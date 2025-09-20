Kopecký vyhrál první etapu Rallye Pačejov, přiblížil se mistrovskému titulu

Kopecký měl před startem Pačejova v MČR na Wagnera náskok 29 bodů. Vzhledem k tomu, že se do konečného hodnocení počítá pět ze šesti výsledků, měl ale bývalý tovární jezdec Škody reálně k dobru 17 bodů. Nejhorším výsledkem Kopeckého je 29 bodů za Bohemia rallye, Wagnera 17 bodů za Rallye Hustopeče.
Wagner tak k zisku titulu potřebuje v Pačejově vyhrát. Vyhrál také první měřený test, po třetí erzetě se ale do čela dostal Kopecký a první místo již neopustil. Před Wagnera se navíc dostal i Mareš.
O vítězi rallye a novém šampionovi rozhodne nedělních šest rychlostních zkoušek.
Rallye Pačejov
závěrečný závod mistrovství České republiky v automobilových soutěžích
po 1. etapě: