Týmoví kolegové o titul v rallye. Pojedu naplno, ale nezáleží na mně, říká Tänak

Za měsíc v Japonsku se ve WRC bude ještě rozhodovat na více frontách. Prvenství v nižší kategorii WRC2 může Oliveru Solbergovi uzmout Sami Pajari, pojede se o body do žebříčku týmů a samozřejmě o tu nejvýraznější trofej.

Získá ji pilot speciálu Hyundai i20 N Rally1, to je jasné.

Buď Neuville, nebo Tänak.

„Rozhodne Thierry, to je jasné,“ pravil druhý jmenovaný. „Jediné, co mohu udělat, je v Japonsku jet naplno a snažit se získat co nejvíc bodů.“

Belgičan Neuville mohl slavit kolo před koncem na Středoevropské rallye, která začínala v Česku. Přestože vedl po první etapě, jež otestovala dovednosti jezdců na nevyzpytatelných silničkách v Pošumaví, v sobotu se vlastní chybou srazil pořadím dolů.

Přestože mu bývalo stačilo uzmout o dva body víc než Tänak, nesvedl to. A na premiérový titul si po třetím místě musí ještě počkat.

Tänak naopak po druhé etapě vystoupal na druhé místo za Sébastiena Ogiera a bojoval s ním o vítězství, což se mu nakonec i díky Francouzově nehodě v předposlední rychlostní zkoušce podařilo. „Byla to velká bitva, v neděli jsme se snažili tlačit, abychom se probili na první místo,“ líčil Tänak.

Estonský rallye závodník Ott Tänak. Belgický rallye závodník Thierry Neuville.

Jediné, co jej může mrzet – a nejspíš v skrytu duše skutečně mrzí – je fakt, že nezajel rychleji závěrečnou speciálně bodovanou erzetu. V powerstage skončil mimo oceněné pozice, na prvního Takamota Kacutu ztratil pět sekund. Manko na Neuvillea tak z devětadvaceti bodů srazil „jen“ na pětadvacet.

„A to je samozřejmě komfortní náskok,“ uvědomuje si Neuville. „K tomu, abychom si zasloužený titul vyjeli, ale budeme potřebovat bezproblémový závod a spolehlivé auto.“

V Japonsku mu bude stačit rallye dokončit a získat alespoň pět bodů.