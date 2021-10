První etapu Rallye Pačejov vyhrál Kopecký, Pech je po dvou chybách třetí

Kopecký dnes vyhrál jen tři erzety, přesto se od druhé měřené zkoušky držel v čele. Pět dílčích vítězství si připsal Pech, který ale při obou průjezdech na testu Zadní Zborovice - Leskovice za Kopeckým výrazněji zaostal a v průběžném pořadí ztrácí na první místo 16 sekund.

„Byly to moje dvě jezdecké chybičky. Jednou jsem nedobrzdil a chcíplo mi to na ručku, takže jsme museli startovat, a při druhém průjezdu jsem věděl, že se tam dá najet čas, takže jsme se snažili snažili, až jsem se snažil moc a v poslední zatáčce před cílem jsme vycestovali po zadku ven do nějakého sadu po mokré trávě. Naštěstí jsem nic netrefil, ale nafackoval bych si,“ uvedl Pech pro rallye videonovinky.

Kopecký je s průběžným vedením spokojený, je si ale dobře vědom, že nic není rozhodnuté. „Počítám s tím, že Vašek pojede rychle dál. My se budeme snažit neudělat chybu a neztrácet. Skladba rychlostek v neděli je docela pěkná, nejdelší Čečelovice je krásná vložka mezi keři, tak doufám, že nám bude sedět,“ uvedl Kopecký a poukázal na více než 15 km dlouhou erzetu, kterou účastníci rallye pojedou druhý závodní den dvakrát.