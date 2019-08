Startuje Rallye Železné hory. Posádky ukážou kumšt v devíti zkouškách

Před rokem tu zvítězili s minutovým náskokem na druhého. Řidičské i navigátorské umění polského tandemu Janusz Lelek-Slawomir Kolodziej v kombinaci s nadupaným Mitsubishi Lancer Evo IX byly zkrátka nad síly všech soků.



„Pro letošek jim však vyrostla konkurence,“ podotýká pořadatel 18. ročníku Rallye Železné hory Marek Šimík. „Milan Gregor a Vladimír Štindl (Lancer Evo VI) jezdí velmi rychle a v dosavadních pohárových podnicích měli skvělé výsledky. Pro Lelka by tohle mohla být zajímavá výzva,“ myslí si Šimík. Platí to tím spíš, že v červnu v Radouni Gregor Lelka porazil.

„V českém mistráku si vede výtečně také Ondřej Šimek s navigátorem Petrem Vilímkem (Lancer Evo IX). Pro ně to bude užitečný trénink na srpnovou Barum Rally,“ nastiňuje Šimík.

Vedle Lelka s Kolodziejem přitom nechybí ani osm dalších nejlepších posádek z top 10 z loňska včetně stříbrného pardubického dua Pavel Gajar-Petr Vanický a bronzových Poláků Mariusze Zielinského s Ryszardem Chlebowskim. Přihlášených je celkem 104 vozů, ovšem tolik jich ve finále určitě nebude.

Rallye Železné hory 2019 V sobotu se koná již 18. ročník.

Soutěží soudobá i historická vozidla (rok výroby 1991 a starší).

Start je na chrudimském letišti, první posádka vyjede na trať v 8.30.

Na závodníky tradičně čekají tři rychlostní zkoušky (Skupice-Pohled, Pohořalka-Petrkov a NasavrkyLoučky) o celkové délce 65,85 kilometru, přičemž každou absolvují třikrát.

Jede se po silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích (99 % povrchu asfalt).

Výsledky se počítají do Českomoravského poháru v rallye 2019.

„Vždycky se někdo nedostaví kvůli nemoci nebo proto, že mu včas nedojdou náhradní díly a nestihne připravit auto,“ vysvětluje Šimík. „Polských posádek letos bude o něco méně, ale zase se tu nově objeví dvě slovenské a také jedna českoanglická,“ upozorňuje.

Nedílnou součástí rallye jsou i veterány vyrobené před rokem 1992.

„Počtem posilují. Lidé, co už tu závodili, si často přivedou soupeře, aby ve své kategorii nejeli sami. Tím je to i pro ně atraktivní,“ líčí Šimík. „Přibyly třeba žigulíky, s nimiž pojedou Pavel Dušek nebo František Fadrný.“

Představení vozů a jejich posádek se uskuteční v pátek od 16 hodin na chrudimském Resselově náměstí.

„Aby plné náměstí vzdalo hold i posádkám škodovek, trabantů a jiným zasloužilým vozům, jejichž majitelé tomu věnují spoustu soukromých prostředků a svého volného času, obrátili jsme pořadí. Začínat budou nejvyšší čísla. I na startu, zaslouží si to,“ říká Šimík.

První ostrý start na chrudimském letišti je naplánován na sobotní půl devátou. Na soutěžící čekají tři rychlostní zkoušky a každou erzetu absolvují třikrát.

„Druhá (z Pohořalky do Petrkova) je výborná v tom, že je technická a zároveň dlouhá. Prověří i soustředění posádek, brzdy, bude to náročné na převodovku. Neustále se tam mění tempo,“ vyzdvihuje Šimík. „Třetí zkoušku (z Nasavrk do Louček) jsme museli zkrátit o šotolinový úsek, je tam objízdná trasa z důvodu rekonstrukce komunikace. Ale jinak má podobný charakter jako ta druhá, jen vede po ještě užších silnicích,“ dodává šéf závodu.