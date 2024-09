Kopecký ovládl počtvrté Rallye Pačejov, mistr Stříteský dojel druhý

Čtyřiadvacetiletý Stříteský vstupoval do rallye s náskokem 52 bodů na Adama Březíka, o bod zpět byl Kopecký. K zisku titulu tak potřeboval pilot vozu Škoda Fabia RS Rally2 získat osm bodů, což znamená skončit celkově nejhůře devátý, nebo v jedné z etap dojet do čtvrtého místa.

„Je to naprostá paráda. Na začátku roku jsme do toho šli s tím, že zkusíme zabojovat (o titul), ale ono to klaplo,“ řekl Stříteský České televizi po první etapě.

„Máme za sebou sezonu jako ze snu. Nikdo z nás nečekal, že se to takhle sejde. S novým autem, s novými partnery. Všem za to patří díky,“ dodal pilot týmu Auto Podbabská Škoda Mol.

Stříteský v úvodu vedl i Rallye Pačejov, v pátém měřeném testu jej ale předstihl Kopecký a první místo udržel až do dnešního cíle. Desetinásobný český šampion si tak připsal první výhru v sezoně a na Klatovsku navázal na své triumfy z let 2020, 2021 a 2022, zároveň se posunul na stříbrnou pozici v MČR. Druhý Stříteský nakonec za Kopeckým zaostal o 3,4 sekundy, Mareš byl o další čtyři sekundy zpět.