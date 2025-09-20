Kopecký vyhrál první etapu Rallye Pačejov, přiblížil se mistrovskému titulu

  20:23
Favorizovaný Jan Kopecký vyhrál 1. etapu Rallye Pačejov a míří za ziskem jedenáctého titulu mistra České republiky. Lídr průběžného pořadí má po šesti rychlostních zkouškách závěrečného závodu seriálu v čele náskok devíti sekund na Filipa Mareše, třetí je s odstupem 20 sekund Rakušan Simon Wagner, který mohl jako jediný připravit Kopeckého o celkový triumf v šampionátu.

Jan Kopecký a Jiří Hovorka s vozem Škoda Fabia RS Rally2 na Rallye Pačejov. | foto: ČTK

Kopecký měl před startem Pačejova v MČR na Wagnera náskok 29 bodů. Vzhledem k tomu, že se do konečného hodnocení počítá pět ze šesti výsledků, měl ale bývalý tovární jezdec Škody reálně k dobru 17 bodů. Nejhorším výsledkem Kopeckého je 29 bodů za Bohemia rallye, Wagnera 17 bodů za Rallye Hustopeče.

Wagner tak k zisku titulu potřebuje v Pačejově vyhrát. Vyhrál také první měřený test, po třetí erzetě se ale do čela dostal Kopecký a první místo již neopustil. Před Wagnera se navíc dostal i Mareš.

O vítězi rallye a novém šampionovi rozhodne nedělních šest rychlostních zkoušek.

Rallye Pačejov

závěrečný závod mistrovství České republiky v automobilových soutěžích

po 1. etapě:
1. Kopecký, Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2) 46:31,1, 2. Mareš, Bucha (Toyota GR Yaris Rally2) -8,8, 3. Wagner, Ostlenderová (Rak., Něm./Hyundai i20 N Rally2) -20,1, 4. P. Semerád, Persein (Ford Fiesta RS WRC) -39,4, 5. Cais, Trunkát (Hyundai i20 N Rally2) -45,6, 6. Stříteský, Kučera (Škoda Fabia RS Rally2) -47,4

Kopecký vyhrál první etapu Rallye Pačejov, přiblížil se mistrovskému titulu

Krasobruslař Reshtenko stále drží šanci na ZOH, Valesiová s Bidařem nepostoupili

Sportovní dvojice Anna Valesiová, Martin Bidař na zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo nepostoupila. V dodatečné olympijské kvalifikaci v Pekingu obsadila sedmé místo, přičemž kvóty...

20. září 2025  12:42,  aktualizováno  18:42

Coufal se poprvé trefil v bundeslize, Hoffenheim ale zničil hattrickem Kane

Fotbalisté Bayernu Mnichov ve 4. kole německé ligy zvítězili na hřišti Hoffenheimu 4:1 a díky hattricku Harryho Kanea zůstávají stoprocentní v čele tabulky. Za domácí celek snížil v 82. minutě z...

20. září 2025  18:23,  aktualizováno  18:35

