Startuje nová rallyeová sezona, úvod obstará tradiční podnik v Monte Carlu

„Před startem nové sezony se cítím dobře. Víme, že obhájit prvenství nebude jednoduché. Viděli jsme, že konkurence se neustále zlepšuje, takže my musíme být také lepší a tvrdě makat,“ uvedl Rovanperä, který je i nadále členem továrního týmu Toyoty. „Rallye Monte Carlo je speciální závod a obvykle je to komplikovanější a nervóznější start sezony. Oproti loňsku, kdy jsme měli nové auto, jsem si ale jistější. Měl by to být snadnější začátek,“ věří dvaadvacetiletý Fin.

V historických tabulkách se může o víkendu posunout jeho týmový kolega Sébastien Ogier z Francie, který v Monte Carlu vyhrál již osmkrát. Stejný počet triumfů má jeho krajan Sébastien Loeb, jenž ale bude na startu chybět a nebude obhajovat loňské prvenství. Po Rallye Dakar měl tentokrát málo času, aby se přeorientoval na klasické soutěže.

„I když se neúčastním celého šampionátu, na start sezony jsem natěšený. Vždy je radost sedět za volantem špičkového vozu WRC. Minulý rok jsem si těch pár rallye opravdu užil a bylo vidět, že mohu být stále konkurenceschopný. Letos bych se chtěl udržet na stejné úrovni,“ přál si Ogier, který skončil loni druhý s desetisekundovou ztrátou za Loebem. „Monte Carlo je soutěž, kterou chci vyhrát ještě jednou a udělám pro to maximum,“ uvedl osminásobný mistr světa.

Navázat na dobré výsledky z minulosti se bude snažit i Thierry Neuville z Belgie, který soutěž vyhrál v roce 2020 a ve své sbírce má i druhé a třetí místo. Na medailové pozice se v předešlých letech prosadili i Estonec Ott Tänak nebo Brit Elfyn Evans.

„Vždy rád začínám rok na Rallye Monte Carlo. Všichni jsou na stejné startovní pozici a je na nás, abychom z toho vytěžili maximum,“ řekl Neuville, kterého čeká jubilejní desátá sezona v barvách továrního týmu Hyundai.

Na startu bude i jeden český jezdec, premiéra s vozem Škoda Fabia RS Rally2 čeká Erika Caise. „Uvědomuji si, že tahle sezona je hodně důležitá, ale snažím se, abych na sebe nevyvíjel až moc velký tlak. Vím, o co pojedu. Prostě se soustředím na svou práci a na konci roku uvidíme,“ řekl Cais, jehož čeká v MS sedm závodů a bude se snažit prosadit v kategorii WRC2.