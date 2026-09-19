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Rally Pačejov 2026: Program, výsledky, mapa a seznam přihlášených

Kamil Jurek
  13:31

Dominik Stříteský během závodu FIA European Rally Championship v Katowicích | foto: Red Bull Content Pool

Posledním letošním závodem Mistrovství ČR v rallye 2026 je Pačejov, jede se 19. a 20. září. Rozhoduje se o titulu – získá jej Filip Mareš, Adam Březík, nebo Dominik Stříteský?
Rallye Pačejov 2026 - informace
Datum:19. – 20. září 2026
Místo:okolí Horažďovic, Česko
Start:9:10 (1. den), 8:40 (2. den)
Kde sledovat:živé vstupy ČT, YouTube

Výsledky 47. Invelt Rally Pačejov 2026 po etapách

V tabulce níže najdete výsledky po jednotlivých etapách.

EtapaVýsledky
Po 1. etapě (19. 9.)
Po 2. etapě (20. 9.)

Harmonogram Pačejovské Rally 2026, mapa RZ

Během letošní Rally Pačejov se jede celkem 12 rychlostních zkoušek, které jsou rozděleny do dvou dnů. Povrchem je asfalt a celková délka činí 150,16 kilometrů.

Vítěze nejen tohoto závodu, ale i celé sezony MČR v rallye poznáme v neděli odpoledne, konkrétně po druhém průjezdu erzety v okolí vesnice Drachkov.

Sobota 19. září 2026
SS/RZMístoDélkaStart
RZ 1Cehnice - Kuřimany 119,97 km09:10
RZ 2Leskovice - Zadní Zborovice 113,31 km10:05
RZ 3Cehnice - Kuřimany 219,97 km12:55
RZ 4Leskovice - Zadní Zborovice 213,31 km13:50
RZ 5Nehodív - Strážovice 17,07 km15:05
RZ 6Horažďovice - Komušín 14,72 km15:35
RZ 7Nehodív - Strážovice 27,07 km17:55
RZ 8Horažďovice - Komušín 24,72 km18:25
Neděle 20. září 2026
SS/RZMístoDélkaStart
RZ 9Čečelovice - Čečelovice 120,29 km08:40
RZ 10Drachkov - Drachkov 19,72 km09:45
RZ 11Čečelovice - Čečelovice 220,29 km12:05
RZ 12Drachkov - Drachkov 29,72 km13:10

Mapy všech rychlostních zkoušek najdete například zde.

Startovní listina Rallye Pačejov 2026 Horažďovice

Na startu Rally Pačejov 2026 se objevují všechna známá jména, první 3 startovní čísla mají adepti na celkový triumf v sezoně. Nejlepší výchozí pozici má Filip Mareš, 27 bodů za ním je Adam Březík a o dalších sedm bodů zpět Dominik Stříteský.

Jedou i legendy tohoto sportu, Jan Kopecký, který tady obhajuje prvenství, a Václav Pech jr.

Seznam posádek na Rally Pačejov 2026
ČísloPosádkaAuto
1FIlip Mareš, Radovan BuchaToyota GR Yaris Rally2
2Adam Březík, Zdeněk Bělák jr.Škoda Fabia RS Rally2
3Dominik Stříteský, Ondřej KrajčaŠkoda Fabia RS Rally2
4Ján Kundlák, Pavel ZalabákŠkoda Fabia RS Rally2
5Jan Kopecký, Jiří HovorkaŠkoda Fabia RS Rally2
6Václav Pech jr., Petr UhelCitroën C3 Rally2
7Věroslav Cvrček ml., Pavel JansaŠkoda Fabia RS Rally2
8Filip Kohn, Petr TěšínskýŠkoda Fabia RS Rally2
9Václav Kopáček jr., Michal KrejčíFord Fiesta R5
10Karel Trojan jr., Kristýna FillováŠkoda Fabia RS Rally2

Kompletní startovní listinu si zobrazíte na známém webu eWRC-results.com.

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Vstupenky na Rallye Pačejov

Na letošní závod si mohli fanoušci zakoupit VIP vstupenku, běžná divácká místa však zpoplatněna nejsou. Odkud si rally nejvíce užijete se dočtete na oficiálním webu.

Kde sledovat Pačejov Rally 2026 live v TV, přímý přenos

Letošní Rallye Pačejov se opět věnuje i Česká televize, která nabídne několik živých vstupů a reportáží. Soutěž monitorují také YouTube kanály (Mediasport), aktuální info najdete i na Facebooku.

Vítězové Rallye Pačejov - Kopecký, Pech

Závod dříve známý jako Rally Agropa nebo Rallye Osvobození se jezdí už od 70. let, do MČR se poprvé zařadil v roce 1993. V letech 2000–2019 patřil mezi jednodenní sprinty, od té doby je opět dvoudenní a v kalendáři Mistrovství České republiky.

Za posledních 6 ročníků uspěl hned pětkrát Jan Kopecký, pouze v roce 2023 dokázal být nejrychlejší jeho velký rival Václav Pech. Kopecký s ním tehdy prohrál jen o jednu vteřinu.

Rallye Pačejov - poslední vítězové
RokPosádkaAuto
2025Jan Kopecký / Jiří HovorkaŠkoda Fabia RS Rally2
2024Jan Kopecký / Jan HloušekŠkoda Fabia RS Rally2
2023Václav Pech jr. / Petr UhelFord Focus RS WRC ‘06
2022Jan Kopecký / Jan HloušekŠkoda Fabia Rally2 evo
2021Jan Kopecký / Jan HloušekŠkoda Fabia Rally2 evo
2020Jan Kopecký / Jan HloušekŠkoda Fabia Rally2 evo
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Tipsport - partner programu
Pohánková vs. KnutsonováTenis - Semifinále - 19. 9. 2026:Pohánková vs. Knutsonová //www.idnes.cz/sport
Živě5:7, 5:3
  • 1.85
  • -
  • 1.95
De Stefanová vs. SamsonTenis - Semifinále - 19. 9. 2026:De Stefanová vs. Samson //www.idnes.cz/sport
Živě6:3, 1:6, 2:0
  • 1.33
  • -
  • 3.22
Tottenham vs. Aston VillaFotbal - 5. kolo - 19. 9. 2026:Tottenham vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.90
  • 3.70
  • 3.80
Pavlásek, Rikl vs. Harrison, KrajicekTenis - 2. kolo kvalifikace - 19. 9. 2026:Pavlásek, Rikl vs. Harrison, Krajicek //www.idnes.cz/sport
19. 9. 14:00
  • 2.08
  • -
  • 1.75
Artis Brno vs. LiberecFotbal - 9. kolo - 19. 9. 2026:Artis Brno vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
19. 9. 15:00
  • 5.51
  • 4.05
  • 1.62
Ml. Boleslav vs. ZbrojovkaFotbal - 9. kolo - 19. 9. 2026:Ml. Boleslav vs. Zbrojovka //www.idnes.cz/sport
19. 9. 15:00
  • 2.24
  • 3.67
  • 3.07
Program a výsledky
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Výsledky

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