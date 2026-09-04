Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Rally Vyškov 2026: Program, výsledky, mapa a seznam přihlášených

Kamil Jurek
  13:12

Dominik Stříteský během závodu FIA European Rally Championship v Katowicích | foto: Red Bull Content Pool

Pátým a předposledním závodem Mistrovství ČR v rallysprintu je Vyškov, jede se v sobotu 5. září 2026. K vidění je celkem 6 rychlostních zkoušek, startuje spoustu zajímavých jmen.
Rallye Vyškov 2026 - informace
Datum:5. září 2026
Místo:okolí Vyškova, Česko
Start:9:40
Kde sledovat:YouTube (sestřihy)

Harmonogram XXXIV. Rally Vyškov 2026, mapa RZ

Po pátečním shakedownu, který začíná ve 14:30 z Nemojan do Račic-Pístovic, je na programu sobotní slavnostní start na Masarykově náměstí ve Vyškově, a to už v 9:00.

Těšit se můžeme v rámci tohoto závodu MČR v rallye na celkem tři úseky, které se jedou dvakrát, celková délka je 70,6 kilometrů. Vítěze budeme znát už brzy odpoledne, od 15:00 je připraveno podium na vyškovském náměstí.

Sobota, 5. září 2026
RZMístoDélkaStart
RZ 1Podivická 110,19 km9:40
RZ 2Ivanovická brána 114,79 km10:13
RZ 3Hvězdlická 110,32 km10:41
RZ 4Podivická 210,19 km13:19
RZ 5Ivanovická brána 214,79 km13:52
RZ 6Hvězdlická 210,32 km14:20

Na mapy všech RZ se můžete podívat zde.

Startovní listina Rallye Vyškov 2026

Na startu 34. Rally Vyškov 2026 se objevují i velmi známá jména – po nehodě se vrací Dominik Stříteský, jede ale i Adam Březík, Ján Kundlák, Vojtěch Štajf nebo Roman Odložilík. S ikonickým Renaultem Clio nechybí ani Jan Dohnal.

Seznam posádek na Rally Vyškov 2026
ČísloPosádkaAuto
1Filip Šipoš, Zdeněk OmelkaPeugeot 208 Rally4
2Ján Kundlák, Pavel ZalabákŠkoda Fabia RS Rally2
3Adam Březík, Zdeněk Bělák jr.Škoda Fabia RS Rally2
4Dominik Stříteský, Ondřej KrajčaŠkoda Fabia RS Rally2
5Vojtěch Štajf, František RajnohaŠkoda Fabia RS Rally2
6Marton Koči, Petr TěšínskýŠkoda Fabia RS Rally2
7Karel Kupec ml., Petr MachůŠkoda Fabia RS Rally2
8Roman Odložilík, Miriam HasajováŠkoda Fabia RS Rally2
9Dominik Jakeš, Vítězslav BaďuraŠkoda Fabia RS Rally2
10Václav Kopáček jr., Petr PickaFord Fiesta R5

Kompletní startovní listinu si zobrazíte na známém webu eWRC-results.com.

Výsledky 34. Rally Vyškov 2026

#Posádka (auto)Čas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vstupenky na Rallye Vyškov

Na Rally Vyškov 2026 nepotřebují diváci žádné vstupenky, divácká místa jsou vyznačena na mapě na webu pořadatele – zobrazte si ji po kliknutí zde.

Kde sledovat Rally Vyškov 2026 live v TV, přímý přenos

Letošní Rally Vyškov nelze sledovat oficiálních v přímých přenosech, je ale možné, že budou streamovat fanoušci na Facebooku či YouTube. Na těchto platformách pak budou k dispozici sestřihy a rozhovory s jezdci.

Vítězové Rallye Vyškov

Poslední ročník patřil Petru Semerádovi, měl ale k dispozici vůz kategorie WRC. V předchozích letech vítězili i zahraniční jezdci, z českých se zde daří například Romanu Odložilíkovi, který má na kontě už 4 vítězství a další umístění na stupních vítězů.

Rallye Vyškov - poslední vítězové
RokPosádkaAuto
2025Petr Semerád, Danny PerseinFord Fiesta RS WRC
2024Jarosław Kołtun, Ireneusz PleskotŠkoda Fabia RS Rally2
2023Hermann Neubauer, Ursula GaßnerŠkoda Fabia Rally2 evo
2022Adam Březík, Ondřej KrajčaŠkoda Fabia R5
2021Roman Odložilík, Martin TurečekŠkoda Fabia Rally2 evo
2020Petr Semerád, Jiří HorovkaŠkoda Fabia R5
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Česko vs. ŠvédskoFlorbal - - 4. 9. 2026:Česko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
4. 9. 14:00
  • 4.69
  • 6.48
  • 1.40
Č. Budějovice vs. Dukla BFotbal - 5. kolo - 4. 9. 2026:Č. Budějovice vs. Dukla B //www.idnes.cz/sport
4. 9. 17:00
  • 1.30
  • 4.18
  • 6.55
Motor ČB vs. StraubingHokej - - 4. 9. 2026:Motor ČB vs. Straubing //www.idnes.cz/sport
4. 9. 17:30
  • 1.77
  • 4.37
  • 3.52
Banská Bystrica vs. FehérvárHokej - - 4. 9. 2026:Banská Bystrica vs. Fehérvár //www.idnes.cz/sport
4. 9. 17:30
  • 2.02
  • 4.12
  • 2.95
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Máme Roteiro! Znáte hlášky ze sportovních seriálů a filmů?

Ondřej Vetchý jako kapitán Jirka Luňák ve filmu Okresní přebor - Poslední zápas...

Kultovní Okresní přebor, hokejová Lajna, Vyšehrad, ale také Rocky nebo Kokosy na sněhu. Seriály a filmy ze sportovního prostředí jsou známé i díky slavným hláškám, které mnohdy zlidověly. Ale pozor,...

Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík

Plzeňští hráči slaví gól v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...

Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Danijel Šturm se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě.

Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí ovládli 318. pražské fotbalového derby a Spartu po šesti letech porazili v lize na jejím stadionu....

Pogačar odstoupil. Lídr Vuelty má otřes mozku i zlomený obratel, čeká ho operace

Smutní závodníci z týmu UAE Emirates dojíždějí do cíle 8. etapy Vuelty po...

Vyhrál tři ze sedmi etap, vedl téměř o čtyři minuty a ve Španělsku neohroženě kraloval. Nikdo nepochyboval, že Tadej Pogačar Vueltu vyhraje. Měla to být poklidná sobotní etapa, dosud ta vůbec...

Hradec - Panathinaikos 1:2 po prodl., krutý konec po penaltě v závěru prodloužení

Hradečtí hráči smutní po porážce s Panathinaikosem.

Bojovali, jenže neproměňovali šance. A tak bude královéhradecké fotbalisty vyřazení v závěrečném předkole Konferenční ligy hodně mrzet. S řeckým Panathinaikosem srovnali v nastavení minulý týden...

Rally Vyškov 2026: Program, výsledky, mapa a seznam přihlášených

Dominik Stříteský během závodu FIA European Rally Championship v Katowicích

Pátým a předposledním závodem Mistrovství ČR v rallysprintu je Vyškov, jede se v sobotu 5. září 2026. K vidění je celkem 6 rychlostních zkoušek, startuje spoustu zajímavých jmen.

4. září 2026  13:12

Zaťovič varuje: První liga je nejtěžší soutěž. Věří, že s Havířovem v ní obstojí

Havířovský útočník Martin Zaťovič na tréninku tečuje puk letící na brankáře...

Má dva tituly s Kometou Brno a jeden s Karlovými Vary. V nadcházející sezoně se někdejší reprezentant Martin Zaťovič chce prosadit s Havířovem v první lize. Do ní se Havířovští i s jeho přispěním...

4. září 2026  13:06

Zdraví riskovat nechceme. Žabka si po předčasně ukončeném zápase stěžoval

Nová posila třineckých hokejistů Filip Pyrochta na tréninku brání útočníka...

Zůstával klidný, i když zrovna přišel o Michala Kovařčíka. Klíčový hráč schytal ránu v souboji, led opustil na nosítkách a jeho zdravotní stav byl nejistý. „Vypadá to, že to asi dobré nebude,“...

4. září 2026

Sázkařská kauza Fair Hill Five: Byli podezřelí vítězové nadopovaní?

Koně vyrážejí ze startovacích boxů na dostihovém závodišti v Saratoze.

Kauza Fair Hill Five má další vývoj. Trenér Angel Quiroz byl předběžně suspendován poté, co byli dva jeho koně pozitivně testováni na albuterol. Jde přitom o Tepeyaca a Scootaloo, kteří byli součástí...

4. září 2026  12:56

Czech Darts Open 2026: program, výsledky, hráči a vstupenky

Luke Humphries ve finále šipkařského mistrovství světa

Dvanáctým turnajem série PDC European Tour je Czech Darts Open, hraje se 4. až 6. září 2026 v Praze-Letňanech. Přečtěte si jaké je složení hráčů, kde turnaj sledovat a kde pořídit vstupenky.

4. září 2026  12:31

Vuelta ONLINE: Den pro únik, sprintery nebo klasikáře? Jede se 13. etapa

Sledujeme online
ANI CHVILKA ODPOČINKU. Peloton v 11. etapě Vuelty.

Po těžkém dni v horách přichází na Vueltě lehký oddych. Třináctá etapa z Almunécaru do města Loja obsahuje sice přes tři tisíce nastoupaných metrů, ale nejtěžší je první půlka z porce 193 kilometrů,...

4. září 2026  12:30

Čínský gigant vstoupil do hokejové Energie. Cíl? Titul! usmál se jednatel

Hokejový tým Karlových Varů před Grandhotelem Pupp, kde klub představil...

Do českého hokeje vstoupil velký hráč. Světový. Extraligové Karlovy Vary si pod křídla jako generální partner vzala čínská automobilka BYD, světový lídr v prodeji elektromobilů a plug-in hybridů....

4. září 2026  12:22

Nevzal si helmu, o led si rozbil nos. A tak v hokejové rodině vyrostl tenisový talent

Premium
Jan Kumstát hraje forhend ve finále turnaje Svijany Open 2026.

Příjmení Kumstát v českém sportovním prostředí rezonuje hlavně na hokejovém ledě, ale pozor, teď začíná být vidět i na tenisových kurtech. A nejen díky tomu, že Jan Kumstát měří dva metry....

4. září 2026

Domácí pocta legendě. Podívejte se, jak vypadá ferrari věnované Schumacherovi

Ferrari se na domácím okruhu v Monze představí ve speciálním monopostu...

Od jeho příchodu uplynulo třicet let. Dorazil jako dvojnásobný mistr světa. Chvíli to trvalo, ale Michael Schumacher vládl formuli 1 i v červené. Ferrari si o víkendu připomene jeho první sezonu, pro...

4. září 2026  11:50

Nemám co ztratit, vyhlíží Bartůňková střet s hvězdou. Nehty jí zdobí socha Svobody

Nikola Bartůňková ve druhém kole US Open.

První kolo US Open dohrála kvůli dešti až ve středu a hned ve čtvrtek musela na kurty ve Flushing Meadows znovu. I proto byla Nikola Bartůňková nadšená, že svůj druhý zápas na závěrečném grandslamu...

4. září 2026  11:24

US Open 2026: program, výsledky, pavouk a kdy hrají Češi a Češky

Pohled na dvorec Arthura Ashe, na kterém Jakub Menšík a Karolína Muchová hrají...

US Open je posledním tenisovým grandslamem sezony. V pořadí už 146. ročník se znovu hraje v New Yorku, a to od 30. srpna do 13. září 2026. V akci je spoustu českých nadějí – podívejte se na jejich...

4. září 2026  11:12

Lehečka vs. Tsitsipas: Kurzy a kde sledovat US Open 2026 živě

Jiří Lehečka slaví postup do druhého kola US Open.

Jiří Lehečka si na US Open 2026 zahraje 3. kolo, soupeřem je tentokrát Stefanos Tsitsipas. Kdo překlopí vzájemnou bilanci na svou stranu? Sledujte přímý přenos a podívejte se na aktuální kurzy.

4. září 2026  11:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.