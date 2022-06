Na startu Rallye Plzeň nechybí ani obhájce loňského vítězství Pech

V plánu je celkem osm rychlostních zkoušek. Závodníci projedou skrz Křelovice, Křivce či Chotíkov, cíl je pak stejně jako před rokem v Plzni. Finišovat budou piloti přímo na náměstí Republiky v centru města, servisní zónu budou mít k dispozici v Líních.

Celkem na posádky čeká trať dlouhá přes 275 kilometrů.

Minulému ročníku vládl nejpopulárnější a nejúspěšnější plzeňský automobilový závodník Václav Pech, který pokořil zbytek startovního pole o více než půl minuty.

Druhý muž nedávné Rallye Český Krumlov nechybí ve startovní listině ani tentokrát, na hájení prvenství se těší.

„Zažil jsem ji jako malý a hrozně jsem si přál, aby se ještě někdy do Plzně vrátila. K mému překvapení loni pořadatelé našli opravdu krásné rychlostní zkoušky na severu, kde jsem to vůbec neznal. Jedna rychlostka vedla dokonce kolem baráku (spolujezdce) Petra Uhla! Bylo to super svezení,“ pochvaluje si Pech předchozí ročník.

Plzeňský závod má spíš jako vítanou vložku mezi podniky republikového rallye šampionátu. Další zastávka jej čeká za dva týdny v Hustopečích. Pokud by ale zítra ve svém domácím městě přijímal po konci gratulace k celkovému triumfu, rozhodně by se nezlobil.

„Samozřejmě bychom měli myslet na stupínek nejvyšší, když jsme loni vyhráli, ale není to tady v Plzni úplně priorita,“ říká Pech.

Konkurenci bude mít i v podobě dalších závodníků z regionu. Třeba Václava Kopáčka juniora, rodáka ze Sušice.

Ten skončil loni třetí, letos si jako své startovní číslo vysloužil čtyřku. Takto prestižní pozice mu však radost neudělala.

„Když jsem to číslo viděl, tak jsem se chytal za hlavu. Trošku z něj mám vítr. Nechci říct, že jsem pod tlakem, ale nerad bych někoho zklamal. Asi to ale přijde,“ hlásí v obavách. S jedničkou vyrazí do závodu Ondřej Bisaha, dvojku má Pech.