadion Lokomotivy by měl přivítat i další akce.

„Ještě se musí do termínové listiny včlenit mistrovství republiky ve flat track a ve hře je ještě mistrovství Německa čtyřkolek. Z důvodu pandemické situace není možné určit přesné termíny.“ První akcí ale je příští víkend mistrovství České republiky juniorů ve třídě do 125 ccm na krátké dráze. Malá dráha uvnitř oválu si vyžádá také mnoho úsilí. „Navezlo se na ni sto tun písku a o to se musí pečovat,“ prozrazuje Musil.

Bezpečnost dlouhé dráhy také byla jedním z důvodů, proč se muselo dočasně upustit od kvalifikace mistrovství světa. Stále je nejasno kolem homologovaných bezpečnostních vzduchových bariér. „Pro bezpečnost je lepší, když jsou, ale pro mezinárodní závody pořádané FIM jsou povinné, kdežto pro české, pořádané českou asociací, nemusí být.“

To je zase investice, která je přes milion korun. K tomu mariánskolázeňští potřebují koordinaci s Autoklubem České republiky. „Všechny koordinační nebo rozhodovací věci nejsou vůbec postavené na nějakém základě, který se dá říct a dodržet,“ dodává Musil.