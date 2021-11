Ogier, nebo Evans. Rallye Monza určí světového šampiona

V nejlepší výchozí pozici je nyní Ogier, který má v čele průběžného pořadí náskok 17 bodů na týmového kolegu, a pokud skončí nejhůře třetí, získá bez ohledu na Evansův výsledek osmý titul v kariéře.

Průběžné pořadí MS v rallye (po 11 z 12 závodů) Jednotlivci: 1. Ogier (Fr./Toyota Yaris) 204 b., 2. Evans (Brit./Toyota Yaris) 187, 3. Neuville (Belg./Hyundai i20) 159, 4. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris) 140, 5. Tänak (Est./Hyundai) 128, 6. Breen (Ir./Hyundai i20) 76. Týmy: 1. Toyota 474, 2. Hyundai 427, 3. M-Sport Ford 185, 4. Hyundai 2C 58.

„Mám velké štěstí a privilegium, že mám za sebou dlouhou kariéru se spoustou vítězství a s mnoha tituly, takže můžu být uvolněný,“ řekl Ogier. „V určitém okamžiku se tlak zvýší, ale to je něco, co potřebuji. Máme všechny karty v ruce, abychom získali titul, takže do toho prostě musíme jít,“ podotkl sedmatřicetiletý pilot týmu Toyota Gazoo Racing.

Ogier má mnohem lepší výchozí pozici než před rokem, kdy před závodem v Monze ztrácel na Evanse 14 bodů. Brit ale havaroval, Ogier rallye vyhrál a mohl slavit další úspěch v bohaté kariéře.



„Samozřejmě, že naše situace je mnohem příznivější než před rokem, protože tentokrát mám nějaký náskok. Ale ještě není hotovo,“ konstatoval Ogier, který již s předstihem ohlásil, že letos s pravidelnou účastí v MS končí. „Je pravda, že je to pro nás s Julienem (Ingrassiou - spolujezdcem) konec jedné sportovní kapitoly. To ale není něco, nad čím teď přemýšlíme,“ podotkl rodák z Gap.

Evans dokázal v závěru sezony výrazně snížit Ogierův náskok, poté co vyhrál ve Finsku a byl druhý v Katalánsku. Ví ale, že šance na zisk titulu nejsou moc velké. „Šance je malá, ale já i Scott (Martin - spolujezdec) do toho dáme vše,“ řekl Evans. „Pokusíme se dosáhnout co nejlepšího výsledku a uvidíme, co se stane,“ pokračoval rodák z velšského Dolgellau.

Rallye Monza bude zahájena v pátek a na jezdce čeká celkem 16 rychlostních zkoušek. Vítězná posádka bude známá v neděli krátce po poledni.

„Po náročném období v polovině sezony byly poslední závody lepší, ale Monza bude zase úplně jiná výzva. Erzety v horách mají opravdu pěkný charakter, ale zkoušky na okruhu jsou různorodé a ne tak plynulé. Po loňsku máme docela dobrou představu, co můžeme čekat,“ dodal Evans.

Vedle titulu mezi jezdci se v Monze bude bojovat i o prvenství mezi spolujezdci a v průběžném pořadí má Ingrassia náskok také 17 bodů na Martina. Definitivně rozhodnuto ještě není ani v kategorii týmů, kde má ale Toyota komfortní náskok 47 bodů na Hyundai. A ve hře je už jen 52 bodů.