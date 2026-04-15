Výsledky 60. Rallye Šumava Klatovy 2026
Zde najdete výsledky po jednotlivých etapách.
|Etapa
|Výsledky
|1. etapa (sobota 25. dubna)
|2. etapa (neděle 26. dubna)
Rallye Šumava Klatovy 2026 – program RZ a časy
Úvodní závod mistrovství ČR v rallye startuje v pátek večer. Slavnostní zahájení se uskuteční v 18:45 na klatovském náměstí Míru, na témže místě bude i vyhlášení výsledků.
📅 Pátek 24. 4. 2026
|RZ
|Název
|Délka
|Start
|RZ 1
|Klatovský okruh
|15,69 km
|19:00
📅 Sobota 25. 4. 2026
|RZ
|Název
|Délka
|Start
|RZ 2
|Jindřichovice – Mochtín
|12,38 km
|11:05
|RZ 3
|Brod – Mladice
|4,63 km
|11:40
|RZ 4
|Vlastějov – Hlavňovice
|21,95 km
|12:30
|RZ 5
|Jindřichovice – Mochtín
|12,38 km
|15:25
|RZ 6
|Brod – Mladice
|4,63 km
|16:00
|RZ 7
|Vlastějov – Hlavňovice
|21,95 km
|16:50
📅 Neděle 26. 4. 2026
|RZ
|Název
|Délka
|Start
|RZ 8
|Kdyně – Nevděk
|19,31 km
|10:25
|RZ 9
|Zdebořice – Kydliny
|11,02 km
|11:35
|RZ 10
|Kdyně – Nevděk
|19,31 km
|14:10
|RZ 11
|Zdebořice – Kydliny
|11,02 km
|15:20
📊 Shrnutí soutěže
- Počet RZ: 11
- Celková délka RZ: 154,27 km
- Celková délka rally: 500,15 km
Startovní listina Rallye Šumava Klatovy 2026
Na startu nechybí zavedená jména české rallye. Fanoušci se můžou těšit na souboj elitních posádek Jan Kopecký, Jiří Hovorka vs. Dominik Stříteský, Ondřej Krajča.
Kompletní startovní listinu najdete na stránkách závodu.
Historic Vltava Rallye 2026
Doprovodnou akcí bude Historic Vltava Rallye, která se letos pojede nejen jako součást MČR historických automobilů, ale nově také jako podnik evropského šampionátu Pre-2000.
Kompletní startovní listinu najdete na stránkách závodu.
Vstupenky na Rallye Šumava Klatovy
Na Rallye Šumava Klatovy a HVR 2026 jsou k dispozici full a smart permanentky i jednorázové vstupné. Permanentky umožňují vstup do fan zón u RZ a servisní zóny Janovice, děti do 15 let mají vstup zdarma.
FULL PERMANENTKA (HVR + RŠK 2026)
|Položka
|Info
|Platnost
|24. 4. – 26. 4. 2026
|Vstup
|Fan zóny u RZ (vč. Klatovského okruhu) + servisní zóna Janovice
|Parkování
|U FZ (pokud kapacita dovolí)
|Cena e-shop
|500 Kč
|Cena na místě
|600 Kč
|Online prodej
|do 10. 4. 2026
|Doručení
|od 13. 4. 2026
|Prodej na místě
|Klatovy, Janovice, FZ vjezdy
SMART PERMANENTKA (HVR + RŠK 2026)
|Položka
|Info
|Platnost
|25. 4. – 26. 4. 2026
|Vstup
|Fan zóny u RZ + servisní zóna Janovice
|Parkování
|U FZ (dle kapacity)
|Cena
|500 Kč
|Online prodej
|❌ není
|Prodej
|FZ vjezdy + servis Janovice
|Platba
|hotově / karta (dle místa)
JEDNORÁZOVÉ VSTUPNÉ
|Typ
|Cena
|Poznámka
|FZ (mimo Klatovský okruh)
|150 Kč
|vč. parkování dle kapacity
|FZ Klatovský okruh
|200 Kč
|speciální RZ
|Servisní zóna Janovice
|70 Kč
|pá–ne, pouze hotově
DĚTI
|Kategorie
|Info
|Děti do 15 let
|vstup zdarma
|Kontrola věku
|ano, pořadatel si vyhrazuje právo
*FZ = fan zóna
📺 Kde sledovat Rallye Šumava Klatovy 2026
- Rallye Šumava Klatovy 2026 a Historic Vltava Rallye 2026 bude možné sledovat přímo na místě ve fan zónách u rychlostních zkoušek a v servisní zóně Janovice.
- Vybrané úseky by měly být dostupné v online streamech na YouTube.
- Krátké sestřihy a reportáže lze očekávat ve sportovních pořadech a zpravodajství, například na ČT sport.
- Oblíbeným zdrojem nejaktuálnějších průběžných výsledků je portál ewrc-results.com.
Výsledky Rallye Šumava Klatovy
Celkem sedmkrát tento závod vyhrál Jan Kopecký, jeho rival Václav Pech má o jedno vítězství méně méně. V roce 2025 slavila triumf rakousko-německá posádka Simon Wagner, Hanna Ostlenderová.
|Ročník
|Posádka
|Vůz
|2025
|Simon Wagner, Hanna Ostlenderová
|Hyundai i20 N Rally2
|2024
|závod nedokončen
|závod nedokončen
|2023
|Václav Pech, Petr Uhel
|Ford Focus RS WRC ‚06
|2022
|Jan Kopecký, Jan Hloušek
|Škoda Fabia Rally2 evo
|2021
|Jan Kopecký, Jan Hloušek
|Škoda Fabia Rally2 evo
|2020
|závod se nejel (covid)
|závod se nejel (covid)
|2019
|Václav Pech, Petr Uhel
|Ford Fiesta R5
Vítězové MČR v rallye
Minulý rok se mistrem ČR v rallye stal Jan Kopecký. Dominik Stříteský loni závodil především v mistrovství Evropy a v Česku se zúčastnil jen poloviny podniků.
|Rok
|Vítěz (jezdec, spolujezdec, vůz)
|2025
|Jan Kopecký, Jiří Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2)
|2024
|Dominik Stříteský, Jiří Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2)
|2023
|Jan Kopecký, Jan Hloušek (Škoda Fabia RS Rally2)
|2022
|Jan Kopecký, Jan Hloušek (Škoda Fabia Rally2 Evo)
|2021
|Jan Kopecký, Jan Hloušek (Škoda Fabia Rally2 Evo)
|2020
|Václav Pech, Petr Uhel (Ford Focus RS WRC ‚06)