Kopecký je pojedenácté šampionem MČR, pomohl si triumfem na Rallye Pačejov

Kopecký měl po triumfu na srpnové Barum rallye Zlín před Pačejovem v čele MČR náskok 29 bodů na Wagnera. Vzhledem k tomu, že v českém šampionátu se škrtá nejhorší z šesti výsledků v sezoně, měl bývalý tovární jezdec Škody k dobru „jen“ 17 bodů. Při případném Wagnerově triumfu tak Kopecký potřeboval na Pačejově skončit druhý.
Wagner vyhrál v sobotu první měřený test, po třetí erzetě se ale do čela dostal Kopecký a první místo již neopustil. V neděli pak situaci bez větších problémů kontroloval, Wagner za ním nakonec zaostal o více než půl minuty. Kopecký se na trůn rallyeového šampiona vrátil po roční pauze, loni byl nejlepší Dominik Stříteský.
Rallye Pačejov, závěrečný závod MČR v automobilových soutěžích:
1. Kopecký, Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2) 1:17:11,1, 2. Mareš, Bucha (Toyota GR Yaris Rally2) -6,4, 3. Wagner, Ostlenderová (Rak., Něm./Hyundai i20 N Rally2) -31,3, 4. Semerád, Persein (Ford Fiesta RS WRC) -1:05,5, 5. Pech, Uhel Petr (Citroën C3 Rally2) -1:33,4, 6. Cvrček, Těšínský (Škoda Fabia RS Rally2) -1:41,7.