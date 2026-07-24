|Rallye Příbram 2026 - informace
|Datum:
|25. července 2026
|Místo:
|okolí Příbrami, Česko
|Start:
|9:50
|Kde sledovat:
|YouTube (sestřihy)
Harmonogram Rally Příbram 2026, mapa RZ
Slavnostní start letošní příbramské rally je v sobotu na Náměstí T.G.Masaryka v Příbrami, jinak se ale erzety jedou po celém okrese.
Celkem budou k vidění čtyři úseky, všechny se jedou dvakrát. Celková délka je 72,16 km a vítěze tohoto jednodenního sprintu spadajícího pod MČR v rallye poznáme po půl páté odpoledne. Podium bude opět připraveno na příbramském náměstí.
|Sobota, 25. července 2026
|RZ
|Místo
|Délka
|Start
|RZ 1
|Sestrouň – Křečovice 1
|10,43 km
|9:50
|RZ 2
|Křečovice – Minartice 1
|10,00 km
|10:15
|RZ 3
|Nalžovice – Líchovy 1
|8,72 km
|11:00
|RZ 4
|Borotice – Drhovy 1
|6,93 km
|11:45
|RZ 5
|Sestrouň – Křečovice 2
|10,43 km
|14:30
|RZ 6
|Křečovice – Minartice 2
|10,00 km
|14:55
|RZ 7
|Nalžovice – Líchovy 2
|8,72 km
|15:40
|RZ 8
|Borotice – Drhovy 2
|6,93 km
|16:25
Na mapy všech RZ se můžete podívat zde.
Startovní listina Rallye Příbram 2026
Na startu 45. Silmet Rally Příbram 2026 nechybí známé posádky, které se běžně účastní i dvoudenních závodů v rámci klasického šampionátu.
Favoritem čéslo jedna je opět Jan Dohnal, který jezdí se silným Fordem Fiesta WRC.
|Seznam posádek na Rally Příbram 2026
|Číslo
|Posádka
|Auto
|1
|Jan Dohnal, Ivo Vybíral
|Ford Fiesta WRC
|2
|Ján Kundlák, Pavel Zalabák
|Škoda Fabia RS Rally2
|3
|Vojtěch Štajf, František Rajnoha
|Škoda Fabia RS Rally2
|4
|Adam Březík, Zdeněk Bělák jr.
|Škoda Fabia RS Rally2
|5
|Martin Vlček, Nikola Hořejší
|Hyundai i20 N Rally2
|6
|Dominik Jakeš, Vítězslav Baďura
|Škoda Fabia RS Rally2
|7
|Karel Kupec ml., Petr Machů
|Škoda Fabia RS Rally2
|9
|Roman Odložilík, Miriam Hasajová
|Škoda Fabia RS Rally2
|10
|Václav Kopáček jr., Petr Picka
|Ford Fiesta R5
|11
|Pavel Ševčík, Luděk Vajdák
|Škoda Fabia RS Rally2
Kompletní startovní listinu najdete například na známém webu eWRC-results.com.
Výsledky 45. Silmet Rally Příbram 2026
|#
|Posádka (auto)
|Čas
Vstupenky na Rallye Příbram
Na Rallye Příbram 2026 lístky nejsou potřeba, na vyhrazená divácká místa se vstupné neplatí.
Kde sledovat Rally Příbram 2026 live v TV, přímý přenos
Pokud nebudete přímo na místě, nejspíš nepůjde letošní Rally Příbram nikde sledovat v přímých přenosech. Je možné, že budou dostupné streamy od fanoušků přímo na Facebooku či YouTube, kde pak zájemci najdou sestřihy.
Vítězové Rallye Příbram - Jan Dohnal a Ivo Vybíral
V posledních letech se v Příbrami a okolí daří Janu Dohnalovi, často má ale k dispozici nepoměrně silnější vůz. Dokázal tady vyhrát celkem pětkrát, ještě o dva triumfy více má Václav Pech.
|Rallye Příbram - poslední vítězové
|Rok
|Posádka
|Auto
|2025
|Jan Dohnal, Ivo Vybíral
|Ford Fiesta WRC
|2024
|Jan Dohnal, Ivo Vybíral
|Ford Fiesta WRC
|2023
|Jan Černý, Petr Černohorský
|Hyundai i20 N Rally2
|2022
|Jan Dohnal, Ivo Vybíral
|Ford Fiesta WRC
|2021
|nejelo se (finanční důvody)
|2020
|Petr Semerád, Jiří Horovka
|Škoda Fabia R5