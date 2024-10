Bezfosilní palivo, mapa motoru, pneu křížem? Jak se ladí závoďák na rallye

Cvrček obvykle jezdí český mistrák v barvách Kontakt Škoda Teamu, kde objevíme první z několika rozdílů v porovnání se světovými regulemi.

Ve WRC totiž vozy používají bezfosilní syntetická paliva.

„Musí se kvůli tomu upravit mapa motoru, která je na tento typ přesně doladěná,“ líčí Cvrček.

Velkou alchymií je pak mimo jiné volba pneumatik, respektive jejich počtu, různých typů přilnavosti a všelijakých omezení s tím souvisejících.

„Maximální počet je dvacet šest, což je dvojnásobek proti českému mistrovství. Ale musím ještě vybírat, protože máme například limit maximálně 12 mokrých, nebo 18 tvrdých, nebo 26 měkkých slicků,“ vysvětluje.

Posádky absolvují lehce přes tři stovky soutěžních kilometrů a na obutí se musejí spolehnout.

„Šlo by to klidně odjet na dvanácti pneumatikách, dát čtyři nové každý den,“ popisuje Cvrček. „Ale problém je s počasím, musíme řešit, jestli pojedeme mokré, slicky, tvrdý slick, nějakou kombinaci. Někdy to bývá o kompromisu, některou zkoušku člověk jede na mokrých, pak tam dá z rezervy třeba dvě klasické křížem...“

Vedle Cvrčka figuruje mezi přihlášenými na Středoevropskou rallye ještě čtveřice českých zástupců. Do druhé nejvyšší kategorie WRC2 se zapojí také Filip Mareš a Petr Nešetřil, ve WRC3 se představí Filip Kohn a Jan Černý, jenž má ve svém posledním světovém závodě sezony stále ještě šanci zabojovat o titul vicemistra.

Závod světového šampionátu na českém území začíná čtvrtečním slavnostním zahájením na Pražském hradě ve 14 hodin, následuje divácká rychlostní zkouška od 15:00 ve Velké Chuchli.

Jezdci se následně přesunou do Klatov, tam večer proběhne ještě jedna erzeta a v pátek kompletní etapa o šesti měřených testech.

Soutěž pak pokračuje v Rakousku a Německu, kde vyvrcholí v neděli.