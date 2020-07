Rallye Železné hory nuceně měnila trať. Jezdcům se líbí

„To auto představuje vrchol škodováckého motorsportu. Sice nejde o vůz, ve kterém závodí (tovární jezdec Škody) Honza Kopecký, ale ten rozdíl není nějak výrazný,“ podotýká pořadatel Rallye Železné hory Marek Šimík.

Nadupaná škodovka podle něho na poslední chvíli přilákala na start i ambiciózní konkurenty v podobě Poláků Janusze Lelka se Slawomirem Kolodziejem, vítězů této rallye z roku 2018, a českého dua ve složení Milan Gregor - Vladimír Štindl. Proti Štochlově fabii nasadí, stejně jako mnozí další ze širšího okruhu favoritů, vozy Mitsubishi Lancer Evo. Obě posádky přitom mají z loňska co napravovat - z rallye tehdy musely odstoupit vinou technické závady.

Přestože hlavní adepty na dobrý výsledek je třeba hledat zejména mezi jezdci za volanty soudobých automobilů, neznamená to, že by se mezi nimi nutně měly ztratit vozy historické (vyrobené do roku 1991), jež se závodů též každoročně účastní. Minule to ukázala posádka Ondřej Plechatý - Eva Ryšánková s Mazdou 323 GTR, když se blýskla parádním šestým místem celkově.

„Letos by jim v kategorii historických aut mohli šlapat na paty Marek Sum s Miroslavem Ševčíkem. V Chrudimi poprvé představí svoje BMW E30,“ říká Šimík s tím, že Sum dokázal výborně jezdit už s předchozím vozem BMW 2002i.

Rallye Železné hory 2020 ● v sobotu se koná již 19. ročník

● soutěží soudobá i historická vozidla (rok výroby 1991 a starší)

● start je v servisní zóně mezi obcemi Medlešice a Tuněchody, první posádka vyjede na trať v 8.15

● na závodníky tradičně čekají tři rychlostní zkoušky (Stolany-Pohled, Petrkov-Vedralka a Nasavrky-Ochoz), přičemž každou z nich absolvují třikrát (celková délka tak činí 69 kilometrů)

● jede se po silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích (99 % povrchu asfalt)

● výsledky se počítají do Českomoravského poháru v rallye 2020

Posádek je na finálním seznamu celkem 135 včetně zahraničních. Do startovky se tak zásadním způsobem „nezakousl“ koronavirus, přestože na tři věci vliv měl. Zaprvé: z důvodu prevence nákazy bohužel odpadlo tradiční páteční představování jezdců a vozů na Resselově náměstí v Chrudimi.



„Posádky bychom ještě nějak ohlídali, ale na náměstí vždycky dorazilo hodně lidí zvenku, a tam už by bylo vyhovět nařízením složité,“ vysvětluje Šimík. „Navíc bychom se tam se všemi těmi vozy pořádně ani nevešli,“ doplňuje.

Zadruhé: start není na chrudimském vojenském letišti jako obvykle, ale v servisní zóně mezi obcemi Medlešice a Tuněchody. Armádní hygienik dal už v březnu na vědomí, že až do konce srpna jsou podobné civilní akce na pozemcích pod správou vojáků vyloučeny.

Zatřetí: posun startu a cíle si vyžádal i změnu trasy a tří rychlostních zkoušek, i když v tom se promítly také dopravní uzavírky a žně.

„Trať jsme museli upravovat ještě krátce před rallye,“ říká Šimík, kterému z původních čtyř variant zbyla jediná. „Na sportovní hodnotě to neutrpí,“ je přesvědčený.

Soutěžící tak celkem třikrát absolvují měřené úseky mezi Stolany a Pohledem, Petrkovem a Vedralkou a Nasavrky a Ochozem. Nejdelší je ten z Petrkova do Vedralky s bezmála 10,5 kilometry.

„Start první zkoušky se do Stolan vrátil po šesti nebo sedmi letech, tam nás k tomu donutily žně. U druhé jsme museli brát v potaz objížďku kvůli pracím v Horním Bradle, prostřední část je totožná jako dříve. Třetí je klasika, ale s jednou vítanou změnou, kdy se odbočí na Ochoz,“ popisuje Šimík. „Tam jsou silnice, po kterých posádky objedou region, dostanou se do Libáně a přes Drahotice se vrátí zpět do Ochozu. Jezdcům se ty změny líbí, máme příznivou odezvu. Rallye tak není pořád stejná, musejí měnit tempo, přizpůsobit se jí,“ dodává.