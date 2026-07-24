Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Rally Příbram 2026: Program, výsledky, mapa a seznam přihlášených

Kamil Jurek
  6:59

Pozdější vítěz Adam Březík (za volantem) na trati 20. ročníku Agrotec rally Hustopeče. (červen 2025) | foto: ČTK

Čtvrtým závodem letošního Mistrovství ČR v rallyesprintu je Příbram. Jede se v sobotu 25. července 2026, celkem uvidíme osm rychlostních zkoušek. Na startu nechybí ani obhájce prvenství Jan Dohnal, který opět přiveze vůz kategorie WRC.
Rallye Příbram 2026 - informace
Datum:25. července 2026
Místo:okolí Příbrami, Česko
Start:9:50
Kde sledovat:YouTube (sestřihy)

Harmonogram Rally Příbram 2026, mapa RZ

Slavnostní start letošní příbramské rally je v sobotu na Náměstí T.G.Masaryka v Příbrami, jinak se ale erzety jedou po celém okrese.

Celkem budou k vidění čtyři úseky, všechny se jedou dvakrát. Celková délka je 72,16 km a vítěze tohoto jednodenního sprintu spadajícího pod MČR v rallye poznáme po půl páté odpoledne. Podium bude opět připraveno na příbramském náměstí.

Sobota, 25. července 2026
RZMístoDélkaStart
RZ 1Sestrouň – Křečovice 110,43 km9:50
RZ 2Křečovice – Minartice 110,00 km10:15
RZ 3Nalžovice – Líchovy 18,72 km11:00
RZ 4Borotice – Drhovy 16,93 km11:45
RZ 5Sestrouň – Křečovice 210,43 km14:30
RZ 6Křečovice – Minartice 210,00 km14:55
RZ 7Nalžovice – Líchovy 28,72 km15:40
RZ 8Borotice – Drhovy 26,93 km16:25

Na mapy všech RZ se můžete podívat zde.

Startovní listina Rallye Příbram 2026

Na startu 45. Silmet Rally Příbram 2026 nechybí známé posádky, které se běžně účastní i dvoudenních závodů v rámci klasického šampionátu.

Favoritem čéslo jedna je opět Jan Dohnal, který jezdí se silným Fordem Fiesta WRC.

Seznam posádek na Rally Příbram 2026
ČísloPosádkaAuto
1Jan Dohnal, Ivo VybíralFord Fiesta WRC
2Ján Kundlák, Pavel ZalabákŠkoda Fabia RS Rally2
3Vojtěch Štajf, František RajnohaŠkoda Fabia RS Rally2
4Adam Březík, Zdeněk Bělák jr.Škoda Fabia RS Rally2
5Martin Vlček, Nikola HořejšíHyundai i20 N Rally2
6Dominik Jakeš, Vítězslav BaďuraŠkoda Fabia RS Rally2
7Karel Kupec ml., Petr MachůŠkoda Fabia RS Rally2
9Roman Odložilík, Miriam HasajováŠkoda Fabia RS Rally2
10Václav Kopáček jr., Petr PickaFord Fiesta R5
11Pavel Ševčík, Luděk VajdákŠkoda Fabia RS Rally2

Kompletní startovní listinu najdete například na známém webu eWRC-results.com.

Výsledky 45. Silmet Rally Příbram 2026

#Posádka (auto)Čas

Vstupenky na Rallye Příbram

Na Rallye Příbram 2026 lístky nejsou potřeba, na vyhrazená divácká místa se vstupné neplatí.

Kde sledovat Rally Příbram 2026 live v TV, přímý přenos

Pokud nebudete přímo na místě, nejspíš nepůjde letošní Rally Příbram nikde sledovat v přímých přenosech. Je možné, že budou dostupné streamy od fanoušků přímo na Facebooku či YouTube, kde pak zájemci najdou sestřihy.

Vítězové Rallye Příbram - Jan Dohnal a Ivo Vybíral

V posledních letech se v Příbrami a okolí daří Janu Dohnalovi, často má ale k dispozici nepoměrně silnější vůz. Dokázal tady vyhrát celkem pětkrát, ještě o dva triumfy více má Václav Pech.

Rallye Příbram - poslední vítězové
RokPosádkaAuto
2025Jan Dohnal, Ivo VybíralFord Fiesta WRC
2024Jan Dohnal, Ivo VybíralFord Fiesta WRC
2023Jan Černý, Petr ČernohorskýHyundai i20 N Rally2
2022Jan Dohnal, Ivo VybíralFord Fiesta WRC
2021nejelo se (finanční důvody)
2020Petr Semerád, Jiří HorovkaŠkoda Fabia R5
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Bouzková vs. ValentováTenis - - 24. 7. 2026:Bouzková vs. Valentová //www.idnes.cz/sport
24. 7. 12:30
  • 1.54
  • -
  • 2.46
Šalková vs. KrejčíkováTenis - - 24. 7. 2026:Šalková vs. Krejčíková //www.idnes.cz/sport
24. 7. 16:00
  • 7.03
  • -
  • 1.09
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Tribuny plné známých tváří. Na finále MS dorazili Jagger, Beyoncé i filmové hvězdy

Které známé osobnosti dorazily na finále MS ve fotbale 2026

Finále fotbalového mistrovství světa přilákalo do hlediště řadu známých osobností z filmového, hudebního i sportovního světa. Vyvrcholení turnaje si nenechali ujít například herci Tom Cruise, Matt...

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

OBRAZEM: Shakira, Bieber nebo Mupeti. Jak vypadala show během finále MS?

Shakira vystupuje během poločasové show ve finále MS.

Nejen fotbalisté, ale také zpěváci a další umělci dostali prostor během finále mistrovství světa, které nabídlo velkolepou show před zápasem i o poločasové přestávce. Jak vypadaly? Na to se podívejte...

Španělsko - Argentina 1:0 po prodl., druhý titul vystřelil Torres, obhájci byli bezradní

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Španělští fotbalisté jsou podruhé v historii mistry světa. Ve finále na MetLife Stadium v New Jersey porazili obhájce z Argentiny 1:0 po prodloužení, v němž rozhodl střídající útočník Torres....

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hrálo za účasti 48 týmů a hostily jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Titul slavili Španělé. Český národní tým se na světovém šampionátu...

Bejlek vs. Taggerová: Sázkové kurzy a live stream z WTA Prague Open 2026

Česká tenistka Sara Bejlek v utkání s Annou Blinkovovou na Prague Open.

Jedním z atraktivních čtvrtfinálových duelů WTA Prague Open 2026 je souboj domácí Sáry Bejlek s rakouskou tenistkou Lilli Taggerovou. Jejich druhé vzájemné utkání je na programu v pátek 24. července....

24. července 2026  7:59

Vítězící, ale i unavená. Krejčíková: Kdyby turnaj nebyl v Česku, tak nehraju

Barbora Krejčíková v osmifinále Prague Open

Stejně jako ve svém prvním vystoupení na Prague Open si Barbora Krejčíková také v osmifinále poradila s 21letou krajankou. Po Lindě Fruhvirtové vyřadila Lucii Havlíčkovou a protáhla si vítěznou sérii...

24. července 2026  7:27

Kouč Nikl o jihlavském (ne)sestupu: Měli jsme štěstí, ale závěr ligy jsme zvládli

Marek Nikl ještě coby kouč Českých Budějovic.

S jihlavským fotbalem to ještě na konci května nevypadalo vůbec růžově. Ovšem nakonec se hrozba sestupu do MSFL nenaplnila, a tak v pátek FC Vysočina vstupuje do nového ročníku druhé nejvyšší soutěže.

24. července 2026  7:19

Jsem rád, že mě majitel zbavil těžkého rozhodnutí, říká Tvrdík k osudu Chorého

Jaroslav Tvrdík na předsezonní tiskové konferenci pražské Slavie.

Nečekal, až se na nepříjemnou záležitost zeptají novináři. O osudu Tomáše Chorého a Davida Douděry, které v závěru minulé sezony vyřadil z kádru, šéf slávistických fotbalistů Jaroslav Tvrdík začal...

24. července 2026

Rally Příbram 2026: Program, výsledky, mapa a seznam přihlášených

Pozdější vítěz Adam Březík (za volantem) na trati 20. ročníku Agrotec rally...

Čtvrtým závodem letošního Mistrovství ČR v rallyesprintu je Příbram. Jede se v sobotu 25. července 2026, celkem uvidíme osm rychlostních zkoušek. Na startu nechybí ani obhájce prvenství Jan Dohnal,...

24. července 2026  6:59

Nejdražší, nejúspěšnější, královnino, čínské. Kola na Tour: Jaké byste chtěli vy?

Egan Bernal na Tour de France.

Tour de France, přehlídka těch nejsilnějších v sedle a toho nejmodernějšího na dvou kolech. Výrobci se každoročně předbíhají v technologiích, kreativitě i designu. Někteří jsou mezi elitou noví, jiní...

24. července 2026

World Matchplay 2026 v šipkách: Program, výsledky, kurzy a kde sledovat

Michael van Gerwen slaví postup do finále šipkařského MS.

Je tady jeden z nejprestižnějších šipkařských turnajů, World Matchplay 2026. Jako obvykle se hraje v anglickém Blackpoolu, letos od 18. do 26. července. V akci je i obhájce a světová jednička Luke...

24. července 2026

Mám štěstí, že tu pořád jsem. Froome exkluzivně: Snad mé děti nebudou cyklisté

Premium
Froom za volantem škodovky. Vyhrál Tour de France, Giro i Vueltu a doma má Řád...

Cestou ke startu 18. etapy v městečku Voiron se zasekl za reklamní karavanou, a na rozhovor proto dorazil s menším zpožděním. Přesto říkal: „Všechny tyhle nové zkušenosti si užívám.“ Chris Froome,...

24. července 2026

Krejčí je mistrem světa! Ve finále českého kajakáře napínala rozhoupaná branka

Jakub Krejčí po časovce kayakcrossu na MS v Oklahoma City.

Kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezony Světového poháru ve 24 letech vybojoval první individuální světový titul. Zlepšil loňské stříbro a na...

23. července 2026  22:40,  aktualizováno  23:28

WTA Prague Open 2026: program, výsledky, Češky, vstupenky

Marie Bouzková se raduje z výhry v prvním kole turnaje v Praze.

Návrat na Štvanici. Tenisový turnaj žen WTA Prague Open se na toto místo vrací po šestnácti letech, hraje se od 20. do 26. července 2026. V akci je spoustu českých hráček – podívejte se na program,...

23. července 2026  23:26

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Micku, ukaž, co je v tobě! Zadražil chytil penaltu a chválil kolegovo sólo: Jako Messi

Gólman Hradce Králové Adam Zadražil

Chycenou penaltou největší hvězdě soupeře Hjertö-Dahlovi položil brankář Adam Zadražil základ ke čtvrteční výhře 1:0 v norském Tromsö, kterou se Hradec po 31 letech vrátil do pohárové Evropy. Přidal...

23. července 2026  22:41

Varaždín - Jablonec 3:2, hosté neudrželi vedení. Soupeř rozhodl chvíli před koncem

Momentka ze zápasu Varaždín - Jablonec.

Druhá česká čtvrteční výhra na evropském poli se nekoná, třebaže k ní byli fotbalisté Jablonce blízko. Ve 2. předkole Konferenční ligy ale konec na hřišti chorvatského Varaždínu padli 2:3. Za výběr...

23. července 2026  19:30,  aktualizováno  22:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×