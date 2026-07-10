Návrat na trůn láká. Stříteskému pomáhá najít rovnováhu mentální kouč Jelínek

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Tomáš Železník
  11:35

Vítězství na Agrotec Petronas Rally Hustopeče a Memoriálu Rudolfa Kouřila zapsal v roce 2026 Dominik Stříteský s Ondřejem Krajčou. (13. června 2026) | foto: ČTK

Věřil, že úplně nové tratě východně od Věčného města, které nikdo nezná, budou jeho výhodou. Jenže defekt levé zadní pneumatiky v úvodní klasické rychlostní zkoušce jeho ambice prosadit se o uplynulém víkendu do nejlepší desítky evropské Rally di Roma Capitale rychle zhatil. Předloňský mistr republiky v automobilových soutěžích Dominik Stříteský proto italský díl kontinentálního seriálu po první etapě z 21. příčky opustil.

Rozhodl se šetřit finance i techniku před víkendovým pokračováním domácího šampionátu v Mladé Boleslavi, který ho letos zajímá mnohem víc. Navíc ho skvěle rozjel. V polovině sezony vede průběžné pořadí.

Mistrovství republiky má za sebou tři podniky ze šesti, Stříteský dvakrát triumfoval. Uspěl v Českém Krumlově a v Hustopečích, na Šumavě dojel třetí. Nyní se soustředí na Rally Bohemia, kde se mu v minulosti dařilo. Pětkrát za sebou dojel na pódiu, dvakrát přitom vyhrál.

„S první polovinou sezony nemůžeme než být spokojeni,“ libuje si Stříteský, který závodí se Škodou Fabia RS Rally2. V ní člena Auto Podbabská Škoda Teamu od této sezony (staro)nově naviguje Ondřej Krajča.

Na titul myslí kvarteto

Vyhrál dvě soutěže ze tří, k tomu přidal jeden bronz, přesto nezískal Dominik Stříteský v čele průběžné klasifikace mistrovství republiky v automobilových soutěžích velký náskok. V polovině sezony má k dobru 22 bodů.

„Letos je to ještě těsnější než v minulých letech,“ poznamenal rodák z valašské Kelče Stříteský, který se předloni stal domácím šampionem.

O titul se perou čtyři jezdci, bez nadějí nejsou ani další dva v pořadí. Za Stříteským, který pilotuje fabii, drží druhé místo vítěz ze Šumavy Filip Mareš s toyotou. Těsně za ním je další jezdec z východu Moravy. Adam Březík, jenž stejně jako jeho krajan pilotuje fabii, se plnohodnotně zapojil do boje o titul. Na Šumavě dojel čtvrtý, následně skončil druhý v Českém Krumlově i Hustopečích. Tam byl nejrychlejší ze všech, ale o výhru ho připravila penalizace.

„Doufám, že dobrou formu přetavíme v dobrý výsledek i na Bohemii,“ připomněl Březík víkendové pokračování šampionátu v Mladé Boleslavi.

Až čtvrtý je jedenáctinásobný mistr republiky Jan Kopecký, který tradičně na tratích pilotuje fabii. Mladší piloti byli zatím pokaždé nad jeho síly. Elitní kvarteto chtějí i nadále prohánět dva jezdci v hyundaích Simon Wagner a Erik Cais, kteří jsou v pořadí za nimi.

Pořadí mistrovství republiky v rally

1. Dominik Stříteský 155
2. Filip Mareš 133
3. Adam Březík 128
4. Jan Kopecký 104
5. Simon Wagner 81
6. Erik Cais 74

Další program

Rally Bohemia 10.–12. 7.
Barum rally 14.–16. 8.
Rally Pačejov 18.–20. 9.

Poznámka: Do konečného pořadí se počítá pět výsledků ze šesti, za Barum rally se přiděluje víc bodů.

Loňský rok vám nevyšel. Na tratích jste se trápil, na Barum rally jste těžce havaroval a následně vás dlouho trápily bolesti hlavy. V čem hledat vaše závodní znovuzrození?
Všechno je to o tom, jak jde člověk do závodu nastavený a nachystaný. Tím, že v tomto směru u nás panuje pohoda, každý dělá věci na maximum, fungujeme spolu, učesaly se věci, které byly slabé, tak se to projevilo na výkonu. Jen je potřeba neusnout na vavřínech a udržet se na vlně.

Takže zásadním klíčem k vydařenému půlroku je psychická pohoda?
Za mě ano. O ničem jiném to není. Fyzičku může člověk natrénovat, jak chce, ale když není schopen se dát do psychické pohody před závodem, není schopný uspět.

Co všechno vám k tomu pomohlo? Návrat Ondřeje Krajči po šesti letech? Narození dcery?
Všechno dohromady. Za poslední dva roky se můj život nějakým způsobem změnil, bylo potřeba si najít balanc, jak fungovat. To se povedlo. Hodně mi pomohl Marian Jelínek, se kterým jsme se rozhodli na konci loňského roku pokračovat. I pro něho to bylo zajímavé, protože tohle odvětví ještě nedělal. Není to o tom, že by mi dal návod, jak být hnedka zpátky, kde jsem byl, ale o naučení se selfkoučinku, fungování sebe sama a hledání odpovědí na otázky.

Jak často jste v kontaktu?
Nejsem schopný říct, že je to každé pondělí, každá středa. Má svůj program, hodně cestuje. Potkáváme se osobně nebo si voláme. Je to individuální, nicméně pravidelné.

S jakými představami jste vůbec vstupoval do této sezony?
Že chceme bojovat o titul. Na rovinu říkám, že nikdo z nás nečekal, že vyhrajeme dva závody. Spíš jsem předpokládal, že se to bude přesýpat tam a zpátky, že jednou budeme druzí, jednou čtvrtí, protože špička je fakt vyrovnaná. O to cennější tato dvě vítězství jsou.

Úvodní polovina sezony naznačila, že o titulu se rozhodne mezi vámi, Filipem Marešem, Janem Kopeckým a Adamem Březíkem. Jak vnímáte tento čtyřsouboj?
Jsme tam čtyři z Česka, ale zapomenout nesmíme ani na (Rakušana) Simona Wagnera. Erik (Cais) taky dokáže jet rychle. Špička je obsáhlá, nejenom pokud jde o jezdce, ale i automobilkami. Je lepší bojovat o vítězství až do poslední erzety, než když vedete o minutu.

Co konkrétně vyrovnanost znamená pro vás?
Nedává prostor na vymýšlení a nějaké taktizování. Člověk musí nasadit od první erzety a tahat až do poslední. Není tam prostor jako dřív si říct, tady jsem pět sekund dostal, to nevadí, příště jsem schopný pět stáhnout. Když dostanete pět, dostanete pořádný batoh na záda. Od začátku do konce se opravdu musí jet naplno. Člověk ví, že jakmile by vydechl a zvolnil, může v cíli čekat nálož od ostatních.

Zažil jste letos kvůli vysokému tempu i nějaké krizové situace?
Určitě. (úsměv) Všichni jsme nějakou krizovku zažili, protože tempo je opravdu vysoké. Ani podmínky nejsou jednoduché. Například naposledy v Hustopečích. Bývá tam 35 stupňů, teď pršelo, což ztížilo volbu pneumatik. Já i (celkově druhý) Adam jsme měli několik krizí.

Po Bohemii vás čeká Barumka a šampionát vyvrcholí v Pačejově. Počítá se pět nejlepších výsledků, ve Zlíně se díky zařazení do mistrovství Evropy hraje o vyšší body. Rozhodne se už tam, nebo až v úplném závěru?
Může se rozhodnout na Barumce, ale těžko říct, v čí prospěch. Uvidíme, jak to bude vypadat po Bohemce, ale všichni víme, že Barumka je schopná výsledky zamíchat. Buď pořadí srovnat, nebo někdo bodově uskočí. Bude to takový zlomový bod sezony.

Předloni jste sesadil z trůnu Jana Kopeckého, který se na něj loni opět vrátil. Láká vás hodně opět jej v celkovém pořadí porazit?
Rozhodně. Pro mě to byla ta největší motivace dostat se zpátky na vlnu po loňské sezoně, kdy to všechno vypadalo všelijak. Znovu naskočit do mistrovství republiky a prokázat kvality. Aby si někdo neřekl, že se to jednou podařilo a hotovo.

V soutěži rallyeového mistrovství Evropy v Římě si Dominik Stříteský zazávodil u slavného Kolosea.

Během prázdnin máte pořádně nabitý program, závodíte co dva týdny. Začalo to Římem, následuje Bohemia, evropský Rajd Polski v okolí Katovic a domácí Barum rally. Jak jste na to nachystaný?
Je to náročné, proto jsem se dva týdny před Římem snažil odpočinout, ať tam nejedu unavený. Je toho hodně, ale těším se.

V Mladé Boleslavi jste pětkrát v řadě dojel na stupních vítězů, zkusil jste si tam jednorázové angažmá v továrním týmu Škoda Motorsport, oslavil jste tam své první absolutní vítězství. Jak tuto soutěž berete?
Bohemka je pro mě výjimečná. Při vítězství jsem poznal, že můžu bojovat o mistrovský titul. O výhru se pokusím i letos.

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