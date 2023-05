Startuje Rallysprint série. Kopná pozná zcela nového vítěze

Největší ambice má domácí Adam Březík, který před rokem dojel druhý. Solidní formu ukázal nedávno na Šumavě, kde bral čtvrté místo.

„Do Kopné půjdeme s ambicemi na vítězství,“ netají se Březík, jehož ve Škodě Fabii R5 Samohýl Škoda Teamu doplňuje Ondřej Krajča.

Kdo bude jeho největším soupeřem? Touhu po stupních vítězů neskrývá loni bronzový Vojtěch Štajf ve fabii, stejný model řídí také Aleš Jirásek. V hyundai pojede Martin Vlček, ve Fordu Fiesta WRC se představí slovenský matador Jaroslav Melichárek.

„Loňskou pozici bychom chtěli vylepšit,“ plánuje Štajf, kterého naviguje František Rajnoha. „Moc se těšíme, i když předpověď hovoří o přeháňkách.“ Pořadatelé registrují 113 posádek z Česka, Slovenska a Polska, což je téměř maximální propustnost trati. Šestnáct pilotů pojede v nejsledovanější kategorii Rally2/R5.

Soutěž je tradičně úvodním podnikem Rallysprint série, Poháru 2+ a šampionátu historických vozů. Slovenští jezdci si to rozdají o body do vlastního šampionátu, Kopná patří i do tzv. Tatransko-Moravského poháru. Ten obsahuje čtyři podniky – dva na Moravě a dva na Slovensku.

„Potvrdilo se, že Kopná patří k oblíbeným rallysprintům. Důkazem je vysoké číslo přihlášených posádek,“ uvedla ředitelka Síť21 Rallysprintu Kopná Petra Mynářová.

Centrem soutěže jsou tradičně Slušovice. Startuje se v sobotu v 8.15 u Renety. Na účastníky čeká osm rychlostních zkoušek na čtyřech úsecích – Kameňák, Kopná, Zádveřice a Hvozdná. Vítěz se po absolvování 71,22 ostrých kilometrů objeví v cíli na dostihovce ve 14.49.

Závodní vozy budou v akci už v pátek. Testovací rychlostní zkouška kolem letiště Bílá hlína se pojede od 15.30 do 17.30.