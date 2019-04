Jakeš chtěl na Kopné jen testovat, i tak vybojoval vítězství

„Jsem rád, že jsem vyhrál absolutně. Je to super,“ poznamenal Jakeš, který ve sprintech vybojoval své třetí celkové prvenství. Dva předchozí triumfy oslavil v roce 2013 v Jeseníkách a ve Vsetíně. „Ale kdyby to bylo na Šumavě, bylo by to lepší.“

Tato věta dokonale vystihuje jeho náladu po závodě. Výhru oslavil, přesto by dal přednost suché trati a úpravám při nastavení auta. Ve sprintrally se totiž letos zřejmě už neukáže, jeho prioritou je dvoudenní velké mistrovství republiky. A tradiční podnik na západě Čech je dalším dílem šampionátu. Pojede se už příští víkend.

„Můžu jen doufat, že na Šumavě taky bude mokro, abychom využili zdejší informace,“ poznamenal Jakeš.

29letý závodník, kterého v kokpitu Samohýl Škoda Teamu doplňuje Pavel Machů, má za sebou teprve pátý start ve Fabii R5. Zvykl si na ni rychle, ale chtěl vylepšit podvozek. Proto věřil v suchou trať, na níž se v sezoně většinou závodí.

„Už od loňské Barumky víme, že na vodě se s tímto podvozkem dá jet rychle,“ připomněl loňské čtvrté místo při vrcholu domácí motoristické sezony. „Ale potřebujeme ho zlepšit i na suchu, protože během roku prší málokdy.“

Cesta k prvenství se mu otevřela už v první rychlostní zkoušce, kde kvůli poškozenému ráfku levého zadního kola výrazně ztratil hlavní favorit Tomáš Kostka. Vítěz posledních čtyř ročníků Kopné nabral pětiminutovou ztrátu a vzápětí svůj Ford Fiesta WRC odstavil. Jakeš šel do vedení a náskok jen navyšoval.

„Jeli jsme v klidu, přes hranu jsme nešli,“ popsal vítěz, kterému nevadila ani pětivteřinová penalizace za chybu při průjezdu retardéru. „Byla to klasická Kopná, kterou všichni znají. Každý ví, kde co klouže a neklouže. Na můj vkus se dlouho jede stejně. Nebylo by od věci trať otočit.“

Ze soupeřů jej překvapivě nejvíc „zlobil“ teprve devatenáctiletý Erik Cais. Talentovaný jezdec, který poprvé v životě osedlal Ford Fiesta R5, dojel druhý se ztrátou necelých 11 vteřin. K tomu vyhrál dvě rychlostní zkoušky.

„Čekali jsme, že bude rychlý, ale ne tolik. S autem se sžil pěkně, bednu si zasloužil,“ ocenil soupeře Jakeš. A co říká na malý odstup? „Sprinty jsou dneska vyrovnané, nedá se ujet o minutu.“

Výhra na Kopné vylepšila Jakešovu náladu po nevydařeném vstupu do sezony. Na Kowax Valašské rally, která zahájila hlavní šampionát, dojel vinou defektu až čtrnáctý. O to víc touží prosadit se na Šumavě, kde už vystoupil na stupně vítězů. Před pěti lety dojel druhý.

„Věřím, že je to reálný cíl,“ naznačil Jakeš. „Honzu Kopeckého pravděpodobně nepotrápí nikdo. Ale když se budeme tahat s Vaškem Pechem a Honzou Černým, bude to super.“