Rallye Šumava Klatovy 2026: program, výsledky, startovní listina, trasa

  12:43
Rallye Šumava Klatovy zahájí 24. dubna sezonu mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. V našem článku najdete její program, výsledky, přihlášené posádky nebo informace o vstupenkách.

Simon Wagner a Hanna Ostlenderová na trati Barum rally | foto: Jan SalačMAFRA

Výsledky 60. Rallye Šumava Klatovy 2026

Zde najdete výsledky po jednotlivých etapách.

EtapaVýsledky
1. etapa (sobota 25. dubna)
2. etapa (neděle 26. dubna)

Rallye Šumava Klatovy 2026 – program RZ a časy

Úvodní závod mistrovství ČR v rallye startuje v pátek večer. Slavnostní zahájení se uskuteční v 18:45 na klatovském náměstí Míru, na témže místě bude i vyhlášení výsledků.

📅 Pátek 24. 4. 2026

RZNázevDélkaStart
RZ 1Klatovský okruh15,69 km19:00

📅 Sobota 25. 4. 2026

RZNázevDélkaStart
RZ 2Jindřichovice – Mochtín12,38 km11:05
RZ 3Brod – Mladice4,63 km11:40
RZ 4Vlastějov – Hlavňovice21,95 km12:30
RZ 5Jindřichovice – Mochtín12,38 km15:25
RZ 6Brod – Mladice4,63 km16:00
RZ 7Vlastějov – Hlavňovice21,95 km16:50

📅 Neděle 26. 4. 2026

RZNázevDélkaStart
RZ 8Kdyně – Nevděk19,31 km10:25
RZ 9Zdebořice – Kydliny11,02 km11:35
RZ 10Kdyně – Nevděk19,31 km14:10
RZ 11Zdebořice – Kydliny11,02 km15:20

📊 Shrnutí soutěže

  • Počet RZ: 11
  • Celková délka RZ: 154,27 km
  • Celková délka rally: 500,15 km

Startovní listina Rallye Šumava Klatovy 2026

Na startu nechybí zavedená jména české rallye. Fanoušci se můžou těšit na souboj elitních posádek Jan Kopecký, Jiří Hovorka vs. Dominik Stříteský, Ondřej Krajča.

Kompletní startovní listinu najdete na stránkách závodu.

Historic Vltava Rallye 2026

Doprovodnou akcí bude Historic Vltava Rallye, která se letos pojede nejen jako součást MČR historických automobilů, ale nově také jako podnik evropského šampionátu Pre-2000.

Kompletní startovní listinu najdete na stránkách závodu.

Vstupenky na Rallye Šumava Klatovy

Na Rallye Šumava Klatovy a HVR 2026 jsou k dispozici full a smart permanentky i jednorázové vstupné. Permanentky umožňují vstup do fan zón u RZ a servisní zóny Janovice, děti do 15 let mají vstup zdarma.

FULL PERMANENTKA (HVR + RŠK 2026)

PoložkaInfo
Platnost24. 4. – 26. 4. 2026
VstupFan zóny u RZ (vč. Klatovského okruhu) + servisní zóna Janovice
ParkováníU FZ (pokud kapacita dovolí)
Cena e-shop500 Kč
Cena na místě600 Kč
Online prodejdo 10. 4. 2026
Doručeníod 13. 4. 2026
Prodej na místěKlatovy, Janovice, FZ vjezdy

SMART PERMANENTKA (HVR + RŠK 2026)

PoložkaInfo
Platnost25. 4. – 26. 4. 2026
VstupFan zóny u RZ + servisní zóna Janovice
ParkováníU FZ (dle kapacity)
Cena500 Kč
Online prodej❌ není
ProdejFZ vjezdy + servis Janovice
Platbahotově / karta (dle místa)

JEDNORÁZOVÉ VSTUPNÉ

TypCenaPoznámka
FZ (mimo Klatovský okruh)150 Kčvč. parkování dle kapacity
FZ Klatovský okruh200 Kčspeciální RZ
Servisní zóna Janovice70 Kčpá–ne, pouze hotově

DĚTI

KategorieInfo
Děti do 15 letvstup zdarma
Kontrola věkuano, pořadatel si vyhrazuje právo

*FZ = fan zóna

📺 Kde sledovat Rallye Šumava Klatovy 2026

  • Rallye Šumava Klatovy 2026 a Historic Vltava Rallye 2026 bude možné sledovat přímo na místě ve fan zónách u rychlostních zkoušek a v servisní zóně Janovice.
  • Vybrané úseky by měly být dostupné v online streamech na YouTube.
  • Krátké sestřihy a reportáže lze očekávat ve sportovních pořadech a zpravodajství, například na ČT sport.
  • Oblíbeným zdrojem nejaktuálnějších průběžných výsledků je portál ewrc-results.com.

Výsledky Rallye Šumava Klatovy

Celkem sedmkrát tento závod vyhrál Jan Kopecký, jeho rival Václav Pech má o jedno vítězství méně méně. V roce 2025 slavila triumf rakousko-německá posádka Simon Wagner, Hanna Ostlenderová.

RočníkPosádkaVůz
2025Simon Wagner, Hanna Ostlenderová Hyundai i20 N Rally2
2024závod nedokončenzávod nedokončen
2023Václav Pech, Petr UhelFord Focus RS WRC ‚06
2022Jan Kopecký, Jan HloušekŠkoda Fabia Rally2 evo
2021Jan Kopecký, Jan HloušekŠkoda Fabia Rally2 evo
2020závod se nejel (covid)závod se nejel (covid)
2019Václav Pech, Petr UhelFord Fiesta R5

Vítězové MČR v rallye

Minulý rok se mistrem ČR v rallye stal Jan Kopecký. Dominik Stříteský loni závodil především v mistrovství Evropy a v Česku se zúčastnil jen poloviny podniků.

RokVítěz (jezdec, spolujezdec, vůz)
2025Jan Kopecký, Jiří Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2)
2024Dominik Stříteský, Jiří Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2)
2023Jan Kopecký, Jan Hloušek (Škoda Fabia RS Rally2)
2022Jan Kopecký, Jan Hloušek (Škoda Fabia Rally2 Evo)
2021Jan Kopecký, Jan Hloušek (Škoda Fabia Rally2 Evo)
2020Václav Pech, Petr Uhel (Ford Focus RS WRC ‚06)


Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Mladý Korda si bere Nedvědovou. Svatbu si vzala na starost, bude to skvělé, řekl

Sebastian Korda a Ivana Nedvědová

Tenista Sebastian Korda požádal loni na podzim o ruku svou dlouholetou partnerku Ivanu Nedvědovou. Přípravy na svatbu jsou podle všeho v plném proudu a Korda nyní prohlásil, že jeho snoubenka si...

Hořké KO. Procházka druhý titul v UFC nezískal. Přitom soupeř byl zraněný

Jiří Procházka (vpravo) inkasuje od Carlose Ulberga.

Skvělý začátek, ale poté drobná nepozornost, která se neodpouští. Ne v titulovém zápase UFC, nejlepší MMA organizaci světa. Jiří Procházka v Miami v boji o pás šampiona polotěžké váhy prohrál s...

Češky míří na finálový turnaj BJK Cupu! Rozhodla Bouzková, hrdinkou Nosková

České tenistky slaví postup na finálový turnaj BJK Cupu.

Barbora Strýcová má za sebou pořádně divokou premiéru v roli kapitánky českých tenistek. A vítěznou! Její svěřenkyně v Bielu v kvalifikaci Billie Jean King Cupu po obrovské bitvě zdolaly domácí...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Jak můžete takhle hrát? tepal trenér v NHL své hráče. Do médií zahlásil: Je jim to jedno

Hokejový trenér Rick Bowness na střídačce Columbusu.

Nebral si servítky. Trenér hokejového Columbusu Rick Bowness se po středečním zápase proti Washingtonu ostře pustil do svých svěřenců, kteří se v aktuální sezoně nedostali do vyřazovacích bojů NHL....

15. dubna 2026  13:14

Badminton opouští legenda, olympijský šampion Axelsen ukončil kariéru

Dánský badmintonista Viktor Axelsen se raduje ze zlaté medaile z olympijské...

Dvojnásobný olympijský vítěz v badmintonu Viktor Axelsen ukončil kvůli dlouhodobým problémům se zády kariéru. Dvaatřicetiletý dánský reprezentant o tom informoval na instagramu.

15. dubna 2026  13:08

Už brzdím i skáču! Gabriel se naučil snášet samotu, ve Španělsku o něj pečuje expert

Liberecký obránce Šimon Gabriel oslavuje svůj gól.

Před půl rokem si v Teplicích přetrhl přední zkřížený vaz v koleni, následovala operace a předčasný konec sezony. Liberecký stoper Šimon Gabriel teď intenzivně rehabilituje ve španělské Marbelle,...

15. dubna 2026

Jako filmové hvězdy. Basketbalistky vyměnily dresy za večerní róby

Azzi Fuddová, Flau’Jae Johnsonová a Awa Fam Thiamová na galavečeru Draft WNBA...

Hvězdy ženského basketbalu odložily sportovní dresy a oblékly elegantní šaty. Během galavečera Draft WNBA vyvrcholil výběr nových hráček do týmů nejprestižnější ženské basketbalové ligy světa. Vedle...

15. dubna 2026  12:45

Rallye Šumava Klatovy 2026: program, výsledky, startovní listina, trasa

Simon Wagner a Hanna Ostlenderová na trati Barum rally

Rallye Šumava Klatovy zahájí 24. dubna sezonu mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. V našem článku najdete její program, výsledky, přihlášené posádky nebo informace o vstupenkách.

15. dubna 2026  12:43

Plzeň vytasila recept na rychlé zakončení, za sedm vteřin stihla i opakovanou střelu

Radost Adama Knoblocha z Plzně.

Drama v závěru základní hrací doby nabídl první finálový zápas futsalové ligy. Sedm vteřin před koncem Seidler dostal Chrudim do vedení 3:2, ale domácí Křivánek stihl v těsně před koncem vyrovnat. V...

15. dubna 2026  12:31

Nejlepší mezi nejhoršími. Vancouver vybral Hronka jako nejužitečnějšího hráče

Filip Hronek (17) z Vancouver Canucks a Trevor Moore (12) z LA Kings.

Filip Hronek si vysloužil ve Vancouveru ocenění pro nejužitečnějšího hráče týmu v tomto ročníku NHL i pro nejlepšího obránce. Kanadský klub to oznámil na svém webu.

15. dubna 2026  12:22

Paní průkopnice. Fotbalisté Unionu Berlín mají trenérku, kdy dojde i na Česko?

Premium
Marie-Louise Etaová a její svěřenci na tréninku Unionu Berlín

Víte, co mají společného Union Berlín a Union Břevnov? Tedy kromě slova „Union“? Oba dva mužské fotbalové týmy trénuje žena. Celek hrající 9. ligu (nejnižší v Praze) vede od loňska Jana Macourková. A...

15. dubna 2026

Zemřel obránce José Santamaría, legenda Realu Madrid a čtyřnásobný vítěz PMEZ

Bývalí hráči Realu Madrid Enrique Pérez (vlevo) a José Emilio Santamaría v...

Ve věku 96 let zemřel bývalý fotbalový obránce José Emilio Santamaría, který s Realem Madrid čtyřikrát vyhrál Pohár mistrů evropských zemí. Informoval o tom španělský velkoklub. Santamaría patřil do...

15. dubna 2026  11:46

Potřebuje operaci, píší o Liverpoolu po vyřazení. Slota v Anglii kritizují i za sestavu

Liverpoolský kouč Arne Slot během utkání Ligy mistrů s PSG.

Na titulky v médiích se coby profík pochopitelně nedívá, jinak by Arne Slot, kouč fotbalového Liverpoolu, neměl klidné spaní. Po vyřazení z Ligy mistrů a druhé prohře s PSG (0:2) by si mohl na...

15. dubna 2026  11:15

Drsný pád Dynama. Potíže trvají roky, vše začalo odmítnutím smělého plánu

Opavský kapitán Jiří Janoščín tlačí na českobudějovického útočníka Jiří Skaláka.

Pamatujete vůbec, kdy začaly tahanice kolem Dynama? Možná vám to splývá, ale téměř neustálý kolotoč změn trvá už zhruba šest let. Co platilo tři roky zpátky, by dnes fanoušci brali jako výsost. Třetí...

15. dubna 2026

Zápas od finále, zápas od konce. Boje mezi Pardubicemi a Spartou rozhodne Game 7

Hokejisté Pardubic a Sparty bojují o kotouč.

Máte pocit, že jste z toho všeho, co se v sérii mezi Pardubicemi a Spartou událo, už nasyceni? Tak pozor, hlavní chod vás teprve čeká. Ultimátní hokejový zápas, u kterého se i v českém prostředí po...

15. dubna 2026  10:50

