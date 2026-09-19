|Rallye Pačejov 2026 - informace
|Datum:
|19. – 20. září 2026
|Místo:
|okolí Horažďovic, Česko
|Start:
|9:10 (1. den), 8:40 (2. den)
|Kde sledovat:
|živé vstupy ČT, YouTube
Výsledky 47. Invelt Rally Pačejov 2026 po etapách
V tabulce níže najdete výsledky po jednotlivých etapách.
|Etapa
|Výsledky
|Po 1. etapě (19. 9.)
|Po 2. etapě (20. 9.)
Harmonogram Pačejovské Rally 2026, mapa RZ
Během letošní Rally Pačejov se jede celkem 12 rychlostních zkoušek, které jsou rozděleny do dvou dnů. Povrchem je asfalt a celková délka činí 150,16 kilometrů.
Vítěze nejen tohoto závodu, ale i celé sezony MČR v rallye poznáme v neděli odpoledne, konkrétně po druhém průjezdu erzety v okolí vesnice Drachkov.
|Sobota 19. září 2026
|SS/RZ
|Místo
|Délka
|Start
|RZ 1
|Cehnice - Kuřimany 1
|19,97 km
|09:10
|RZ 2
|Leskovice - Zadní Zborovice 1
|13,31 km
|10:05
|RZ 3
|Cehnice - Kuřimany 2
|19,97 km
|12:55
|RZ 4
|Leskovice - Zadní Zborovice 2
|13,31 km
|13:50
|RZ 5
|Nehodív - Strážovice 1
|7,07 km
|15:05
|RZ 6
|Horažďovice - Komušín 1
|4,72 km
|15:35
|RZ 7
|Nehodív - Strážovice 2
|7,07 km
|17:55
|RZ 8
|Horažďovice - Komušín 2
|4,72 km
|18:25
|Neděle 20. září 2026
|SS/RZ
|Místo
|Délka
|Start
|RZ 9
|Čečelovice - Čečelovice 1
|20,29 km
|08:40
|RZ 10
|Drachkov - Drachkov 1
|9,72 km
|09:45
|RZ 11
|Čečelovice - Čečelovice 2
|20,29 km
|12:05
|RZ 12
|Drachkov - Drachkov 2
|9,72 km
|13:10
Mapy všech rychlostních zkoušek najdete například zde.
Startovní listina Rallye Pačejov 2026 Horažďovice
Na startu Rally Pačejov 2026 se objevují všechna známá jména, první 3 startovní čísla mají adepti na celkový triumf v sezoně. Nejlepší výchozí pozici má Filip Mareš, 27 bodů za ním je Adam Březík a o dalších sedm bodů zpět Dominik Stříteský.
Jedou i legendy tohoto sportu, Jan Kopecký, který tady obhajuje prvenství, a Václav Pech jr.
|Seznam posádek na Rally Pačejov 2026
|Číslo
|Posádka
|Auto
|1
|FIlip Mareš, Radovan Bucha
|Toyota GR Yaris Rally2
|2
|Adam Březík, Zdeněk Bělák jr.
|Škoda Fabia RS Rally2
|3
|Dominik Stříteský, Ondřej Krajča
|Škoda Fabia RS Rally2
|4
|Ján Kundlák, Pavel Zalabák
|Škoda Fabia RS Rally2
|5
|Jan Kopecký, Jiří Hovorka
|Škoda Fabia RS Rally2
|6
|Václav Pech jr., Petr Uhel
|Citroën C3 Rally2
|7
|Věroslav Cvrček ml., Pavel Jansa
|Škoda Fabia RS Rally2
|8
|Filip Kohn, Petr Těšínský
|Škoda Fabia RS Rally2
|9
|Václav Kopáček jr., Michal Krejčí
|Ford Fiesta R5
|10
|Karel Trojan jr., Kristýna Fillová
|Škoda Fabia RS Rally2
Kompletní startovní listinu si zobrazíte na známém webu eWRC-results.com.
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Vstupenky na Rallye Pačejov
Na letošní závod si mohli fanoušci zakoupit VIP vstupenku, běžná divácká místa však zpoplatněna nejsou. Odkud si rally nejvíce užijete se dočtete na oficiálním webu.
Kde sledovat Pačejov Rally 2026 live v TV, přímý přenos
Letošní Rallye Pačejov se opět věnuje i Česká televize, která nabídne několik živých vstupů a reportáží. Soutěž monitorují také YouTube kanály (Mediasport), aktuální info najdete i na Facebooku.
Vítězové Rallye Pačejov - Kopecký, Pech
Závod dříve známý jako Rally Agropa nebo Rallye Osvobození se jezdí už od 70. let, do MČR se poprvé zařadil v roce 1993. V letech 2000–2019 patřil mezi jednodenní sprinty, od té doby je opět dvoudenní a v kalendáři Mistrovství České republiky.
Za posledních 6 ročníků uspěl hned pětkrát Jan Kopecký, pouze v roce 2023 dokázal být nejrychlejší jeho velký rival Václav Pech. Kopecký s ním tehdy prohrál jen o jednu vteřinu.
|Rallye Pačejov - poslední vítězové
|Rok
|Posádka
|Auto
|2025
|Jan Kopecký / Jiří Hovorka
|Škoda Fabia RS Rally2
|2024
|Jan Kopecký / Jan Hloušek
|Škoda Fabia RS Rally2
|2023
|Václav Pech jr. / Petr Uhel
|Ford Focus RS WRC ‘06
|2022
|Jan Kopecký / Jan Hloušek
|Škoda Fabia Rally2 evo
|2021
|Jan Kopecký / Jan Hloušek
|Škoda Fabia Rally2 evo
|2020
|Jan Kopecký / Jan Hloušek
|Škoda Fabia Rally2 evo