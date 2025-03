Radši budeme zticha! Rallye bojuje s FIA a potíráním vulgarit, jezdci do kamer mlčí

Reakce FIA v celém znění doručená emailem deset minut před startem shakedownu Safari rallye Keňa „FIA, stejně jako mnoho dalších mezinárodních sportovních řídících orgánů, dodržuje kodex chování, který stanovuje, co očekáváme od jezdců a jejich týmů. Mladí fanoušci vzhlížejí k jezdcům jako ke vzorům a jsou ambasadory motorsportu po celém světě. Na tom, jak se jezdci chovají na závodech, opravdu záleží. Účelem kodexu je podporovat nejlepší sportovní chování a respekt, což zahrnuje i očekávání týkající se jazyka, který by mohl být veřejností vnímán jako urážlivý nebo nevhodný. Pravidla a tresty jsou v souladu s těmi, které přijímají naše partnerské organizace v celosvětových sportovních šampionátech. Uznáváme, že je nezbytné posuzovat situace případ od případu, ale zbytečné vulgarity by neměly být schvalovány a jen málo přispívají k propagaci a rozvoji sportu u fanoušků, sponzorů a partnerů. V souladu s podobnou schůzkou, která proběhla s jezdci Formule 1 minulý víkend v Melbourne, plánují Ronan Morgan, prezident Výboru jezdců, spolu s Petterem Solbergem, viceprezidentem výboru, a Emilií Abelovou, ředitelkou silničního sportu, projednat tuto záležitost a další témata s jezdci po Safari rallye Keňa.“