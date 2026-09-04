|Rallye Vyškov 2026 - informace
|Datum:
|5. září 2026
|Místo:
|okolí Vyškova, Česko
|Start:
|9:40
|Kde sledovat:
|YouTube (sestřihy)
Harmonogram XXXIV. Rally Vyškov 2026, mapa RZ
Po pátečním shakedownu, který začíná ve 14:30 z Nemojan do Račic-Pístovic, je na programu sobotní slavnostní start na Masarykově náměstí ve Vyškově, a to už v 9:00.
Těšit se můžeme v rámci tohoto závodu MČR v rallye na celkem tři úseky, které se jedou dvakrát, celková délka je 70,6 kilometrů. Vítěze budeme znát už brzy odpoledne, od 15:00 je připraveno podium na vyškovském náměstí.
|Sobota, 5. září 2026
|RZ
|Místo
|Délka
|Start
|RZ 1
|Podivická 1
|10,19 km
|9:40
|RZ 2
|Ivanovická brána 1
|14,79 km
|10:13
|RZ 3
|Hvězdlická 1
|10,32 km
|10:41
|RZ 4
|Podivická 2
|10,19 km
|13:19
|RZ 5
|Ivanovická brána 2
|14,79 km
|13:52
|RZ 6
|Hvězdlická 2
|10,32 km
|14:20
Na mapy všech RZ se můžete podívat zde.
Startovní listina Rallye Vyškov 2026
Na startu 34. Rally Vyškov 2026 se objevují i velmi známá jména – po nehodě se vrací Dominik Stříteský, jede ale i Adam Březík, Ján Kundlák, Vojtěch Štajf nebo Roman Odložilík. S ikonickým Renaultem Clio nechybí ani Jan Dohnal.
|Seznam posádek na Rally Vyškov 2026
|Číslo
|Posádka
|Auto
|1
|Filip Šipoš, Zdeněk Omelka
|Peugeot 208 Rally4
|2
|Ján Kundlák, Pavel Zalabák
|Škoda Fabia RS Rally2
|3
|Adam Březík, Zdeněk Bělák jr.
|Škoda Fabia RS Rally2
|4
|Dominik Stříteský, Ondřej Krajča
|Škoda Fabia RS Rally2
|5
|Vojtěch Štajf, František Rajnoha
|Škoda Fabia RS Rally2
|6
|Marton Koči, Petr Těšínský
|Škoda Fabia RS Rally2
|7
|Karel Kupec ml., Petr Machů
|Škoda Fabia RS Rally2
|8
|Roman Odložilík, Miriam Hasajová
|Škoda Fabia RS Rally2
|9
|Dominik Jakeš, Vítězslav Baďura
|Škoda Fabia RS Rally2
|10
|Václav Kopáček jr., Petr Picka
|Ford Fiesta R5
Kompletní startovní listinu si zobrazíte na známém webu eWRC-results.com.
Výsledky 34. Rally Vyškov 2026
|#
|Posádka (auto)
|Čas
|1.
|2.
|3.
|4.
|5.
|6.
|7.
|8.
|9.
|10.
Vstupenky na Rallye Vyškov
Na Rally Vyškov 2026 nepotřebují diváci žádné vstupenky, divácká místa jsou vyznačena na mapě na webu pořadatele – zobrazte si ji po kliknutí zde.
Kde sledovat Rally Vyškov 2026 live v TV, přímý přenos
Letošní Rally Vyškov nelze sledovat oficiálních v přímých přenosech, je ale možné, že budou streamovat fanoušci na Facebooku či YouTube. Na těchto platformách pak budou k dispozici sestřihy a rozhovory s jezdci.
Vítězové Rallye Vyškov
Poslední ročník patřil Petru Semerádovi, měl ale k dispozici vůz kategorie WRC. V předchozích letech vítězili i zahraniční jezdci, z českých se zde daří například Romanu Odložilíkovi, který má na kontě už 4 vítězství a další umístění na stupních vítězů.
|Rallye Vyškov - poslední vítězové
|Rok
|Posádka
|Auto
|2025
|Petr Semerád, Danny Persein
|Ford Fiesta RS WRC
|2024
|Jarosław Kołtun, Ireneusz Pleskot
|Škoda Fabia RS Rally2
|2023
|Hermann Neubauer, Ursula Gaßner
|Škoda Fabia Rally2 evo
|2022
|Adam Březík, Ondřej Krajča
|Škoda Fabia R5
|2021
|Roman Odložilík, Martin Tureček
|Škoda Fabia Rally2 evo
|2020
|Petr Semerád, Jiří Horovka
|Škoda Fabia R5